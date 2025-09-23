Így sminkelj a horoszkópod szerint – a Bak nő sminkrutinja

Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 20:45
Kedves Bak nő, most a te sminkrutinod következik. Ebben a cikkben összeszedtük, milyen smink áll neked a legjobban a horoszkópod szerint.
Horoszkóp sminkrutin Bak nőknek. Mutatjuk, hogy hozd ki magadból a legtöbbet. Itt nem lesznek csillámok, highlighterek, most a letisztult eleganciáé a főszerep. 

Egy mosolygó nő és a horoszkóp 12 csillagjegy szimbóluma
Így sminkelj a horoszkópod szerint – Bak nő sminkrutin
Fotó: New Africa / Shutterstock

Horoszkóp smink: így sminkel egy igazi Bak nő – letisztult elegancia a javából

Milyen egy Bak nő?

Az asztrológia pontosan megmondja, hogy a Bak csillagjegy szülöttei nem a túlzásaikról híresek, ez a sminkjükben is visszaköszön. A visszafogott, de mégis határozott stílusú Bak nők mindig tudják, mi áll jól nekik, és nem követnek vakon minden trendet. Számukra a smink is a kifinomultság eszköze, nem pedig öncélú játék. De mit is jelent ez pontosan? Mutatjuk!

Mik a Bak színei?  

A Bak a föld elemhez tartozik, így a földszínek az ő igazi barátai: barnák, szürkék, sötétzöldek, sötétkékek. Emellett a fekete, mélybordó és olajzöld is igazán elegáns választás – akár smink, akár öltözködés terén.

Szemsmink

Ha te igazi Bak vagy, kerülöd a metálos, csillogó szemsminket, azt meghagyod a többi csillagjegynek. Miért? Mert pontosan tudod, hogy mi áll jól neked. A Bak nő szeme gyakran mély, átható tekintetű – érdemes ezt kiemelni, de sosem harsányan. A földszínek tökéletesen passzolnak ehhez a csillagjegyhez. Egy matt barna vagy szürke füstös smink, finom tusvonallal kombinálva, máris elegáns megjelenést ad.  

Rúzs

A Bak szülöttei kétféleképpen viselik a rúzst: vagy teljesen natúr árnyalatokat választanak (barackos nude, tejeskávé), vagy ha épp domináns hangulatban vannak, akkor jöhetnek a mély tónusok, mint a bordó, sötétbarna vagy burgundi. A rózsaszín rúzsokat viszont messziről kerülik. 

A horoszkóp sminktippeknek megfelelő sminkelt hölgy földszínek szépen kombinálva
A horoszkóp többet elárul rólad mint gondolnád.
Fotó: Sofia Zhuravetc / Shutterstock

Pirosító

A Bak nő nem fest bohócpofit magának – a kevesebb itt is több. A hideg rózsás, barackos vagy halvány mályva árnyalatok tökéletesen visszaadják azt a kifinomultságot, amit ez a földjegy képvisel. A pirosítót mindig az arccsont természetes vonalát követve érdemes felvinni, nem túl erősen, inkább csak egy kis „életet” adva az arcnak.

A Bak nő sminkje tehát nem hivalkodó, mégis határozott – pont, mint ő maga. A jól megválasztott, természetes tónusú sminkkel nemcsak kiemeli a szépségét, de megőrzi azt az eleganciát is, ami a csillagjegyéből fakad. 

Frizuratippek

A Bak nem viseli jól a rendezetlenséget. Nála a haj mindig ápolt, precízen beállított – még akkor is, ha épp leengedve hordja. A kontyok, elegáns lófarok, vagy klasszikus bob frizurák illenek hozzá a leginkább. Ha egy Bak nő festi a haját, akkor általában sötétebb tónusokat választ: mogyoróbarna, fekete, sötétcsokoládé, esetleg hamvas szőke.

Az alábbi videóban láthatsz egy teljes Bak sminket:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

