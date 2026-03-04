Elég volt az ukrán zsarolásból! Óriási tüntetést szerveznek Budapesten

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai döntése értelmében leállt a Magyarországot olcsó olajjal ellátó Barátság kőolajvezeték, és ezzel kritikus helyzetben veszélyezteti hazánk energiabiztonságát és gazdaságát. Az ukrán vezetés célja, hogy az energiakáosz következtében megbukjon a jelenelgi nemzeti kormány, és a helyébe egy ukrán- és háborúpárti kormány lépjen. Erre szemelték ki a Tisza Pártot.

Az ukrán nagykövetség elé szervezik a tüntetés, amely pénteken 16 órakor kezdődik Budapesten / Fotó: Viacheslav Life Studio / Shutterstock

A több hónapja tartó politikai zsarolásnak egyre súlyosabb következményei vannak végképp az iráni háború árnyékában. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom ezért elérkezettnek érezte az idejét, hogy egy tüntetés keretében megálljt parancsoljanak Kijev ámokfutásának.

Tiltakozzunk együtt az ukrán zsarolás ellen!

– ezzel a felhívással hirdetett demonstrációt Ukrajna budapesti nagykövetsége elé a Nemzeti Ellenállás Mozgalom pénteken 16 órára. A szervezők álláspontja szerint

mindez nyomásgyakorlás, amellyel Magyarországot a háború támogatásába próbálják belekényszeríteni, sőt a magyar belpolitikába is beavatkoznának.

Az ukrán elnök egy interjúban azt is kifogásolta, hogy a magyarok nem elég hálásak Ukrajnának. A szervezők ezt elfogadhatatlannak tartják, ezért meg kell nekik üzenni, hogy elég volt a zsarolásból.



