Pasztell divat 50 felett

Ha 50 felett is ragyogni szeretnél, idén tavasszal ezekhez a pasztellszínekhez nyúlj

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 17:25
Nem vagy oda az élénk árnyalatokért, azonban szeretnél egy kis színt vinni a ruhatáradba? Akkor maradj velünk, ugyanis a divat 50 felett felszabadítóbb lehet, mint valaha, különösen, ha ezeket a trendi pasztell tónusokat viseled. Neked melyik a kedvenced?
Kelle Fanni
Gyakran nagyon sok múlik a megfelelő színkombináción, ami rengeteget dobhat a megjelenéseden, miközben évekkel fiatalabbnak mutathat. Ezért ha a feketén, a fehéren és a szürkén kívül más árnyalatokat is szívesen viselnél, de nem rajongsz az élénkebb tónusokért, akkor ezeket a pasztellszíneket érdemes bevetned. Hagyd, hogy a divat 50 felett már csakis rólad szóljon!

Divat 50 feletti nőknek, akik bátran viselhetnek pasztellszíneket.
Ha fontos számodra a divat 50 felett, mindenképpen érdemes beszerzned pár vajsárga darabot.
Fotó: Shutterstock
  • Ezeket a stílustrükköket alkalmazva az egekbe repítheted a stílusodat.
  • A tippekből minden 50 feletti nő profitálhat.
  • Ezek a pasztellszínek viszik idén a prímet.

Divat 50 felett: ezeket a pasztellszíneket kapd magadra

A pasztellszínek idén tavasszal újra uralják a divatot, amelyek között az érettebb nők is megtalálhatják a kedvenceiket. Gyakran jöhetnek szembe velünk az utcán a vajsárga és a zsályazöld árnyalatok, de a halvány rózsaszín és a babakék is tarol. A maxiruháktól kezdve az elegáns blézerekig mindenki megtalálhatja a kedvencét, aki a semleges színek híve, mégis szakítani akar a klasszikus feketével és fehérrel. Emellett a lágy árnyalatok fiatalító hatással bírnak, hiszen lágyítják a vonásokat, miközben harmóniát és üdeséget tükröznek. Ezért nézzük is a legjobb tónusokat, amelyekből 50 felett is rengeteget profitálhatsz.

Pisztácia és matcha szín

A pisztácia és a matcha nemcsak a gasztronómia terén viszi a prímet, hanem a divatban is óriási népszerűségnek örvend. Ugyanis ezek a lágy zöld árnyalatok természetközelséget és stabilitást tükröznek, miközben rendkívül sokoldalúak. Próbálj fel egy pisztácia színű inget és kombináld fekete vagy fehér nadrággal, ami megfelelő egyensúlyt teremt majd a szettedben.

Barackszín

Ha szereted a barackszínt, és barnásabb tónusú a bőröd, akkor egy ilyen árnyalatú zakóval vagy öltönnyel nyert ügyed lesz. Ez a szín még a legátlagosabb öltözetet is feldobja, miközben különösen nagyszerű választás egy esküvőre vagy egy születésnapi partira is.

Vajsárga

Talán ez a pasztellszín van most a csúcsok csúcsán, amit 50 felett is bátran viselhetsz. Az árnyalat ugyanis szinte bármivel kombinálható és rendkívül trendi. Mivel a vajsárga vidámságot és optimizmust sugároz, szinte kötelező darab, különösen az idősebb korosztálynak. Azonban ha inkább a kiegészítők híve vagy, az árnyalat népszerűségének köszönhetően akár ilyen színű cipőt, táskát és övet is beszerezhetsz, amivel csak tovább fokozhatod a remek összhatást.

Lágy kék

A lágy kék egy olyan árnyalat, amelyet bárki viselhet, hiszen minden bőrtónussal fantasztikusan mutat. Pszichológiáját tekintve a szín nyugalmat és stabilitást áraszt magából, miközben a farmerkékhez hasonlóan kitűnően kombinálható más árnyalatokkal. Ez bizony egy örök klasszikus, aminek mindig lesz helye a gardróbodban.

Az alábbi videó 8 vonzó színkombinációt mutat be, amelyekkel 50 felett is bárkit lenyűgözhetsz:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
