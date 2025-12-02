Bak stílustippek – Így öltözködj a csillagjegyed szerint

Kedves Bak nő, most te következel, lássuk, mi hiányzik a ruhatáradból, hogy stílusos maradj ősszel is! Cikkünkben most eláruljuk, mit súg az asztrológia a Bak csillagjegyű nőknek az idei szezonban!

Bak nő stílustippek – így öltözködj a csillagjegyed szerint

Fotó: Victoria Fox / Shutterstock

A Bak nő ruhatárából nem hiányozhat a karcsúsított fazonú kabát.

Szerez be zakókat, blézereket.

A kiegészítők kulcsfontosságúak, szükséged lesz elegáns sapkákra és legalább egy brossra is.

Horoszkóp stílustippek – Ilyen egy igaz Bak nő ruhatára

Karcsúsított kabátok

A te alapdarabod idén ősszel egy fekete, hosszú, karcsúsított szabású kabát. Hogy miért karcsúsított fazon? Mert a többi kabátod meglehet, hogy inkább hagyományos szabású, praktikus, meleg, földszínű. Ezek mellé pedig kell, hogy lapuljon a gardróbodban egy elegáns darab is, amelyet bármikor előkaphatsz.

Zakók, blézerek

Szereted a férfiasabb szabású zakókat, mert amikor ezeket viseled, erősnek érzed magad. Törekedj rá, hogy ezeket a maszkulin vonalvezetéseket megszakítsd néhány nőies kiegészítővel.

Bak nőként fontos számodra, hogy a ruhatáradban a praktikus darabok legyek többségben

Fotó: Victoria Fox / Shutterstock

Kiegészítők

Szerezz be karika fülbevalókat, ezekkel nem nyúlhatsz mellé. Nyakláncból mindenképpen legyen egy vékony aranyláncod, amely megy a fülbevalóidhoz. Szetteket is beszerezhetsz, így később a párosításon sem kell gondolkodnod.

Elegáns sálak

Szerezz be néhány, a zakóidhoz illő sálat. Nézz meg nyugodtan pár TikTok-videót, amelyekből inspirálódhatsz, és amelyekből megtanulhatod magabiztosan, különféleképp megkötni a sálakat. Egy szépen megkötött selyemsál biztosan feldobja majd a szetted!

Praktikus cipők

Te az a sportcipős fajta vagy, aki csak akkor veszi fel a fehér surranóját, ha annak a valószínűsége, hogy elered az eső, a nullával egyenlő. A hideg idő beköszöntével ideje kicsit felfrissítened a cipős szekrényed tartalmát. Szerezz be egy sötétbarna, középmagas sarkú csizmát, amely elegáns, de kényelmes is egyben, így ha egész nap abban kell rohangálnod, akkor sem fájdul meg a lábad.

Bross

Idén nagyon divatos a bross, ezért te is szerezz be néhányat, és viseld bátran azokat! Hogy milyet vegyél, azt már a te egyéni ízlésedre bízzuk!