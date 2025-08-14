UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Női elegancia: hogyan válassz nyakláncot a dekoltázsodhoz? Egyszerű útmutató, hogy a legtöbbet hozd ki magadból

Női elegancia: hogyan válassz nyakláncot a dekoltázsodhoz? – Egyszerű útmutató, hogy a legtöbbet hozd ki magadból

ékszer
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 18:15
nyakdekoltázsdivatkiegészítőnyaklánc
Így lesz a reggeli dilemma a múlté! Bizonyára neked is megvan az a pillanat, amikor állsz a tükör előtt, és azon töröd a fejed: „Na jó, melyik nyaklánc passzolna ehhez a felsőhöz?” Mert valljuk be, a rosszul megválasztott ékszer az egész szettet hazavághatja. Hogy elkerüld a buktát, olvass tovább!
Bors
A szerző cikkei

Ha te is szeretnél végre magabiztosan nyakláncot választani, akkor olvass tovább! Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan tudod a nyakláncodat könnyedén a ruhádhoz igazítani, hogy mindig stílusos és kifinomult legyen a megjelenésed.

nyaklánc, divat, stílustippek, elegancia
Női elegancia: hogyan válassz nyakláncot a dekoltázsodhoz? Egyszerű útmutató, hogy a legtöbbet hozd ki magadból 
Fotó: BLACKDAY /  Shutterstock 

Nyaklánc és dekoltázs kérdése – Itt a válasz!

Az egyik legfontosabb szabály, amit jó észben tartani, hogy a nyaklánc hosszúsága és formája szorosan kapcsolódik a ruhád nyakkivágásához. Ez nem csak divatos, de ki is emeli az egész szettedet, bár sokan mégis elkövetik azt a hibát, hogy nem veszik figyelembe ezt az apró, ám annál fontosabb részletet. Lássuk hát, hogyan válasszunk nyakláncot a különböző nyakkivágásokhoz!  

Hosszú lánc a magas nyakú felsőkhöz

A magas nyakú ruhák, mint a garbók vagy a mock neck, elsőre trükkösnek tűnnek. Itt a legjobb, ha hosszabb, akár medálos nyakláncot választasz, ami lejjebb, a mellkas közepére vagy még lejjebb ér. Ez az egyik legegyszerűbb módja, hogy megtörd a magas nyak vonalát, és ne legyen unalmas az összkép. Gondolj csak bele, milyen jól mutat egy hosszú, finoman csillogó medál egy fekete garbóval!

nyaklánc, divat, garbó
Magas nyakú ruhákhoz válassz bátran hosszú nyakláncokat
Fotó: Anna Zhuk /  Shutterstock 

A klasszikus kerek nyakkivágás és az apró csillogás

A kerek nyakú felsőknél – akár egy egyszerű pamut pólóról, akár egy elegánsabb blúzról van szó – remekül mutatnak a rövidebb, finomabb láncok. Akár egy vékony choker vagy egy több rétegben viselt, vékony lánc gyönyörűen kiemeli a nyakat és az elülső területet anélkül, hogy túltelítené a látványt. Különösen jól mutat, ha a lánc színe kontrasztban áll a ruhádéval, így az ékszer még inkább figyelemfelkeltő lesz.

nyaklánc, rövid nyaklánc, medál, kerek nyakú felső
Egy sima kerek nyakú pólót is feldobhatsz egy rövidebb nyaklánccal, és egy medállal.
Fotó: 1jewelry /  Shutterstock 

V-nyak – a nyaklánc legjobb barátja

A V-nyakú felsők esetében szinte adja magát a megoldás: válassz olyan nyakláncot, ami követi a V vonalát! Egy kis medál, vagy akár egy vékony, rétegezett lánc tökéletesen passzol ide. Ez a forma szépen „kitölti” a nyakkivágást, így összhangot teremt a ruhád és az ékszer között. Ez az az eset, amikor tényleg érdemes elgondolkodni a nyaklánc formáján, mert a rossz választás itt tényleg hatalmas öltözködési bakiba torkollhat.  

nyaklánc, V-nyakú felső, V vonal, öltözködés, divat
Egy nyaklánc igazán jól mutat a V-nyakú felsők esetében, azonban ügyelj rá, hogy esése kövesse a V vonalat
Fotó: MS_studio /  Shutterstock 

Szép és egyszerű a kerek dekoltázs

A kerek, mélyebb kivágású felsők esetén bátran felvehetsz vastagabb láncot, vagy akár egy látványosabb medált is. A nyaklánc ilyenkor már önmagában is hangsúlyos kiegészítő, így nem kell túlbonyolítani a dolgot. A lényeg, hogy a lánc középen, a nyakkivágás ívéhez igazodva lógjon. Ez a megoldás igazi kedvenc azoknak, akik nem szeretik túlzásba vinni az ékszereket, mégis szeretnének egy kis pluszt a megjelenésükbe.

nyaklánc, statement nyaklánc, divat, nő, ékszer
Ha nem félsz, próbáld ki a statement nyakláncokat is, ezekkel igazán feldobhatod a szetted.
Fotó: Dragon Images /  Shutterstock 

A vállat szabadon hagyó ruhák és a rövid nyakláncok

Ha épp egy pánt nélküli felsőt (vállakat szabadon hagyó felső) vagy ruhát viselsz, az igazi jolly joker a rövid, nyakhoz simuló lánc. Egy szép choker vagy egy finom, de rövid nyaklánc kiemeli a nyakat és a vállakat, és elegánssá varázsolja az összhatást. Arra azért figyelj, hogy a lánc ne legyen túl magas, mert nyomhatja a nyakat és kényelmetlen lehet.

nyaklánc, pánt nélküli, ékszer, elegáns
Pánt nélküli szetthez válasz bátran rövidebb láncú darabokat
Fotó: Mariia Ploshikhina /  Shutterstock 

Ha legközelebb nyakláncot keresel, jusson eszedbe: a kulcs a nyakkivágás és a lánc harmóniája. Ez az apróság teszi igazán stílusossá a megjelenést. 

Nézd meg az alábbi videót:

Ne hagyd ki az alábbi cikkeket sem:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu