Rózsaszín pulóvert viselő középkorú nő, akinek fontos a divat 50 felett

Ki mondta, hogy a rózsaszín csak a fiataloknak áll jól? Így viseld 50 felett

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 13:15
Az egyetlen élénkebb árnyalat, amelyet szívesen viselnél, az a rózsaszín, de nem tudod, hogyan építsd be a ruhatáradba? A divat 50 felett felszabadítóbb lehet, mint valaha, csak vesd be a stílustrükkjeinket és mutasd meg az egyéni stílusod!
Kelle Fanni
  • Jól bevált stílustrükköket alkalmazva mindenki megfordul majd utánad.
  • A tippekből a lazább és az elegánsabb stílus hívei is profitálhatnak.
  • Éveket letagadhatsz, ha megadott módokon viseled a rózsaszínt.

Egy jó színösszeállítás rengeteget dobhat a megjelenéseden, miközben magabiztosságot és fiatalos kisugárzást kölcsönözhet neked. Ha a semleges árnyalatokon kívül szívesen viselnél rózsaszínt is, mutatjuk a legjobb szetteket. Ne feledd, a divat 50 felett nem a trendekről, hanem a személyiséged megcsillogtatásáról kell szóljon.

Rózsaszínt viselő idős nő, aki számára a divat 50 felett is fontos
A divat 50 felett felszabadítóbb lehet, mint valaha 
Divat 50 felett: így hordd a rózsaszínt, hogy fiatalítson

Jó választás a rózsaszín 50 felett? Igen, hiszen bizonyos árnyalatai fiatalító hatással bírnak, miközben lágyítják az arcbőrt, amely az idő előrehaladtával egyre jobban veszít természetes fényéből. A pasztell tónusok például tökéletes választást jelentenek, ha lágyítani szeretnél a vonásaidon, ezenkívül nőiességet, „finomságot” lopnak a megjelenésedbe. A rózsaszín rendkívül jól variálható más árnyalatokkal is, ezért sokoldalú megjelenést tesz lehetővé, miközben ötvözi az eleganciát a modern stílussal. Lássuk, hogyan csempészheted be a színt a tavaszi szettedbe, hogy 50 felett is magabiztosságot sugározz. 

Kezdd a kiegészítőkkel

Ha eddig nem mertél rózsaszínt viselni, akkor itt a tökéletes alkalom! Kezdd kis lépésekkel, azaz szerezz be néhány rózsaszín kiegészítőt, amely szépen harmonizál a szetteddel. Például kapj magadra egy rózsaszín cipőt egy hozzá passzoló övvel. Ha egy kicsit merészebb vagy, egy rózsaszín táskára is bátran rábólinthatsz. Ne hagyd figyelmen kívül a tavasz kedvenceit se, a sálakat, amelyek sokkal kifinomultabbá teszik az öltözeted.

Kísérletezz a rózsaszín különböző árnyalataival

Mivel a boltokban a rózsaszín egész színskálájával találkozhatsz, nem árt, ha több árnyalatot is felpróbálsz, mielőtt döntenél. Ne vásárold meg impulzívan azt a darabot, amelybe először beleszeretsz, hiszen nem biztos, hogy tökéletesen fog illeni a bőrödhöz és a hajadhoz. Amennyiben világosabb bőrű vagy, inkább kékes-lilás tónusú ruhák és kiegészítők mellett tedd le a voksod, ha pedig sötétebb tónusú a bőröd, a narancsosabb árnyalatokat válaszd.

Kapj magadra rózsaszín mintás darabokat

Ha túl merésznek találod az egyszínű rózsaszín ruhákat, akkor kezdd apróbb lépésekkel. A kiegészítőkről már volt szó, ezért lássuk a mintás darabokat. Akár a pöttyös, akár a csíkos mintáért rajongsz, biztosan lesz olyan felső, amely elnyeri a tetszésed. Ily módon egy csipetnyi élénk árnyalatot vihetsz a tavaszi szettedbe anélkül, hogy úgy éreznéd, átestél a ló túloldalára.

Ne vidd túlzásba

A rózsaszín nagyon különleges és sokoldalú szín, viszont könnyen túlzásba lehet vinni, különösen 50 éves kor felett. Ha például egy pink dzseki mellet döntesz (alábbi kép), azt párosítsd semleges színekkel. Viseld például egy fehér pólóval, illetve a kedvenc farmereddel vagy egy fehér nadrággal, és kombináld visszafogott kiegészítőkkel, amelyek letisztultságot sugallnak.

A következő videó 15 olyan színkombinációt mutat be, amelytől az 50 feletti nők sikkesnek tűnnek:

