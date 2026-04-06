BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Negyven év feletti nő fekete alapon fehér pöttyös ruha viselése közben

Ezért működik a pöttyös ruha 40 felett – így hozd ki belőle a legtöbbet

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 07:32
divattrendpöttyöstavaszi divatruha
Van egy örök klasszikus, amely sosem megy ki a divatból. Ez nem más, mint a pöttyös ruha, amelyben még a 40 feletti nők is magabiztosan léphetnek utcára. Cikkünkben olyan stílustrükköket mutatunk, amelyekkel a pöttyös ruha viselése minden alkalommal jó érzéssel tölt majd el.
Kelle Fanni
A szerző cikkei
  • A pöttyös ruhák újra reflektorfénybe kerültek.
  • Eláruljuk, mire figyelj a viselésekor, hogy elérd a kívánt hatást.
  • Szetteket mutatunk, amelyekből bátran inspirálódhatsz.

Vidám, tavaszi szettre vágysz, amely igazán nőiessé varázsol? Akkor tedd le a voksod egy pöttyös ruha mellett, amelyet a megfelelő kiegészítőkkel kombinálva bárhova felvehetsz. Legyél lehengerlő és alkalmazd az alábbi divattippeket, hogy a pöttyös ruha viselése ne csak a divat követéséről, hanem önmagad kifejezéséről is szóljon.

Elegáns nő pöttyös ruha viselése közben
A pöttyös ruha viselése tavasszal az igazi.
Fotó: GettyImages

A pöttyös ruha új szintre emeli a tavaszi megjelenésed

A pöttyös ruhák évről évre felbukkannak, idén azonban a 2026-os divatnak megfelelően sokkal modernebb szettek állíthatók össze belőlük, köszönhetően számos kiegészítőnek. Fontos, hogy nagy hangsúlyt fektess az arányokra, és figyel oda a pöttyök nagyságára is, amelyek nagy mértékben képesek befolyásolni az öltözeted hangulatát.  

Ezért nagyszerű döntés a pöttyös ruha viselése 40 felett

A pöttyös ruha nagyon fiatalítóan hat a megjelenésedre 40 felett, hiába idéz retró éveket. A minta játékossága feldobja a szetted, miközben időtlen eleganciát kölcsönöz neked. Emellett egy ilyen darab rendkívül sokoldalúan viselhető és megfelelően rétegezhető a kora tavaszi időjárásban. Nem utolsó sorban egy megfelelően választott szabás nagyszerűen formálja az alakod is. Lássuk hát azokat a szetteket, amelyekben éveket is letagadhatsz.

Fekete-fehér pöttyös ruha élénk kiegészítőkkel

Egy fekete-fehér pöttyös maxi ruha ápol és eltakar, miközben ötvözi a fiatalosságot és az eleganciát. Mivel nem túl színes, bátran feldobhatod néhány élénk kiegészítővel. Válassz hozzá egyforma árnyalatú táskát és cipőt, hogy egy kis játékosságot is csempéssz a szettbe.

Pöttyös ruha blézerrel

Ha még kora tavaszi az időjárás és az elegánsabb öltözködés híve vagy, viseld a pöttyös ruhát egy olyan blézerrel, amely megegyezik a pöttyök színével vagy passzol a táskádhoz. Így nem kell majd megfagynod, mégis nagyon csinos maradsz.

Pöttyös ruha bőr- vagy farmerdzsekivel

Amennyiben a lazább stílust kedveled, a pöttyös ruhát egy bőr- vagy farmerdzsekivel is kombinálhatod attól függően, hogy mennyire vágysz dögös megjelenésre. A bőrdzseki egy csipetnyi szexiséget lop a szettedbe.

Pöttyös ruha mintás inggel

Te is oda-vissza vagy a mintákért? Akkor nyugodtan párosítsd a pöttyös ruhád csíkos vagy kockás felsővel, például egy inggel, miközben ügyelsz az összképre. Mivel az idei divat inkább az önmegvalósításról szól, semmint a trendekről, ne félj ettől a stílustrükktől se.

Az alábbi videóban olyan stílusos pöttyös ruhákat tekinthetsz meg, amelyek garantáltan feldobják a ruhatárad:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
