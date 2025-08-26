Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Őszi kabátok: ez az 5 fazon lesz a legdivatosabb az idei szezonban

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 15:45
5 stílus, amit idén nem hagyhatsz ki! Idén ezek az őszi kabátok hódítanak.
Ripszám Boglárka
Minden évben eljön az a pillanat, amikor előkerülnek a vastagabb rétegek a szekrény aljából. Amit egyáltalán nem bánunk, mert az ősz az egyik legizgalmasabb évszak a divatban: ekkor van a legtöbb lehetőségünk variálni, rétegezni, színekkel és mintákkal játszani. Ehhez azonban nem mindegy, milyen őszi kabátot választunk, hiszen ez lesz az a ruhadarab, ami nemcsak melegen tart, de megkoronázza majd minden outfitünket is ebben az időszakban.

őszi kabát, ballonkabát, kabátok, fogas
Őszi kabátok a 2025-ös szezonra.
Fotó: WonderKimber / Shutterstock 

Az 5 legdivatosabb őszi kabát 2025-ben

1. Oversized szövetkabát megkötővel

Laza elegancia

Az oversized kabát idén különösen népszerű, és a megkötős változat a klasszikus lazaságot kombinálja az eleganciával. A megkötő lehetővé teszi, hogy a kabátot a derékvonalhoz igazítsuk, így a laza szabás mellett nőies, formás vonalakat is kapunk. 

Ideális választás simán egy vékony pulóverrel és farmerrel,  de még egy hosszabb szoknyával is jól működik. 

2. Letisztultabb, nőies vonalú bőrkabát 

Visszafogott, de vagány

Idén már egyértelműen ez váltja a klasszikus motoros bőrdzsekiket ezüst cipzárral és részletekkel. 
A nőies vonalú bőrkabát a klasszikus eleganciát és a modern, letisztult formát ötvözi. A szabás és a vonalvezetés finom, így jól illik szoknyákhoz, nadrágokhoz vagy akár ruhákhoz is.  

A klasszikus fekete mellett kedvelt alternatíva a mélybordó, a barna vagy a sötétzöld árnyalat is. 

3. Megvariált trench/ballonkabát 

Újragondolt klasszikus

Az ősz divatja a kreatív újragondolásról szól idén. A ballonkabátok 2025-ben újraértelmezve hódítanak.  

Az A-vonalú kabátok nőiesebb, klasszikus megjelenést kínálnak.

őzi kabát, ballonkabát, trench, bézs, divat
A ballonkabátok is nőiesebb szabásokkal operálnak idén.
Fotó: LightField Studios / Shutterstock 

A crop fazonok fiatalos, friss hatást keltenek 

De persze a klasszikus deréknál megkötős fazon továbbra is alapdarab marad.  

Imádjuk, mert könnyen kombinálhatók különböző őszi ruhadarabokkal és kiegészítőkkel. 

4. Steppelt dzseki

Meleg és könnyű.

A steppelt dzseki a könnyedség, és a melegség tökéletes kombinációja. A vékony, steppelt anyag nem nehezíti el a megjelenést, de megvéd a hűvös, késő őszi napokon.  

Tökéletes választás mindennapokra: farmerrel, rövid szoknyával, sportcipővel vagy csizmával egyaránt szuperül mutat. 

Rengeteg színben, anyagban és szabásban kaphatók, így mindenki kedve és stílusa szerint válogathat. 

5. Poncsó/poncsószabású kabát

Egyedi.

Ha valami igazán különlegesre vágysz idén; próbáld ki a poncsókat vagy poncsószabású kabátokat! Lazák, bohók, mégis strukturált megjelenést kínálnak. Különösen alkalmasak rétegezésre, mivel kényelmesen takarják a felső rétegeket. 

Egy vékony övvel a derékvonal is szuperül kiemelhető, így a kényelem és a nőies sziluett is megmarad.

Melyik őszi kabátot válaszd? 

Az őszi kabát kiválasztásakor érdemes először a szabást és a hosszt mérlegelni.  Gondold végig a saját stílusodat, nézd át az őszi ruhatáradat.

  • Az oversized kabátokhoz érdemes testhez simuló alsórészt választani, hogy az arányok kiegyensúlyozottak maradjanak.  
  • A rövidebb, crop fazonú kabátok jól mutatnak magasított derekú nadrággal vagy szoknyával. 
  • A hosszú, térdig vagy akár bokáig érő kabátok elegáns hatást keltenek egyenes szabású alsókkal. 

A színek terén az őszre a földszínek – camel, terrakotta, mustár – mellett a mélykék és a sötétzöld árnyalatok a lesznek a fókuszban. 

5 stílusos szett a cropped ballonkabátokhoz:

További divattippekért olvass tovább:

 

