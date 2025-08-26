Őszi kabátok: ez az 5 fazon lesz a legdivatosabb az idei szezonban

Minden évben eljön az a pillanat, amikor előkerülnek a vastagabb rétegek a szekrény aljából. Amit egyáltalán nem bánunk, mert az ősz az egyik legizgalmasabb évszak a divatban: ekkor van a legtöbb lehetőségünk variálni, rétegezni, színekkel és mintákkal játszani. Ehhez azonban nem mindegy, milyen őszi kabátot választunk, hiszen ez lesz az a ruhadarab, ami nemcsak melegen tart, de megkoronázza majd minden outfitünket is ebben az időszakban.
Az oversized kabát idén különösen népszerű, és a megkötős változat a klasszikus lazaságot kombinálja az eleganciával. A megkötő lehetővé teszi, hogy a kabátot a derékvonalhoz igazítsuk, így a laza szabás mellett nőies, formás vonalakat is kapunk.
Ideális választás simán egy vékony pulóverrel és farmerrel, de még egy hosszabb szoknyával is jól működik.
Idén már egyértelműen ez váltja a klasszikus motoros bőrdzsekiket ezüst cipzárral és részletekkel.
A nőies vonalú bőrkabát a klasszikus eleganciát és a modern, letisztult formát ötvözi. A szabás és a vonalvezetés finom, így jól illik szoknyákhoz, nadrágokhoz vagy akár ruhákhoz is.
A klasszikus fekete mellett kedvelt alternatíva a mélybordó, a barna vagy a sötétzöld árnyalat is.
Az ősz divatja a kreatív újragondolásról szól idén. A ballonkabátok 2025-ben újraértelmezve hódítanak.
Az A-vonalú kabátok nőiesebb, klasszikus megjelenést kínálnak.
A crop fazonok fiatalos, friss hatást keltenek
De persze a klasszikus deréknál megkötős fazon továbbra is alapdarab marad.
Imádjuk, mert könnyen kombinálhatók különböző őszi ruhadarabokkal és kiegészítőkkel.
A steppelt dzseki a könnyedség, és a melegség tökéletes kombinációja. A vékony, steppelt anyag nem nehezíti el a megjelenést, de megvéd a hűvös, késő őszi napokon.
Tökéletes választás mindennapokra: farmerrel, rövid szoknyával, sportcipővel vagy csizmával egyaránt szuperül mutat.
Rengeteg színben, anyagban és szabásban kaphatók, így mindenki kedve és stílusa szerint válogathat.
Ha valami igazán különlegesre vágysz idén; próbáld ki a poncsókat vagy poncsószabású kabátokat! Lazák, bohók, mégis strukturált megjelenést kínálnak. Különösen alkalmasak rétegezésre, mivel kényelmesen takarják a felső rétegeket.
Egy vékony övvel a derékvonal is szuperül kiemelhető, így a kényelem és a nőies sziluett is megmarad.
Az őszi kabát kiválasztásakor érdemes először a szabást és a hosszt mérlegelni. Gondold végig a saját stílusodat, nézd át az őszi ruhatáradat.
A színek terén az őszre a földszínek – camel, terrakotta, mustár – mellett a mélykék és a sötétzöld árnyalatok a lesznek a fókuszban.
