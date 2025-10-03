A horoszkóp szerint a Mérlegek természetüknél fogva vonzódnak a szépséghez és a harmóniához. Ez a fajta érzékenység a megjelenésükön is látszik: stílusuk egyszerre visszafogott és kifinomult. Ha te is ebben a jegyben születtél, most hoztunk egy sminkrutint, ami garantáltan passzol hozzád.

Horoszkóp smink – Mérleg sminkrutin, a visszafogott elegancia, ami mindig működik

Fotó: New Africa

Így sminkelj, ha a horoszkópod szerint, ha Mérleg csillagjegyben születtél

Milyen a Mérleg nő?

A Mérleg nő ápolt, figyelmes és mindig tudja, mit mikor érdemes viselni. Nem követi vakon a trendeket, de mindig naprakész. Inkább arra törekszik, hogy önazonos maradjon, és ehhez igazítja a szépségrutinját is. Sminkben a természetes hatású megjelenést kedveli, olyat, ami nem hivalkodó, de tuti megjegyzed, ha látod.

Szemsmink

A szemhéjakra jöhetnek a meleg, semleges árnyalatok: bézs, barack, világosbarna vagy finom rózsaszín. Egy enyhén fényes árnyalat a mozgó szemhéj közepére, ez az aduász nálad. A barna szemceruza vagy tus finomabb hatást kelt, mint a fekete, és szépen keretezi a szemet anélkül, hogy túl erőteljes lenne. Egy réteg szempillaspirál elég, nem cél a drámai pillahatás. Irigylésére méltóan kombinálod a kettőt.

Pirosító és kontúr

A pirosítóból érdemes barackos vagy rózsás árnyalatok között választani, attól függően, milyen tónusú a bőröd. A kontúrozásnál ne éles vonalakra gondolj, inkább egy kis bronzosítóval árnyékolj, finoman satírozva. A highlighter is legyen visszafogott, az arccsont tetején vagy az orrnyergen elég egy kevés, hogy élénkebb legyen az arc.

Rúzs

A Mérlegek ajkaira a nude, vagy halvány rózsaszín árnyalatok passzolnak a leginkább, az ilyen árnyalatú rúzsokat részesítsd előnyben. A textúra lehet krémes vagy enyhén fényes, de érdemes kerülni a túlságosan matt, szárító formulákat. Ha estére egy fokkal karakteresebb színt választanál, akkor is maradj a természetes tónusoknál.

Hajtippek

A Mérleg jegyhez illik a természetesen rendezett frizura. Leengedett, enyhén hullámos haj, lazán összefogott konty vagy alacsony copf – ezek mind passzolnak a jegy visszafogott, mégis nőies stílusához. A hajápolás itt fontosabb, mint a formázás, egy fényt adó szérum sokkal többet számít, mint a tökéletesen begöndörített tincsek.