Gáspár Zsolti napokon át pánikban volt: „Béci elszökött…”

Gáspár Zsolti sok évvel ezelőtt említette meg először, hogy az ezernyi birka közt akad egy, aki nevet és ezzel élethosszig tartó kegyelmet is kapott tőle. Ő volt Béci, akivel Zsolti gazda egy igazán különleges és bensőséges kapcsolatot alakított ki, gyakorlatilag a születése pillanata óta. A cuki kos mindenhová követte gazdáját, aki időnként még a házba is beengedte a kezes és jámbor jószágot. Béci persze ideje nagy részét a tanyán, társai közt töltötte, de tizenkét éven át ő volt az első, aki bégetve szaladt Gáspár Zsolti elé, ha meglátta közeledni az autóját.

Gáspár Zsolti rajongva szereti Bécit, a bírkát (Fotó: MW)

Gáspár Zsolti: „Rég »beszéltem« Bécivel...”

Béci 2020-ban, 12 éves korában távozott az égi lelelőkre, betölthetetlennek tűnő űrt hagyva ezzel gazdája szívében. A szomorkodás végül nem tartott sokáig, hiszen Béci utolsó „szerelmi viszonyából” nem sokkal élete utolsó napja előtt megszületett Béci 2.0, aki csakúgy mint a nagy elődje, barátságba keveredett Gáspár Zsoltival. Nos, éppen ez az állat okozott néhány nehéz napot és éjszakát a TV2 sztárjának, miután elkóborolt. „Az új Béci idén lesz hatéves, és éppen olyan kedves és hűséges lett, mint amilyen a faterja volt. Tény, hogy az utóbbi időben kevesebb időm volt arra, hogy az állatokkal foglalkozzak, így bevallom, vele is régen »beszéltem«.

Talán éppen ez lehetett az oka annak, hogy elkóborolt

– kezdte lapunknak Gáspár Zsolti.

Gáspár Zsolti és családja éveken át foglalkoztak állattartással (Fotó: MW)

„Nem találtam sehol és a szólongatásra sem érkezett a jól ismert bégetés”

A Farm VIP házigazdája ezután részletesen elmesélte, milyen keresőakciót indított és végül hogyan került haza Béci 2.0.

„Néhány napja, hosszú idő után kiszaladtam a tanyára. Azonnal feltűnt, hogy Béci nem les a karámból, de a legelőn sem láttam. Szokatlan volt, hiszen amióta csak él, folyton a lábam alatt szaladgált, ha meglátogattam. Kérdeztem is srácokat, hogy merre van, de senki sem tudta, ahogyan azt sem, hogy mikor is látták őt utoljára” – kezdett bele a nem mindennapi történetbe Gáspár Zsolti, aki azonnal tudta, hogy valami baj történhetett kedvenc birkájával.

„Körbejártam az egyébként nem kicsi területet, hátha csak beszorult valahová és segítségre szorult, de nem találtam sehol és a szólongatásra sem érkezett a jól ismert bégetés. Ezután nyakamba vettem a környéket és jártam a határt egész délután és este, de Béci nem került elő. Annyira megijedtem, hogy aznap és az az követő este is a tanyán aludtam, de hiába.

Végül harmadnap kaptam egy telefont, hogy a kisbarátom, két faluval arrébb kóborol.

Azonnal autóba ültem és érte mentem. A csibész udvarolni ment, szóval hamarosan érkezhet az utód. Persze fogalmam sincs, hogy kit választhatott, így csak a tudat lesz meg, hogy a vérvonal nem szakad meg” – tette hozzá Zsolti gazda.