Elég volt az ukrán zsarolásból! Óriási tüntetést szerveznek Budapesten

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 15:13
ukránBarátság kőolajvezetékvolodimir zelenszkijtüntetés
Pénteken 16 órára tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a budapesti ukrán nagykövetség elé.
Bors
A szerző cikkei

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai döntése értelmében leállt a Magyarországot olcsó olajjal ellátó Barátság kőolajvezeték, és ezzel kritikus helyzetben veszélyezteti hazánk energiabiztonságát és gazdaságát. Az ukrán vezetés célja, hogy az energiakáosz következtében megbukjon a jelenelgi nemzeti kormány, és a helyébe egy ukrán- és háborúpárti kormány lépjen. Erre szemelték ki a Tisza Pártot. 

Budapest,,Hungary,May,18,,2024,-,The,Building,Of,The
Az ukrán nagykövetség elé szervezik a tüntetés, amely pénteken 16 órakor kezdődik Budapesten / Fotó: Viacheslav Life Studio /  Shutterstock

A több hónapja tartó politikai zsarolásnak egyre súlyosabb következményei vannak végképp az iráni háború árnyékában. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom ezért elérkezettnek érezte az idejét, hogy egy tüntetés keretében  megálljt parancsoljanak Kijev ámokfutásának. 

Tiltakozzunk együtt az ukrán zsarolás ellen!

– ezzel a felhívással hirdetett demonstrációt Ukrajna budapesti nagykövetsége elé a Nemzeti Ellenállás Mozgalom pénteken 16 órára. A szervezők álláspontja szerint 

mindez nyomásgyakorlás, amellyel Magyarországot a háború támogatásába próbálják belekényszeríteni, sőt a magyar belpolitikába is beavatkoznának.

Az ukrán elnök egy interjúban azt is kifogásolta, hogy a magyarok nem elég hálásak Ukrajnának. A szervezők ezt elfogadhatatlannak tartják, ezért meg kell nekik üzenni, hogy elég volt a zsarolásból.


 

 

