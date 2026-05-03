„A kamionok közé sétált a főúton” – Kiss Krisztát öngyilkossággal zsarolta és módszeresen kínozta volt szerelme

Vannak sebek, amiket nem gyógyít meg az idő, csak elfednek a hétköznapok. Kiss Kriszta élete egyetlen éjszaka alatt tört ketté, amikor alig húszévesen egy brutális gyilkosság koronatanújává vált: párja édesanyját tizenhat késszúrással mészárolták le. Ami pedig ezután következett, az nem a gyógyulás, hanem egy évekig tartó, lassú agónia volt. Hajdú Péter Beköltözve című műsorában Kriszta olyan traumákról rántotta le a leplet, amelyekbe más beleőrült volna – és volt, aki bele is őrült.

Kiss Kriszta volt párja beleőrült a tragédiába

A tragédia után a férfi, akit szeretett, Kriszta ellen fordult. A szerelem helyét a paranoiás rettegés vette át: a mindennapokat a konyhában szorongatott kések, a sötétben, kádban átvirrasztott éjszakák és a folyamatos öngyilkossággal való zsarolás határozta meg: „Ezt a traumát a szerelmünk nem tudta túlélni, a párom pedig egyszerűen beleőrült a történtekbe. Hiába maradtam mellette, a kapcsolatunk brutálisan megromlott, és végül menekülnöm kellett” – idézte fel a műsorban a kezdődő rémálmot. A férfi elméje végleg megbomlott, és Kriszta ellen fordult. A zaklatás olyan méreteket öltött, ami ép ésszel felfoghatatlan: volt, hogy a férfi egyszerűen lerúgta őt a bicikliről az utcán, máskor pedig néma fenyegetéssel tette pokollá a mindennapjait.

A lábtörlőjén aludt egész éjjel...

Reggel, mikor mentem dolgozni, becsapta az ajtót, kivette a kést és csak nézegette. Rendszeresen munka után nem mertem felgyújtani otthon a villanyt, hogy ne látszódjon, ott van valaki. A fürdőszobában, a kádban aludtam, ott éreztem magam biztonságban. Volt olyan hétvége, hogy a lábtörlőmön aludt összekucorodva...

– ment bele az eset sokkoló részleteibe. A menekülés és a védekezés ösztöne Krisztát egészen extrém módszerekre kényszerítette: „Volt olyan éjszaka, hogy a bejárati ajtó előtti részt lekentem fáradt olajjal a padlót és ráfújtam a lisztet, hogy megtudjam, ki kopog éjszakánként. Aztán jött a lelki zsarolás: a kamionok között a főúton sétált, én meg vonalban voltam közben vele. Folyamatosan azzal zsarolt, hogy ő véget vet az életének. Felhívott, hogy ott van a temetőben, az édesanyja sírján fekszik, és ott fogom megtalálni.”