Boldog Star Wars napot: ezekért a filmekért rajongunk közel 50 éve!

A Star Wars franchise sikere 1977 óta töretlen, a rajongók sziklaszilárdan kiállnak kedvenc űrtörténetük mellett még akkor is, amikor a Disney a rémuralma alatt mindent megtett, hogy megbecstelenítse kedvenc filmsorozatunkat. A múltat, a megtörtént klassz dolgokat viszont nem lehet visszacsinálni és ezen a rajongói ünnepnapon csakis ezekre szabad gondolni. Az új trilógiát ezen cikk erejére meg nem történtnek tekintjük, de nem hallgatjuk el a 2012 után született jobb alkotásokat sem.
Nos, ezt aligha kell magyarázni. A trilógia, amely egy zsánert, egy korszakot indított útjának. Luke Skywalker (Mark Hamill) története kicsit olyan, mint egy népmese újragondolása: a szegény fiú elindul szerencsét próbálni, szövetségeseket szerez maga mellé Han Solo (Harrison Ford) és Leia hercegnő (Carrie Fisher) személyében és Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) révén megismeri a mindent átszövő misztikus, varázslatos energiát, az Erőt. Útjának végén pedig meg kell küzdenie azzal, akitől a legjobban fél, mert benne önmaga torz jövőjét látja: Darth Vader. (David Prowse/James Earl Jones) Összecsap a jó és a gonosz, a főhős leküzdi belső démonait, hogy szembeszálljon a valódi nehézségekkel, egy igazi mély történet egy űrmesébe sűrítve.
A sztori bár a hetvenes-nyolcvanas évek fiatalságát boldogította először, akik még újonnan tudták meg, hogy Darth Vader valójában Luke apja, de évtizedekre meghatározta a popkultúrát. Máig megannyi gyermeknek az első filmes élményei közé tartozik a csillagokat átszövő kaland és aki újonnan csatlakozik be, azok számára is lenyűgöző. Az audiovizuális körítése bár érezhetően nem mai, de mégse tűnik illúziórombolónak – sőt, valahol organikusabb így, hogy minimálisra vették benne az akkor még gyerekcipőben járó számítógépes effekteket.
Ja, és Han Solo lőtt először. A digitálisan felújított verzióban különös megfontolásból odarajzoltak Greedonak egy lövéscsíkot, de ennek soha nem volt értelme. Reméljük, ma már senki nem vitatkozik ezen, főleg nem Star Wars napon.
Az eredeti trilógia darabjai:
- Star Wars IV. rész: Egy új remény (1977)
- Star Wars V. rész: A Birodalom visszavág (1980)
- Star Wars VI. rész: A Jedi visszatér (1983)
A Jedi visszatér után a rendező George Lucas jobbnak látta visszaugrani az időben. Az előzmény trilógia eleinte Qui-Gonn Jinn (Liam Neeson) és Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) mentor és padavan kapcsolatáról szól, de a mester halálát követően Anakin Skywalker (Hayden Christiansen) jellemromlásának lehetünk szemtanúi, ahogy átalakul Darth Vaderré. Ugyanis a fiatal, zavart jedi beleszeret Amidala királynőbe (Natalie Portman) és szerelméből fakadó félelmeit ő ellene fordította a köztársaság élén lévő, titokban sith nagyúr, Sheev Palpatine/Darth Sidius (Ian McDiarmid)
Bár a maga idejében vegyes fogadtatásban részesült, az ősrajongók nehezen fogadták el a változást és az újonnan sokat használt digitális effekteket, utólag már többen látják a trilógia érdemeit: szórakoztató, látványos és a filmtörténelem egyik legkatartikusabb összecsapását építették fel. Nyugodtan be lehet vallani, valahányan megkönnyeztük, amikor a Mustafar bolygón Anakin egykori mesterével, Obi-Wannal vívta meg élete legnagyobb harcát. Nagyon szomorú, de valahol nagyon szép.
Az előzmény trilógia:
2012-ben a Disney felvásárolta a Lucasfilmet. Tömegével érkeztek a Star Wars-filmek, de a rajongók hamar rájöttek, hogy egy lélektelen propagandát igyekeznek lenyomni a torkukon évről évre. Szinte semmit nem tudtak érdemben megmagyarázni, és egy ponton túl már nem is próbálkoztak… amitől az egész csak nevetségesebb lett. A pocsék tartalmak meg nem álló folyama között mégis akadt egy-két kifejezetten jó cucc.
Ebből az egyik a Zsivány Egyes, mely Jyn Erso (Felicity Jones) köré épül, akinek az apja (Mads Mikkelsen) tervezte meg a teljes Halálcsillagot, szándékosan elrejtve egy végzetes gyengepontot. Lényegében ez a történet köti össze a harmadik és negyedik részt és bár nem robbant akkorát, mint a korábbi filmek, a Star Wars-maratonba ez is belefér.
Nem beszélve a film végén látható Darth Vader jelenetről, ami a teljes franchise egyik legmenőbb része.
A filmben szereplő Cassian Andor (Diego Luna) külön sorozatot is kapott, ami szintén a jobb történetek közé tartozik.
A máig tartó Disney-korszak legjobb Star Wars-univerzumbeli hozadéka mégis A Mandalóri című sorozat volt. Ebben a szuperpáncéllal felszerelt Din Djarin (Pedro Pascal) a galaxis öntörvényű peremvidékén kalandozik az Erő-érzékeny kisbabával, Groguval. Már a Zsivány Egyesnél érezhető volt, hogy ez a fajta sötétebb tónus is jól áll a messzi-messzi galaxisnak, de ez a lassított, feszült, westernes történetvezetés tökéletesen illett az univerzum ezen félreeső részébe. A sorozatból készült egészestés film, A Mandalóri és Grogu hamarosan a mozikba kerül.
A Disney-korszak legjava:
Ebben a világában különös helyet foglalnak el a Dave Filoni-által felügyelt Star Wars-sorozatok. Jóllehet ezek kaptak némi gyerekes hangvételt, de nagy szerepük van abban, hogy kibővítik a Star Wars-kánont és olykor a filmekhez felérő drámai pillanatok is helyet kapnak bennük. Ha a fentiek után sem apadt el a sorozat iránti éhségünk, ezek is megérnek egy próbát:
