A közkedvelt darab végre kiment a divatból - Íme a kabát, amit idén ősszel minden a stílusos nő visel

Mi az ősz, ha nem a játékos fazonok, különleges anyagok és izgalmas rétegek évszaka? Kabátok terén pedig az idei szezonban még bátrabb, még merészebb lehetsz. Ahogy a forró nyári napokat lassan felváltják a hűvösebb nappalok, és a szürke utcákat betakarják az aranyló sárga falevelek, ideje átgondolnod a ruhatáradat is. Az iskolakezdéssel együtt újra előkerülhetnek a nagy kedvenceid: a barna csizmáid, bordó sálak és persze azok a stílusos kabátok. Ilyenkor sokan vágyunk valami újdonságra, egy különleges fazonra vagy egy szép színre, amivel feldobhatjuk a szürkébb reggeleket – de ha ránk hallgatsz, idén sem kell vagyonokat költened, hogy felfrissítsd az őszi ruhatárad.
Ha idén inkább tudatosabban vásárolgatnál, mégis szeretnél divatos és nőies maradni, mutatunk néhány remek darabot. 50 felett azonban érdemes lenne végre elfelejteni az olyan darabokat, mint a pufi kabát, a nagy szőrös mellény vagy a túlméretezett ballonkabát: ezek a darabok eltakarják az alakod, és slampossá teszik az összképet. A csinos és magabiztos megjelenés érdekében érdemes olyan fazonokat választanod, amelyek szépen követik a tested vonalát, kiemelik a derekad, vagy épp nyújtják az alkatod. A nőies szabásvonalak, letisztult részletek és minőségi anyagok sokkal előnyösebbek – nemcsak stílusosabbnak tűnsz bennük, de jobban is fogod érezni magad a bőrödben. Ne félj a színektől sem: egy bordó, olívazöld vagy bézs kabát sokkal frissebb és elegánsabb hatást kelt, mint az unalmas fekete.
Idén ősszel a testre simuló, szűk fazonokat most háttérbe szorítják a kényelmes, oversized kabátok, farmerdzsekik, amelyek igazi Jolly Jokernek számítanak. Ez a laza, mégis vagány darab könnyedén kombinálható – remekül mutat elegáns, ceruza szoknyával, kötött ruhával, sportos szettekkel vagy akár hétköznapi farmernadrággal is. A világoskék, enyhén kopott, vintage hatás most különösen divatos, míg a túlzottan szaggatott vagy élénk színű verziók már kimentek a divatból.
Az idei ősz egyik legmeghatározóbb darabja kétség kívül a túlméretezett a velúr hatású motorosdzseki, ami már régóta a stílusdiktátorok nagy kedvence. A kissé maszkulin szabás és a robusztus anyag tökéletes választás azoknak a napoknak, amikor a kényelem az elsődleges, de a nőies megjelenésről sem szeretnél lemondani. Viseld egyszerű pólóval, klasszikus farmerrel, és máris kész a lezser, mégis divatos összeállítás. Ha pedig szeretnéd igazán különlegessé tenni a szettedet, válassz egy csatos övvel ellátott fazont, ami szépen formálja a derekat és nőiesebbé varázsolja a sziluettet.
A bomberdzseki egy megosztó darab. Idén azonban egy merőben új arcát mutatja: a sportos, puffos verziók helyét idén ősszel átveszik a letisztult, gyapjúból vagy más prémium anyagból készült elegáns darabok. Ezek a modern fazonok tökéletesen ötvözik a lezserséget és a nőiességet, így kiváló választásként szolgálnak hűvös őszi napokra. Könnyen kombinálhatók szűk vagy bő nadrággal, és jól működnek magassarkúval, sportcipővel vagy akár bokacsizmával is. Érdemes semleges, könnyen variálható színt választani, amit a gardróbod többi darabjával is könnyedén össze tudsz hangolni.
A nagy street style influenszerek szerint idén ősszel a klasszikus ballonkabát lesz a legnagyobb befutó – de modern, frissített stílusban. A túlméretezett szabások, öves derékrész és az enyhén A-vonalú sziluettek különösen népszerűek, akárcsak a természetes árnyalatok, mint a bézs, karamell, kék vagy homokszín. A lényeg a rétegezés és a klasszikus elegancia: viseld bátran rakott szoknyával, farmerrel, fehér pólóval vagy akár egy kötött ruhával. Ha szeretnél időtálló, mégis trendi kabátot, a ballonkabát idén is biztos befutó – stílusos, nőies és mindig sikkes.
A szövetkabát mindig a klasszikus női ruhatár égköve volt, és bizony idén ősszel sem veszít népszerűségéből. A finom anyagokból készült, strukturált fazonok különösen divatosak, hiszen egyszerre kínálnak kifinomult megjelenést és kellemes melegséget a hűvös őszi napokon. A természetes színek, mint a szürke, barna vagy kék árnyalatai dominálnak, de egy merészebb bordó vagy mélyzöld darab is feldobhatja az őszi szettedet. Egy jól szabott szövetkabát könnyen feldobja még a legegyszerűbb összeállítást is: legyen szó akár farmerről, akár egy kötött ruháról. Ez a tökéletes választás a rohanós hétköznapokra és az irodába egyaránt.
