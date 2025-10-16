Ez a kabát már most letaszította a trónról a ballonkabátot – Ha igazán divatos akarsz lenni, te is viseled

Bár a múlt szezonban is reflektorfénybe került egy-egy velúr kabát, most azonban ezek stílusos a darabok egyértelműen viszik a prímet, így nem véletlen, hogy a legtöbb világsztár is mellettük teszi le a voksát. Te miért tennél másként?

Erről a stílusos kabátról te se maradj le!

Fotó: Raimonda Kulikauskiene / GettyImages

A velúr kabát, amiben lehengerlő leszel

A velúr kabátot sokoldalúságának köszönhetően szinte bármivel párosíthatod, akár az elegancia híve vagy, akár a lezser stílust kedveled. Ezt a különleges darabot bátran kombinálhatod például magassarkú csizmával és miniszoknyával, azonban tökéletes illeszkedik az utcai divathoz is. És bár a ballonkabát még mindig kedvelt, különösen a szelesebb napokon, egyszerűen képtelenek vagyunk elmenni az ízléses velúr darabok mellett. Lássuk, milyen változatok közül válogathatsz!

Velúr blézer

A velúr blézerek kétségkívül a szezon kötelező darabjai, amelyek egy csipetnyi eleganciát kölcsönöznek a megjelenésednek. Egy ilyen blézer tökéletes választás lehet a munkahelyre, de egy délutáni csajos traccspartira is. Viseld farmerrel vagy szoknyával, ebben biztosan nem maradsz észrevétlen.

Velúr dzseki

Igen tudjuk, hogy az ősz beköszöntével előkerülnek az örök klasszikus fekete bőrdzsekik, de mi lenne, ha azt most egy kicsit félretennéd és helyette egy velúr változat mellett tennéd le a voksodat? Ebben ugyanis nem fogsz beleolvadni a tömegbe, hiszen viselésével abszolút fényűző hatást keltesz majd.

Velúr ballonkabát

Nos a ballonkabátok most már velúr változatban is elérhetőek és elképesztően trendik! Úgyhogy kicsit engedd el a klasszikus irányt és fedezz fel valami egészen újat. Ez a darab ugyanis kifinomultságot csempész a megjelenésedbe, miközben irtó dögössé varázsol.

Hosszú velúr kabát

A hideg beköszöntével, nem árt, ha a testünk minden felületét védjük. Ezért bátran válogass a hosszú velúr kabátok közül, amelyek amellett, hogy divatosak, melegen tartanak. Képzeld el a fazont mondjuk egy hosszú, csipke szettel. Ugye neked is azonnal megjött hozzá a kedved?

Az említett dzsekikben és kabátokban tehát elképesztően trendi leszel és óriási magabiztosságot fogsz sugározni magadból. Bátran kombináld őket az általad kedvelt stílussal és legyél te a legtendibb!