Ha te is szeretnél végre magabiztosan nyakláncot választani, akkor olvass tovább! Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan tudod a nyakláncodat könnyedén a ruhádhoz igazítani, hogy mindig stílusos és kifinomult legyen a megjelenésed.

Női elegancia: hogyan válassz nyakláncot a dekoltázsodhoz? Egyszerű útmutató, hogy a legtöbbet hozd ki magadból

Fotó: BLACKDAY / Shutterstock

Nyaklánc és dekoltázs kérdése – Itt a válasz!

Az egyik legfontosabb szabály, amit jó észben tartani, hogy a nyaklánc hosszúsága és formája szorosan kapcsolódik a ruhád nyakkivágásához. Ez nem csak divatos, de ki is emeli az egész szettedet, bár sokan mégis elkövetik azt a hibát, hogy nem veszik figyelembe ezt az apró, ám annál fontosabb részletet. Lássuk hát, hogyan válasszunk nyakláncot a különböző nyakkivágásokhoz!

Hosszú lánc a magas nyakú felsőkhöz

A magas nyakú ruhák, mint a garbók vagy a mock neck, elsőre trükkösnek tűnnek. Itt a legjobb, ha hosszabb, akár medálos nyakláncot választasz, ami lejjebb, a mellkas közepére vagy még lejjebb ér. Ez az egyik legegyszerűbb módja, hogy megtörd a magas nyak vonalát, és ne legyen unalmas az összkép. Gondolj csak bele, milyen jól mutat egy hosszú, finoman csillogó medál egy fekete garbóval!

Magas nyakú ruhákhoz válassz bátran hosszú nyakláncokat

Fotó: Anna Zhuk / Shutterstock

A klasszikus kerek nyakkivágás és az apró csillogás

A kerek nyakú felsőknél – akár egy egyszerű pamut pólóról, akár egy elegánsabb blúzról van szó – remekül mutatnak a rövidebb, finomabb láncok. Akár egy vékony choker vagy egy több rétegben viselt, vékony lánc gyönyörűen kiemeli a nyakat és az elülső területet anélkül, hogy túltelítené a látványt. Különösen jól mutat, ha a lánc színe kontrasztban áll a ruhádéval, így az ékszer még inkább figyelemfelkeltő lesz.

Egy sima kerek nyakú pólót is feldobhatsz egy rövidebb nyaklánccal, és egy medállal.

Fotó: 1jewelry / Shutterstock

V-nyak – a nyaklánc legjobb barátja

A V-nyakú felsők esetében szinte adja magát a megoldás: válassz olyan nyakláncot, ami követi a V vonalát! Egy kis medál, vagy akár egy vékony, rétegezett lánc tökéletesen passzol ide. Ez a forma szépen „kitölti” a nyakkivágást, így összhangot teremt a ruhád és az ékszer között. Ez az az eset, amikor tényleg érdemes elgondolkodni a nyaklánc formáján, mert a rossz választás itt tényleg hatalmas öltözködési bakiba torkollhat.

Egy nyaklánc igazán jól mutat a V-nyakú felsők esetében, azonban ügyelj rá, hogy esése kövesse a V vonalat

Fotó: MS_studio / Shutterstock

Szép és egyszerű a kerek dekoltázs

A kerek, mélyebb kivágású felsők esetén bátran felvehetsz vastagabb láncot, vagy akár egy látványosabb medált is. A nyaklánc ilyenkor már önmagában is hangsúlyos kiegészítő, így nem kell túlbonyolítani a dolgot. A lényeg, hogy a lánc középen, a nyakkivágás ívéhez igazodva lógjon. Ez a megoldás igazi kedvenc azoknak, akik nem szeretik túlzásba vinni az ékszereket, mégis szeretnének egy kis pluszt a megjelenésükbe.