Luxus helyett kaland – Tunéziai álomút, ami nem viszi el a fizetésed

Tunézia nem a medencék partján mutatja meg az igazi arcát, hanem az utcai forgatagban és a porlepte romvárosokban. Az életre szóló emlékekkel teli tunéziai nyaralás olcsón is kihozható, ez pedig akkor a legjobb, ha egyszerűen csak elvegyülsz a helyiek között: louage-ra pattansz a buszpályaudvaron (ez Tunézia nemzeti iránytaxi-hálózata, és egyben a leggyorsabb, legolcsóbb módja annak, hogy eljuss egyik városból a másikba), a medinák apró kifőzdéiben ebédelsz, és a nagy hotelek helyett a történelmi városrészek autentikus szállásait választod.
Tunisz ma az egyik legolcsóbb főváros, ahol egy jó helyen lévő apartman vagy egy tisztességes vacsora ára bőven az itthoni szint alatt marad, így a keretedből több jut a távolabbi helyszínek felfedezésére.
Az olcsó közlekedés kulcsa a louage. Ezek a fehér mikrobuszok fix útvonalon közlekednek, de nincs menetrendjük: akkor indulnak, amikor megtelnek. Gyorsak, hatékonyak és fillérekbe kerülnek. Tunisz és Sousse között például alig két óra az út, és a jegy ára nagyjából egy kávé árával egyenlő. A fővárosban érdemes a modern fuvarmegosztó applikációkat használni, mert így elkerülheted az utcai taxisokkal való hosszas alkudozást, és már az indulás előtt látod a fix, korrekt viteldíjat. Ha messzebbre utaznál, a vonat első osztálya is megfizethető, és kényelmesebb megoldás a csomagokkal, mint a zsúfolt iránytaxik.
A szállásoknál érdemes a vendégházakat (dar) keresni, de néha egy egyszerűbb vidéki hotel is megteszi – Jendoubában például lehet egészen spártai bázist is találni a környék bejárásához, ami bár nagyon egyszerű, de tiszta és meleg víz is van.
A legtöbben csak Karthágóig jutnak, pedig az igazi csodákat az ország belseje tartogatja. El Jem hatalmas római amfiteátruma olyan állapotban maradt fenn, hogy az ember szinte hallja a gladiátorok fegyvercsörgését, ráadásul töredékébe kerül a római Colosseum belépőjének.
Kairouan, az iszlám egyik legszentebb városa, a mecsetek és a kézzel szőtt szőnyegek birodalma. Itt érdemes elveszni a medina sikátoraiban, ahol úgy érezhetjük magunkat, mintha csak visszacsöppentünk volna az elmúlt évszázadokba.
Ha valami igazán különlegesre vágysz, keresd fel Bulla Regia romjait: itt a rómaiak a hőség elől a föld alá építették villáikat, melyekben a mozaikok a mai napig az eredeti helyükön csodálhatók meg.
A tengerparti városokban, mint például Monastir vagy Hammamet, nem kell feltétlenül drága szállodai strandokért fizetni. A városi strandok és a szabadpartok mindenki számára nyitottak és ingyenesek, a víz pedig tiszta és kellemes. Ha pedig a tömegtől távolabb vágysz, a kisebb halászfalvak környékén szinte érintetlen szakaszokat találsz.
Az étkezésen lehet a legnagyobbat spórolni, ha kerülöd a turistás éttermeket. Tuniszban a Marche Central, vagyis a központi ételpiac a tunéziai gasztronómia fellegvára: friss alapanyagok és olcsó helyi fogások várnak. Kóstold meg a briket, ami egy tojással vagy tonhallal töltött, ropogósra sütött tészta, vagy a lablabit, ami egy laktató, fokhagymás csicseriborsó-ragu. Ezek a fogások nemcsak autentikusak, de pár dinárból jóllakhatsz velük.
A legideálisabb időszak az április és június közötti tavasz, vagy az őszi hónapok, szeptembertől novemberig. Ilyenkor a hőmérséklet kellemes a romok felfedezéséhez, az árak pedig jóval alacsonyabbak a főszezonhoz képest. Tunézia biztonságos, vendégszerető és hihetetlenül olcsó, ha a saját utadat járod.
