Megtörte a csendet Barnai Judit: „Nem volt egyszerű ez az időszak Attinak”

A parketta csikorgását és a gyűrű alatti csatákat végre a jól megérdemelt nyugalom váltja fel Barnai Judit életében. Míg a válogatott kosárlabdázó a tíz hónapos szezon fáradalmait igyekszik kipihenni, párja, Curtis (Széki Attila) körül is zajlott az élet. Judie bevallotta a lapunknak, hogy a teste még mindig a versenytempóra van huzalozva. A hirtelen jött szabadság első reggelei furcsa, mégis édes felismeréseket hoztak a közös otthonukban.
„Vasárnap ért véget a szezonom, most már ideje kipihennem ezt a tíz hónapot, ami mögöttem van. Végre több időt tudunk együtt tölteni. Pont tegnap mondtam Attinak este 6 körül, hogy múlt héten ilyenkor én még edzettem. Furcsa most nem edzeni, de nagyon jó érzés” – mesélte a kosaras, aki számára a legnagyobb luxust jelenleg a korai kelés nélküli reggelek jelentik. Természetesen egy ilyen intenzív időszak után mindenki azt találgatja, hol töltődik fel a páros. A tervezés azonban náluk nem egyszerű logisztika, hiszen a rapper naptára és a négylábú kedvencek is beleszólnak a döntésbe.
Tervezünk nyaralni menni. Májusban és júniusban van egy rövidebb időszaka Attinak, amikor szabad lesz. Egy hétre megyünk el, de csak ide a közelbe valószínűleg. Törökország és Tenerife között vacillálunk. De még az sem biztos, hogy elmegyünk, mert nehéz megválni ilyenkor a kutyáinktól, annyira szeretjük őket. Majd kiderül, mit hoz az élet, az sem tragédia, ha itthon maradunk, mert nagyon szeretünk itthon lenni
– avatott be a részletekbe Judie, eloszlatva a képet, miszerint egy sztárpárnak csak az egzotikus utak jelenthetik a boldogságot.
A nyugodt készülődést azonban nemrég egy „nemzetközi botrány” zavarta meg, amit maga Curtis robbantott ki egy pimasz poszttal. A rapper azt hitette el a világgal, hogy egészen Kolumbiáig menekült a zaj elől, ám a szemfülesebbek – és persze Judie – pontosan tudták, hogy a háttérben nem a dél-amerikai dzsungel, hanem a Balaton-felvidék rejtőzik: „Kolumbiai hangulatú zene lesz, de valószínűleg, ha tegnap még Magyarországon volt, akkor tíz órával később nem Dél-Amerikából posztol. Ő már csak ilyen, szeret viccelődni” – nevetett Judie, utalva a Csopakon forgatott videóklip körüli hírverésre. A humor mögött azonban komolyabb gondolatok is meghúzódnak, hiszen az elmúlt hónapok médiaviharai után a páros csak egy kis békére vágyik.
„Nem volt egyszerű az időszak Attinak, de már mondhatjuk, hogy lecsengett. Minden csoda három napig tart; remélem, hogy már mindenki boldog, kiegyensúlyozott, és hagyja a másikat élni” – zárta rövidre a témát Judie, aki természetesen mindvégig támogatta a szerelmét, aki hol a testvére tárgyalása után ért haza fáradtan, hol a kampányban vállalt szerepe miatt nézett szembe sok kritikával. De úgy fest, a szerelem mindent nehézséget le tud győzni.
