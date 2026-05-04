Boldog Star Wars napot: ezekért a filmekért rajongunk közel 50 éve!

A Star Wars franchise sikere 1977 óta töretlen, a rajongók sziklaszilárdan kiállnak kedvenc űrtörténetük mellett még akkor is, amikor a Disney a rémuralma alatt mindent megtett, hogy megbecstelenítse kedvenc filmsorozatunkat. A múltat, a megtörtént klassz dolgokat viszont nem lehet visszacsinálni és ezen a rajongói ünnepnapon csakis ezekre szabad gondolni. Az új trilógiát ezen cikk erejére meg nem történtnek tekintjük, de nem hallgatjuk el a 2012 után született jobb alkotásokat sem.

Yoda tanácsa: Itt az idő egy Star Wars maratonra! (Fotó: ZUMA Press)

Eredeti Star Wars-trilógia

Nos, ezt aligha kell magyarázni. A trilógia, amely egy zsánert, egy korszakot indított útjának. Luke Skywalker (Mark Hamill) története kicsit olyan, mint egy népmese újragondolása: a szegény fiú elindul szerencsét próbálni, szövetségeseket szerez maga mellé Han Solo (Harrison Ford) és Leia hercegnő (Carrie Fisher) személyében és Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) révén megismeri a mindent átszövő misztikus, varázslatos energiát, az Erőt. Útjának végén pedig meg kell küzdenie azzal, akitől a legjobban fél, mert benne önmaga torz jövőjét látja: Darth Vader. (David Prowse/James Earl Jones) Összecsap a jó és a gonosz, a főhős leküzdi belső démonait, hogy szembeszálljon a valódi nehézségekkel, egy igazi mély történet egy űrmesébe sűrítve.

A sztori bár a hetvenes-nyolcvanas évek fiatalságát boldogította először, akik még újonnan tudták meg, hogy Darth Vader valójában Luke apja, de évtizedekre meghatározta a popkultúrát. Máig megannyi gyermeknek az első filmes élményei közé tartozik a csillagokat átszövő kaland és aki újonnan csatlakozik be, azok számára is lenyűgöző. Az audiovizuális körítése bár érezhetően nem mai, de mégse tűnik illúziórombolónak – sőt, valahol organikusabb így, hogy minimálisra vették benne az akkor még gyerekcipőben járó számítógépes effekteket.

Ja, és Han Solo lőtt először. A digitálisan felújított verzióban különös megfontolásból odarajzoltak Greedonak egy lövéscsíkot, de ennek soha nem volt értelme. Reméljük, ma már senki nem vitatkozik ezen, főleg nem Star Wars napon.

Az eredeti trilógia darabjai: