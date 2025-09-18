Így sminkelj a horoszkópod szerint – Oroszlán sminkrutin, hogy kihozd magadból a maximumot

Kedves Oroszlán, most a te csillagjegyed következik, lássuk, az asztrológia szerint milyen az a smink, amivel igazán tündökölhetsz, hiszen tudjuk, hogy imádod ha minden szem rád szegeződik!

Így sminkelj a horoszkópod szerint – Oroszlán sminkrutin

Fotó: Vadim Sadovski / shutterstock

Horoszkóp sminkrutin – Így sminkel egy Oroszlán

Milyen egy Oroszlán?

Az asztrológia pontosan megmondja. Te kedves Oroszlán, szomjazod a figyelmet, a lételemed, hogy a középpontban legyél. Természetes, hogy a sminkelés terén sem leszel átlagos, olyan sminket pattintasz fel, hogy garantáltan minden szem rád szegeződjön. Fontos számodra, hogy a megjelenésedben is visszatükrözd a csillagjegyed szenvedélyességét. Nem ijedsz meg, magabiztosan használod a színeket, textúrákat, tuti, hogy megannyi termék és sminkecset lapul a táskádban.

Lássuk, hogy is néz ki egy tipikus Oroszlán smink

Szemsmink

A te színeid az arany, a bronz, a meleg barna és a fémes árnyalatok. Egy fényes arany alappal indítasz, majd a mozgó szemhéjra jöhet valami extra csillogás, rá egy hangsúlyos tusvonal, egy kis highlighter a belső szemzugba, majd a korona, az extrán dús és ívelt műszempilla. Te aztán nem aprózod el, ha valami csillog, akkor az messziről is jobb, ha látszódik, te nem kérsz elnézést a ragyogásodért.

Rúzs

Ha a szemsminked nem lenne kellőképpen drámai, a rúzsoddal tuti hódítani fogsz. Pontosan tudod, melyik napszakban melyik rúzst kell viselni. Nappal egy meleg tónusú nude, egy kis szájfénnyel, este pedig egy mély burgundi árnyalatú rúzs a tuti befutó. Arra figyelj, hogy ne felejtsd ki a szájkontúrozást, egy Oroszlán nem hagyja elmosódni a formát!

Kontúrozás

Ki az a Kim Kardashian? Te magad vagy a kontúrozás királynője. Szereted, kiemelni az arccsontodat, és a bronzosítót sem veted meg, téged nem ért el a fehér bőr iránti rajongás, a napcsókolta bőrszínt részesíted előnyben.

Pirosító

Ha mindez még nem lenne elég, az egész sminket még megküldöd egy jó adag pirosítóval, a te színed a barack, hanyagold a pirosat.

Haj

Az Oroszlán megjelenéséhez a hajkorona is hozzá tartozik. Göndör vagy hullámos, mindegy csak nagy legyen, mint az oroszlán sörénye.

