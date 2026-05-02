Kiverte a biztosítékot Zsigmond Angi: 250 milliós luxusautóval pózol Dubajban, Frey Timi is felbukkan mellette

Mészáros Árpád Zsolt fia Bende és párja, Zsigmond Angi az Ázsia Expressz 5. évadában került igazán a köztudatba, bár a közösségi médiában már azelőtt is ismert volt a két fiatal. Nemrég azonban bombaként robbant a hír, miszerint az álompár hivatalossá tette a szakítását. Most azonban Angi nem mással tarolta le az internetet, mint a minap kikerült új dalával, ami a “TikTok sztár” címre hallgat. A szenzáció a történetben, hogy a dalhoz egy olyan videóklipp készült, amitől mindenki eldobta az agyát.

Zsigmond Angi szakítása Bendével felrobbantotta az internetet (Fotó: Szabolcs László)

Szintet lépett Zsigmond Angi zenei karrierje. Az influenszer legújabb videóklipjében nem spórolt a látványon: a Dubajban villogó méregdrága szuperautó, ami akár 250 millió forintba is kerülhet, és a budapesti kabriós felvételek tökéletesen átadják a „TikTok sztár” dal lüktetését. A klipben pedig még Angi barátnője, Frey Timi is feltűnik, ezzel téve teljessé a vizuális élményt. Természetesen a Reddit kommentelőinek se kellett több, egyből nekiestek a lánynak a hivalkodó felvételek miatt. Zsigmond Anginak azonban nincs miért aggódnia, hiszen a videóklip alig néhány óra alatt már 19 000-es megtekintésnél járt.

Angi Dubajban forgatta legújabb videóklippjét (Fotó: Youtube)

Nem csoda, hogy L.L. Junior párja, Frey Timi is feltűnik a klippben, hiszen a gyönyörű táncoslány nagyon jó barátságot ápol Angival, rengeteg közös programon láthatjuk őket feltűnni a közösségi médián keresztül. Angi korábban el is mesélte a Ripost-nak, hogy hogyan alakult ki ez a baráti kapcsolat közte és Timi között. Így fogalmazott akkor: „Juniort már elég rég, az Ázsia Expressz óta ismerem, és tényleg nagyon jó baráti kapcsolatunk van”– kezdte Angi, aki egy igen határozott mondattal folytatta.

Ki merem jelenteni, hogy ha van nővel baráti kapcsolata Juniornak, akkor az talán én lehetek egyedül. És most általa Timivel is barátnők lettünk!

A gyönyörű influenszer és rapper lány a közös programokon kívül át szokott járni Timihez és Juniorhoz sütni-főzni, és mára már egy nagyon jó barátság alakult ki mindhármuk között. A főzőcskézésről nem is olyan rég Timi megosztott egy TikTok-videót, ahol a két lány borsófőzeléket főzött. A rapper viccesen bírálta is a munkájukat, így fogalmazott a kommentszekcióban: „Azt hiszem, jobban jár a konyha és mi is, ha étterembe megyünk.” Mindezek ellenére a lányok szemmel láthatóan nagyon jól érezték magukat, és Junior is kapott vacsorát! – írta meg korábban a Ripost.