Ez a filléres, retró kiegészítő lesz a tavasz legnagyobb divattrendje 2026-ban – Fogadjunk, hogy a te fiókod mélyén is ott lapul

A 2026-os divat legnagyobb visszatérői a klasszikus színes kendők. Most azonban nem a hagyományos módon díszítik a szetteket. A tavaszi sáltrendek idén kreatívabb formában alkalmazzák a retró kiegészítőt. A legjobb az egészben, hogy nem lesz szükséged új ruhákra. Ezekkel a divatrükkökkel a leghétköznapibb outfitedet is új szintre emelheted egyetlen selyemsál segítségével. Mutatjuk, hogy viseld a mindennapokban!

Tavaszi sáltrend 2026: így viseld a tavasz legdivatosabb kiegészítőjét!

Fotó: Mariia Boiko / Shutterstock

Idén a selyemsál újra a tavaszi szettek kulcskiegészítőjévé vált.

Egyetlen színes darab elég, hogy feldobd a farmer+poló outfitedet.

A klasszikus nyakba kötés mellett kreatívabb megoldásokkal is találkozhatsz idén.

Tavaszi sáltrend 2026: a retró kedvenc visszatérése

Már bőven megszoktuk, hogy a divat időről időre visszanyúl a klasszikus darabokhoz, és ez idén tavasszal sem történt másképp. Nem meglepő az sem, hogy a színes selyemsálak lettek a szezon nagy kedvencei: nincs még egy kiegészítő, amely ilyen könnyedséggel és egyszerűséggel képes hihetetlenül karakteressé tenni bármilyen outfitet. Egy tavaszi sál textúrát, színt és játékosságat ad a megjelenésnek. A tavaszi időjárás tökéletes alkalmat nyújt arra, hogy ezt kihasználjuk, hiszen még indokolt a réteges öltözkodés, de már előkerülnek a szekrény aljáról a könnyebb, vékonyabb anyagok és a különböző színes holmik is.

Egy csini tavaszi sál a legsokoldalúbb kiegészítőd lehet tavasszal: feldobhatod vele az irodai inges, de a hétvégi, rohangálós szettjeid is; bármit képes egy csapásra trendibbé varázsolni.

Kedvet kaptál, a tavaszi trendhez? Megmutatjuk, hogy használd ki!

Így viseld a színes selyemkendőt idén

A klasszikus: így hordd a tavaszi sálat a nyakadban

A legegyszerűbb megoldás továbbra is az, ha a sálat a nyakad köré kötöd. A selyemsál például egy fehér pólóval vagy inggel kombinálva egy igazán divatos szettet eredményez.

Az tavaszi sáltrend idén a lazább, könnyed kötéseket részesíti előnyben. Nem kell precízen igazgatni: a selyemkendő titka 2026-ban épp a lezserségében rejlik.

Színes selyemkendő a táskán

A divatrajongók kedvenc stílustrükkje, amikor a tavaszi kendő a táskán kap helyet. A retikül fülére vagy pántjára kötve elképesztően jól érvényesül egy üde, mintás selyemsál. Főleg, ha a táska egy letisztultabb, egyszínű (fekete, bézs, fehér) darab.