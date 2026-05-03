„A kamionok közé sétált a főúton” – Kiss Krisztát öngyilkossággal zsarolta és módszeresen kínozta volt szerelme

Vannak sebek, amiket nem gyógyít meg az idő, csak elfednek a hétköznapok. Kiss Kriszta élete egyetlen éjszaka alatt tört ketté, amikor alig húszévesen egy brutális gyilkosság koronatanújává vált: párja édesanyját tizenhat késszúrással mészárolták le. Ami pedig ezután következett, az nem a gyógyulás, hanem egy évekig tartó, lassú agónia volt. Hajdú Péter Beköltözve című műsorában Kriszta olyan traumákról rántotta le a leplet, amelyekbe más beleőrült volna – és volt, aki bele is őrült.
A tragédia után a férfi, akit szeretett, Kriszta ellen fordult. A szerelem helyét a paranoiás rettegés vette át: a mindennapokat a konyhában szorongatott kések, a sötétben, kádban átvirrasztott éjszakák és a folyamatos öngyilkossággal való zsarolás határozta meg: „Ezt a traumát a szerelmünk nem tudta túlélni, a párom pedig egyszerűen beleőrült a történtekbe. Hiába maradtam mellette, a kapcsolatunk brutálisan megromlott, és végül menekülnöm kellett” – idézte fel a műsorban a kezdődő rémálmot. A férfi elméje végleg megbomlott, és Kriszta ellen fordult. A zaklatás olyan méreteket öltött, ami ép ésszel felfoghatatlan: volt, hogy a férfi egyszerűen lerúgta őt a bicikliről az utcán, máskor pedig néma fenyegetéssel tette pokollá a mindennapjait.
Reggel, mikor mentem dolgozni, becsapta az ajtót, kivette a kést és csak nézegette. Rendszeresen munka után nem mertem felgyújtani otthon a villanyt, hogy ne látszódjon, ott van valaki. A fürdőszobában, a kádban aludtam, ott éreztem magam biztonságban. Volt olyan hétvége, hogy a lábtörlőmön aludt összekucorodva...
– ment bele az eset sokkoló részleteibe. A menekülés és a védekezés ösztöne Krisztát egészen extrém módszerekre kényszerítette: „Volt olyan éjszaka, hogy a bejárati ajtó előtti részt lekentem fáradt olajjal a padlót és ráfújtam a lisztet, hogy megtudjam, ki kopog éjszakánként. Aztán jött a lelki zsarolás: a kamionok között a főúton sétált, én meg vonalban voltam közben vele. Folyamatosan azzal zsarolt, hogy ő véget vet az életének. Felhívott, hogy ott van a temetőben, az édesanyja sírján fekszik, és ott fogom megtalálni.”
A folyamatos készenléti állapot és a verbális abúzus – a lökdösődés, a szobába zárás, a bútorokról lesöpört tárgyak zaja – Kriszta szervezetét is végleg tönkretette. A lelki sérülések fizikai betegségbe csaptak át: a kialakult cukorbetegség miatt nemcsak élethosszig tartó gyógyszeres kezelésre szorul, de a legfájdalmasabb áldozatot is meg kellett hoznia:
Ez a lelki sérülés okozta a cukorbetegségemet, és egyik betegség hozta a másikat, aminek köszönhetően az anyaságot is el kellett engednem. Ma már a lakásom minden négyzetmétere be van kamerázva. A nyugalom és a biztonság lett a legfontosabb, mert olyan mély sebeket kaptam, amiket évekig gyógyítottam
– jegyezte meg. Kriszta ma egyedül él, és bár a világ értetlenül áll azelőtt, miért, a válasz ott van a lakása minden sarkát figyelő kamerákban és a csendben, amit oly nehezen vívott ki magának a pokol után.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
