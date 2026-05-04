"Hiszünk Emmában" – most dől el az agyvérzéssel született 4 éves kislány sorsa

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 15:30
"Most minden perc számít" - írják a hároméves kis Emma szülei, ha ugyanis nem gyűlik össze a szükséges összeg, kislányuk előtt műtétek hada állhat. Minden operáció rizikófaktor, ráadásul egy gerincműtét sokkal kötöttebbé teszi a testet. Mi van, ha Emma így soha nem tud lábra állni? Szülei az emberek segítségét kérik, hogy beszerezhessék Emmus ortopéd segédeszközeit.

Emma még nincs 4 éves. Hogy milyen jövő áll előtte, az a következő hónapokban, években dől el. Az előtte álló időszak véget nem érő műtétek sorozatával és kórházban tartózkodással, vagy gyógytornával, mókával és folyamatos fejlődéssel is telhet. Szülei mindent megtesznek azért, hogy ez utóbbi következzen be. Egyedül azonban nem megy, ezért most segítséget kérnek, hogy be tudják szerezni Emmus ortopéd segédeszközeit. 

Emma szülei ortopéd segédeszközökre gyűjtenek, amik segítségével el lehetne kerülni a műtétek sorozatát
Fotó: Beküldött fotó

A kislány egyelőre nem járhat óvodába, mert egy fertőzés nála nagyon veszélyes

Május 6-án lesz Hegedűs Emma negyedik születésnapja, a kislány fiatal kora ellenére azonban már rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül. A vártnál három hónappal korábban érkezett, születésekor pedig agyvérzést kapott, aminek következtében vízfejűség lépett fel nála. Másfél éves koráig nyolc műtéten esett át, többek között a koponyájába kellett beültetni egy söntöt, ami a felgyülemlett agyvizet vezeti el. Mindezek ellenére értelme ép maradt, mozgásában azonban elmaradt kortársaitól. Nagyon fontos lenne, hogy a mozgásbeli lemaradást minél hamarabb behozza, hogy önállóan is lábra tudjon állni és meg tudja tartani magát, hiszen ezek hiányában nem fog önálló életet élni.

A kislány nagyon keményen küzd, hogy mozgása fejlődjön és megerősödjön. Heti ötször jár intenzív gyógytornára, azon kívül minden héten jár manuál terápiára, úszni és gyógypedagógia foglalkozásokra is.

Nemrég egy Angliában elérhető intenzív fejlesztésen vett részt, április végén pedig a család Németországba utazott, ahol egy másik specialistával találkoztak.

Emma szüleivel, az angliai út előtt
Fotó: Beküldött fotó

Emmán speciális németországi ortopéd segédeszközök segíthetnek

Emmának jelentős háti görbülete és gerincferdülése is van, ami részben abból adódik, hogy a bal kezét használja többet. A gerince azonban még mobilizálható, ami hatalmas lehetőség. Nemrég Németországban meg is állapították, mi lenne a legjobb megoldás, amivel a kislánynál a lehető legnagyobb mértékű fejlődés lenne elérhető. A korzett segíthet megtartani a jelenlegi állapotot és lassítani a romlást, sőt általa bizonyos mértékű javulás is lehetséges. Ezek beszerzése azonban meghaladja a család anyagi helyzetét, ezért most segítséget kérnek.

Hogy ez pontosan mit jelent majd a gyakorlatban, azt nem lehet előre megmondani. Mindenre van példa. A műtét elkerülése nem a jellemző kimenetel, de nem is nulla az esélye. Van, akinek a külföldi fűző 7 évet segített kitolni a műtét idejét. Lépésről lépésre haladunk. Hiszünk Emmában, a kitartásában a szakemberekben és abban, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki ebből a helyzetből

– fogalmaz Emma édesanyja, Andrea.

A családnak a szükséges összeget, 1,2 millió forintot május 14-ig kell összegyűjtenie. A legkisebb segítségért is hálásak. Ha te is hozzájárulnál Emmus gyógyulásához, azt az alábbi bejegyzésben feltüntetett bankszámlaszámon keresztül megteheted:

 

