Női elegancia: hogyan válassz nyakláncot a dekoltázsodhoz? – Egyszerű útmutató, hogy a legtöbbet hozd ki magadból

Ha te is szeretnél végre magabiztosan nyakláncot választani, akkor olvass tovább! Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan tudod a nyakláncodat könnyedén a ruhádhoz igazítani, hogy mindig stílusos és kifinomult legyen a megjelenésed.
Az egyik legfontosabb szabály, amit jó észben tartani, hogy a nyaklánc hosszúsága és formája szorosan kapcsolódik a ruhád nyakkivágásához. Ez nem csak divatos, de ki is emeli az egész szettedet, bár sokan mégis elkövetik azt a hibát, hogy nem veszik figyelembe ezt az apró, ám annál fontosabb részletet. Lássuk hát, hogyan válasszunk nyakláncot a különböző nyakkivágásokhoz!
A magas nyakú ruhák, mint a garbók vagy a mock neck, elsőre trükkösnek tűnnek. Itt a legjobb, ha hosszabb, akár medálos nyakláncot választasz, ami lejjebb, a mellkas közepére vagy még lejjebb ér. Ez az egyik legegyszerűbb módja, hogy megtörd a magas nyak vonalát, és ne legyen unalmas az összkép. Gondolj csak bele, milyen jól mutat egy hosszú, finoman csillogó medál egy fekete garbóval!
A kerek nyakú felsőknél – akár egy egyszerű pamut pólóról, akár egy elegánsabb blúzról van szó – remekül mutatnak a rövidebb, finomabb láncok. Akár egy vékony choker vagy egy több rétegben viselt, vékony lánc gyönyörűen kiemeli a nyakat és az elülső területet anélkül, hogy túltelítené a látványt. Különösen jól mutat, ha a lánc színe kontrasztban áll a ruhádéval, így az ékszer még inkább figyelemfelkeltő lesz.
A V-nyakú felsők esetében szinte adja magát a megoldás: válassz olyan nyakláncot, ami követi a V vonalát! Egy kis medál, vagy akár egy vékony, rétegezett lánc tökéletesen passzol ide. Ez a forma szépen „kitölti” a nyakkivágást, így összhangot teremt a ruhád és az ékszer között. Ez az az eset, amikor tényleg érdemes elgondolkodni a nyaklánc formáján, mert a rossz választás itt tényleg hatalmas öltözködési bakiba torkollhat.
A kerek, mélyebb kivágású felsők esetén bátran felvehetsz vastagabb láncot, vagy akár egy látványosabb medált is. A nyaklánc ilyenkor már önmagában is hangsúlyos kiegészítő, így nem kell túlbonyolítani a dolgot. A lényeg, hogy a lánc középen, a nyakkivágás ívéhez igazodva lógjon. Ez a megoldás igazi kedvenc azoknak, akik nem szeretik túlzásba vinni az ékszereket, mégis szeretnének egy kis pluszt a megjelenésükbe.
Ha épp egy pánt nélküli felsőt (vállakat szabadon hagyó felső) vagy ruhát viselsz, az igazi jolly joker a rövid, nyakhoz simuló lánc. Egy szép choker vagy egy finom, de rövid nyaklánc kiemeli a nyakat és a vállakat, és elegánssá varázsolja az összhatást. Arra azért figyelj, hogy a lánc ne legyen túl magas, mert nyomhatja a nyakat és kényelmetlen lehet.
Ha legközelebb nyakláncot keresel, jusson eszedbe: a kulcs a nyakkivágás és a lánc harmóniája. Ez az apróság teszi igazán stílusossá a megjelenést.
