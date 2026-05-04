KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Mónika, Flórián névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Így juthatsz el olcsón Tunéziába

Luxus helyett kaland – Tunéziai álomút, ami nem viszi el a fizetésed

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 15:15
olcsó nyaralásTunézia
Fedezd fel Észak-Afrika rejtett kincseit úgy, ahogy a turisták tömegei sosem látják. Segítünk, hogy a tunéziai nyaralás olcsón, mégis életre szóló élményekkel gazdagon valósuljon meg.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Tunézia nem a medencék partján mutatja meg az igazi arcát, hanem az utcai forgatagban és a porlepte romvárosokban. Az életre szóló emlékekkel teli tunéziai nyaralás olcsón is kihozható, ez pedig akkor a legjobb, ha egyszerűen csak elvegyülsz a helyiek között: louage-ra pattansz a buszpályaudvaron (ez Tunézia nemzeti iránytaxi-hálózata, és egyben a leggyorsabb, legolcsóbb módja annak, hogy eljuss egyik városból a másikba), a medinák apró kifőzdéiben ebédelsz, és a nagy hotelek helyett a történelmi városrészek autentikus szállásait választod.

Tunéziai nyaralás olcsón: lakj a tuniszi medinában.
Egy tunéziai nyaralás olcsón is megvalósítható, ha tudatosan tervezünk. Például érdemes szállást és étkezési lehetőséget a tuniszi medinában keresni.
Fotó: Emily Marie Wilson / shutterstock
  • Helyi közlekedés: használj louage-t (iránytaxit) és vonatot a filléres utazáshoz.
  • Autentikus élmények: válaszd a medinák kifőzdéit és a vendégházakat (dar) a hotelek helyett.
  • Rejtett kincsek: fedezd fel El Jem arénáját vagy Bulla Regia föld alatti villáit a tömeg helyett.

Tunéziai nyaralás olcsón? A logisztika a titok: közlekedés és szállás fillérekből

Tunisz ma az egyik legolcsóbb főváros, ahol egy jó helyen lévő apartman vagy egy tisztességes vacsora ára bőven az itthoni szint alatt marad, így a keretedből több jut a távolabbi helyszínek felfedezésére.

Az olcsó közlekedés kulcsa a louage. Ezek a fehér mikrobuszok fix útvonalon közlekednek, de nincs menetrendjük: akkor indulnak, amikor megtelnek. Gyorsak, hatékonyak és fillérekbe kerülnek. Tunisz és Sousse között például alig két óra az út, és a jegy ára nagyjából egy kávé árával egyenlő. A fővárosban érdemes a modern fuvarmegosztó applikációkat használni, mert így elkerülheted az utcai taxisokkal való hosszas alkudozást, és már az indulás előtt látod a fix, korrekt viteldíjat. Ha messzebbre utaznál, a vonat első osztálya is megfizethető, és kényelmesebb megoldás a csomagokkal, mint a zsúfolt iránytaxik.

A monastiri Ribat erőd kívülről pálmafákkal.
Monastir történelmi műemlékeivel csábít, mint például a VIII. századból fennmaradt Ribat erőddel. 
Fotó: Kadagan / shutterstock

A szállásoknál érdemes a vendégházakat (dar) keresni, de néha egy egyszerűbb vidéki hotel is megteszi – Jendoubában például lehet egészen spártai bázist is találni a környék bejárásához, ami bár nagyon egyszerű, de tiszta és meleg víz is van.

Romvárosok és szent helyek, vagy strandolás a tengerparton

A legtöbben csak Karthágóig jutnak, pedig az igazi csodákat az ország belseje tartogatja. El Jem hatalmas római amfiteátruma olyan állapotban maradt fenn, hogy az ember szinte hallja a gladiátorok fegyvercsörgését, ráadásul töredékébe kerül a római Colosseum belépőjének.

A tunéziai El Jem amfiteátrum belülről.
A tunéziai El Jem az egyik legjobb állapotban fennmaradt római kori amfiteátrum.
Fotó: Anibal Trejo / shutterstock

Kairouan, az iszlám egyik legszentebb városa, a mecsetek és a kézzel szőtt szőnyegek birodalma. Itt érdemes elveszni a medina sikátoraiban, ahol úgy érezhetjük magunkat, mintha csak visszacsöppentünk volna az elmúlt évszázadokba.

Ha valami igazán különlegesre vágysz, keresd fel Bulla Regia romjait: itt a rómaiak a hőség elől a föld alá építették villáikat, melyekben a mozaikok a mai napig az eredeti helyükön csodálhatók meg.

A tengerparti városokban, mint például Monastir vagy Hammamet, nem kell feltétlenül drága szállodai strandokért fizetni. A városi strandok és a szabadpartok mindenki számára nyitottak és ingyenesek, a víz pedig tiszta és kellemes. Ha pedig a tömegtől távolabb vágysz, a kisebb halászfalvak környékén szinte érintetlen szakaszokat találsz.

Kairouani utcarészle szőnyegárus üzlettel.
Kairouan festői városa a szőnyegeket árusító üzletek színes kavalkádjáról nevezetes. 
Fotó: brunocoelho / shutterstock

Ízek a sikátorok mélyén

Az étkezésen lehet a legnagyobbat spórolni, ha kerülöd a turistás éttermeket. Tuniszban a Marche Central, vagyis a központi ételpiac a tunéziai gasztronómia fellegvára: friss alapanyagok és olcsó helyi fogások várnak. Kóstold meg a briket, ami egy tojással vagy tonhallal töltött, ropogósra sütött tészta, vagy a lablabit, ami egy laktató, fokhagymás csicseriborsó-ragu. Ezek a fogások nemcsak autentikusak, de pár dinárból jóllakhatsz velük.

Tunéziai brik, helyi péksütemény.
Tunéziai brik, az olcsó, de ízletes péksütemény, amit feltétlenül érdemes megkóstolni.
Fotó: Sergii Koval / shutterstock

Mikor érdemes Tunéziába utazni?

A legideálisabb időszak az április és június közötti tavasz, vagy az őszi hónapok, szeptembertől novemberig. Ilyenkor a hőmérséklet kellemes a romok felfedezéséhez, az árak pedig jóval alacsonyabbak a főszezonhoz képest. Tunézia biztonságos, vendégszerető és hihetetlenül olcsó, ha a saját utadat járod.

Ismerd meg a gyönyörű Tunéziát az alábbi videóból is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu