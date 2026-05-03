Áll a bál: kivillanó tangában és melltartóban szexizett kisgyerekek előtt Mihályfi Luca

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 09:05
Úgy tűnik, az énekesnő alaposan túltolta a szexizést! Ezt nem biztos, hogy Mihályfi Luca elég jól átgondolta!

Kiverte a biztosítékot Mihályfi Luca majális-fellépése Budapesten, a Bókay-kertben: az énekesnő ugyanis a tőle megszokott, szuperszexi szettben jelent meg, csakhogy azt nem gondolta át, hogy a közönség tele lesz kisgyerekes családokkal.

Az énekesnő ugyanis melltartóban és a nadrágjából folyamatosan kivillanó cérnatangában lépett színpadra délután fél ötkor, ami sokak szerint nem volt épp ideális szett-időpont párosítás. És akkor még szépen fogalmaztunk. Az internet népe igen gyorsan darabokra szedte a szexizést ezúttal alaposan túltoló Lucát.

"Ennek a lánynak egyszerűen nulla az ízlése és az önkritikája" - kemény kritikákat kap a kisgyerekek előtt szexiző Mihályfi Luca

Aki követi Mihályfi Lucát az Instagramon, az pontosan tudja, hogy nem állnak tőle távol a sokat mutató, rizikós ruhadarabok. A nezetők szerint azonban gondolhatott volna arra is, hogy egy ilyen majálison, főleg a délután kellős közepén főleg kisgyermekes családokkal lesz tele a nézőtér.

Milyen kényelmes lehet egy ilyen szett... Biztosan ezért vonaglik szegény a gyerekek és a családok előtt

 – idézi az egyik Reddit-kommentelőt a Ripost.

"Ennek a lánynak egyszerűen nulla az ízlése és az önkritikája. Azzal nem lenne gond, ha javarészt kislányokból áll a célközönsége, de ezt épp ésszel fel kellene fognia, és nem Rihannának képzelnie magát. Őszintén fel vagyok háborodva rajta" – fogalmazott másvalaki, ugyanakkor azt is felvetették, hogy bizony a szervezők sem igazán gondolták át a dolgot: "Egyáltalán nem akarom védeni a lányt, de róla azért köztudott, hogy ez a bejáratott színpadi stílusa. Aki lefoglalta és meghívta őt egy matiné idősávban tartott családi rendezvényre, az a valódi felelős" – jelentette ki egy másik netező.

