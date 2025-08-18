A közkedvelt darab végre kiment a divatból - Íme a kabát, amit idén ősszel minden a stílusos nő visel

Mi az ősz, ha nem a játékos fazonok, különleges anyagok és izgalmas rétegek évszaka? Kabátok terén pedig az idei szezonban még bátrabb, még merészebb lehetsz. Ahogy a forró nyári napokat lassan felváltják a hűvösebb nappalok, és a szürke utcákat betakarják az aranyló sárga falevelek, ideje átgondolnod a ruhatáradat is. Az iskolakezdéssel együtt újra előkerülhetnek a nagy kedvenceid: a barna csizmáid, bordó sálak és persze azok a stílusos kabátok. Ilyenkor sokan vágyunk valami újdonságra, egy különleges fazonra vagy egy szép színre, amivel feldobhatjuk a szürkébb reggeleket – de ha ránk hallgatsz, idén sem kell vagyonokat költened, hogy felfrissítsd az őszi ruhatárad.

Kabát divat őszre: elegánsak, kényelmesek, és tökéletesen passzolnak a hűvös hónapok hangulatához.

Fotó: Alena Ozerova

Őszi kabát divat: mutatjuk a szezon legnőiesebb darabjait

Ha idén inkább tudatosabban vásárolgatnál, mégis szeretnél divatos és nőies maradni, mutatunk néhány remek darabot. 50 felett azonban érdemes lenne végre elfelejteni az olyan darabokat, mint a pufi kabát, a nagy szőrös mellény vagy a túlméretezett ballonkabát: ezek a darabok eltakarják az alakod, és slampossá teszik az összképet. A csinos és magabiztos megjelenés érdekében érdemes olyan fazonokat választanod, amelyek szépen követik a tested vonalát, kiemelik a derekad, vagy épp nyújtják az alkatod. A nőies szabásvonalak, letisztult részletek és minőségi anyagok sokkal előnyösebbek – nemcsak stílusosabbnak tűnsz bennük, de jobban is fogod érezni magad a bőrödben. Ne félj a színektől sem: egy bordó, olívazöld vagy bézs kabát sokkal frissebb és elegánsabb hatást kelt, mint az unalmas fekete.

Oversized farmerdzseki

Idén ősszel a testre simuló, szűk fazonokat most háttérbe szorítják a kényelmes, oversized kabátok, farmerdzsekik, amelyek igazi Jolly Jokernek számítanak. Ez a laza, mégis vagány darab könnyedén kombinálható – remekül mutat elegáns, ceruza szoknyával, kötött ruhával, sportos szettekkel vagy akár hétköznapi farmernadrággal is. A világoskék, enyhén kopott, vintage hatás most különösen divatos, míg a túlzottan szaggatott vagy élénk színű verziók már kimentek a divatból.