Elmúltál 40, és még keresed az igazit? Ez a retró cipő lesz 2026 tavaszán az öltözéked főszereplője

Ha nem szeretnél vagyonokat költeni kényelmes lábbelikre, akkor az alábbi fehér sportcipők egyike mellett tedd le a voksodat. Ráadásul némelyikük lehet, hogy még a te gardróbodban is ott bujkál, arra várva, hogy sok idő után végre újra elővedd. Szeretnél 40 felett is stílusosan utcára lépni? Akkor ezek közül válassz!

A legdivatosabb fehér sportcipők 40 felett, amelyekre nem kell vagyonokat költened

A 2026-os trendek terén látható egyfajta visszatérés az 1900-as évek divatjához, ami alól a lábbelik sem kivételek. Azonban ezt a hullámot már nem a feltűnő logók jellemzik, hanem a különleges stílusok és az egyedi textúrák, miközben a gyártók arra koncentrálnak, hogy a darabok betöltsék valódi funkciójukat.

Miért okos döntés egy fehér sportcipő 40 felett?

Egyáltalán nem kell az aktív életért rajonganod ahhoz, hogy legyen egy sokoldalú sportcipőd. Ugyanis ezek a darabok amellett, hogy egy kis vagányságot lopnak a szettedbe, egész napos kényelmet nyújtanak. Továbbá az időtlen stílust képviselik, így mindig lesz helyük a szekrényedben. Nem is beszélve arról, hogy mennyire sokoldalúak, hiszen szinte bármihez felkaphatod őket, kifinomultságuknak köszönhetően többségük még szoknyával is jól mutat. Na de melyek a legjobb választások? Íme a 2026-os év legdivatosabb cipői!

Fehér hálós cipő

Már tavaly is divatosnak számítottak a hálós lábbelik, azonban a stílus idén a fehér sportcipőkben öltött testet. Ezek a darabok pedig amellett, hogy nagyon kényelmesek, a melegebb időjárásban hagyják megfelelően szellőzni a lábadat. Egyedi textúrájuknak köszönhetően pedig különlegesebbé varázsolják a szettedet, amely könnyednek és nyáriasnak fog érződni.

Fehér derby cipő

Amennyiben egy kicsit elegánsabb stílusra vágysz, akkor az idei trendek közül a derby fazon számodra a legtökéletesebb választás, ugyanis a cipők többsége bőrből vagy műbőrből készül, kifinomult kontúrvonalakkal. Sőt, egy ilyen cipő még lehet, hogy a szekrényed mélyén is ott lapul a régi szép időkből. A stílus ugyanis az 50-es és 60-as években is elképesztő népszerűségnek örvendett.