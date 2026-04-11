Ha 50 felett is ragyogni szeretnél, idén tavasszal ezekhez a pasztellszínekhez nyúlj

Gyakran nagyon sok múlik a megfelelő színkombináción, ami rengeteget dobhat a megjelenéseden, miközben évekkel fiatalabbnak mutathat. Ezért ha a feketén, a fehéren és a szürkén kívül más árnyalatokat is szívesen viselnél, de nem rajongsz az élénkebb tónusokért, akkor ezeket a pasztellszíneket érdemes bevetned. Hagyd, hogy a divat 50 felett már csakis rólad szóljon!

Ha fontos számodra a divat 50 felett, mindenképpen érdemes beszerzned pár vajsárga darabot.

Ezeket a stílustrükköket alkalmazva az egekbe repítheted a stílusodat.

A tippekből minden 50 feletti nő profitálhat.

A pasztellszínek idén tavasszal újra uralják a divatot, amelyek között az érettebb nők is megtalálhatják a kedvenceiket. Gyakran jöhetnek szembe velünk az utcán a vajsárga és a zsályazöld árnyalatok, de a halvány rózsaszín és a babakék is tarol. A maxiruháktól kezdve az elegáns blézerekig mindenki megtalálhatja a kedvencét, aki a semleges színek híve, mégis szakítani akar a klasszikus feketével és fehérrel. Emellett a lágy árnyalatok fiatalító hatással bírnak, hiszen lágyítják a vonásokat, miközben harmóniát és üdeséget tükröznek. Ezért nézzük is a legjobb tónusokat, amelyekből 50 felett is rengeteget profitálhatsz.

Pisztácia és matcha szín

A pisztácia és a matcha nemcsak a gasztronómia terén viszi a prímet, hanem a divatban is óriási népszerűségnek örvend. Ugyanis ezek a lágy zöld árnyalatok természetközelséget és stabilitást tükröznek, miközben rendkívül sokoldalúak. Próbálj fel egy pisztácia színű inget és kombináld fekete vagy fehér nadrággal, ami megfelelő egyensúlyt teremt majd a szettedben.

Barackszín

Ha szereted a barackszínt, és barnásabb tónusú a bőröd, akkor egy ilyen árnyalatú zakóval vagy öltönnyel nyert ügyed lesz. Ez a szín még a legátlagosabb öltözetet is feldobja, miközben különösen nagyszerű választás egy esküvőre vagy egy születésnapi partira is.

Vajsárga

Talán ez a pasztellszín van most a csúcsok csúcsán, amit 50 felett is bátran viselhetsz. Az árnyalat ugyanis szinte bármivel kombinálható és rendkívül trendi. Mivel a vajsárga vidámságot és optimizmust sugároz, szinte kötelező darab, különösen az idősebb korosztálynak. Azonban ha inkább a kiegészítők híve vagy, az árnyalat népszerűségének köszönhetően akár ilyen színű cipőt, táskát és övet is beszerezhetsz, amivel csak tovább fokozhatod a remek összhatást.