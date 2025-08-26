Őszi kabátok: ez az 5 fazon lesz a legdivatosabb az idei szezonban

Minden évben eljön az a pillanat, amikor előkerülnek a vastagabb rétegek a szekrény aljából. Amit egyáltalán nem bánunk, mert az ősz az egyik legizgalmasabb évszak a divatban: ekkor van a legtöbb lehetőségünk variálni, rétegezni, színekkel és mintákkal játszani. Ehhez azonban nem mindegy, milyen őszi kabátot választunk, hiszen ez lesz az a ruhadarab, ami nemcsak melegen tart, de megkoronázza majd minden outfitünket is ebben az időszakban.

Őszi kabátok a 2025-ös szezonra.

Fotó: WonderKimber / Shutterstock

Az 5 legdivatosabb őszi kabát 2025-ben

1. Oversized szövetkabát megkötővel

Laza elegancia

Az oversized kabát idén különösen népszerű, és a megkötős változat a klasszikus lazaságot kombinálja az eleganciával. A megkötő lehetővé teszi, hogy a kabátot a derékvonalhoz igazítsuk, így a laza szabás mellett nőies, formás vonalakat is kapunk.

Ideális választás simán egy vékony pulóverrel és farmerrel, de még egy hosszabb szoknyával is jól működik.

2. Letisztultabb, nőies vonalú bőrkabát

Visszafogott, de vagány

Idén már egyértelműen ez váltja a klasszikus motoros bőrdzsekiket ezüst cipzárral és részletekkel.

A nőies vonalú bőrkabát a klasszikus eleganciát és a modern, letisztult formát ötvözi. A szabás és a vonalvezetés finom, így jól illik szoknyákhoz, nadrágokhoz vagy akár ruhákhoz is.

A klasszikus fekete mellett kedvelt alternatíva a mélybordó, a barna vagy a sötétzöld árnyalat is.

3. Megvariált trench/ballonkabát

Újragondolt klasszikus

Az ősz divatja a kreatív újragondolásról szól idén. A ballonkabátok 2025-ben újraértelmezve hódítanak.

Az A-vonalú kabátok nőiesebb, klasszikus megjelenést kínálnak.

A ballonkabátok is nőiesebb szabásokkal operálnak idén.

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

A crop fazonok fiatalos, friss hatást keltenek

De persze a klasszikus deréknál megkötős fazon továbbra is alapdarab marad.

Imádjuk, mert könnyen kombinálhatók különböző őszi ruhadarabokkal és kiegészítőkkel.

4. Steppelt dzseki

Meleg és könnyű.

A steppelt dzseki a könnyedség, és a melegség tökéletes kombinációja. A vékony, steppelt anyag nem nehezíti el a megjelenést, de megvéd a hűvös, késő őszi napokon.

Tökéletes választás mindennapokra: farmerrel, rövid szoknyával, sportcipővel vagy csizmával egyaránt szuperül mutat.