Ki mondta, hogy a rózsaszín csak a fiataloknak áll jól? Így viseld 50 felett

Jól bevált stílustrükköket alkalmazva mindenki megfordul majd utánad.

A tippekből a lazább és az elegánsabb stílus hívei is profitálhatnak.

Éveket letagadhatsz, ha megadott módokon viseled a rózsaszínt.

Egy jó színösszeállítás rengeteget dobhat a megjelenéseden, miközben magabiztosságot és fiatalos kisugárzást kölcsönözhet neked. Ha a semleges árnyalatokon kívül szívesen viselnél rózsaszínt is, mutatjuk a legjobb szetteket. Ne feledd, a divat 50 felett nem a trendekről, hanem a személyiséged megcsillogtatásáról kell szóljon.

A divat 50 felett felszabadítóbb lehet, mint valaha

Divat 50 felett: így hordd a rózsaszínt, hogy fiatalítson

Jó választás a rózsaszín 50 felett? Igen, hiszen bizonyos árnyalatai fiatalító hatással bírnak, miközben lágyítják az arcbőrt, amely az idő előrehaladtával egyre jobban veszít természetes fényéből. A pasztell tónusok például tökéletes választást jelentenek, ha lágyítani szeretnél a vonásaidon, ezenkívül nőiességet, „finomságot” lopnak a megjelenésedbe. A rózsaszín rendkívül jól variálható más árnyalatokkal is, ezért sokoldalú megjelenést tesz lehetővé, miközben ötvözi az eleganciát a modern stílussal. Lássuk, hogyan csempészheted be a színt a tavaszi szettedbe, hogy 50 felett is magabiztosságot sugározz.

Kezdd a kiegészítőkkel

Ha eddig nem mertél rózsaszínt viselni, akkor itt a tökéletes alkalom! Kezdd kis lépésekkel, azaz szerezz be néhány rózsaszín kiegészítőt, amely szépen harmonizál a szetteddel. Például kapj magadra egy rózsaszín cipőt egy hozzá passzoló övvel. Ha egy kicsit merészebb vagy, egy rózsaszín táskára is bátran rábólinthatsz. Ne hagyd figyelmen kívül a tavasz kedvenceit se, a sálakat, amelyek sokkal kifinomultabbá teszik az öltözeted.

Kísérletezz a rózsaszín különböző árnyalataival

Mivel a boltokban a rózsaszín egész színskálájával találkozhatsz, nem árt, ha több árnyalatot is felpróbálsz, mielőtt döntenél. Ne vásárold meg impulzívan azt a darabot, amelybe először beleszeretsz, hiszen nem biztos, hogy tökéletesen fog illeni a bőrödhöz és a hajadhoz. Amennyiben világosabb bőrű vagy, inkább kékes-lilás tónusú ruhák és kiegészítők mellett tedd le a voksod, ha pedig sötétebb tónusú a bőröd, a narancsosabb árnyalatokat válaszd.