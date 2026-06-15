„Edző nélkül nem jött eredmény” - Rajmond simán felemeli a 130 kilós kamionkereket

Sokan még ma is úgy gondolják, hogy a testképzavar és a súly miatti szorongás elsősorban a lányokat, nőket érinti. Azonban sokszor a fiúk és férfiak jó része is küzd azzal, ahogyan a testét látja. Kevesebb szó esik róla, de náluk is megjelenhet a szégyenérzet, az önbizalomhiány.
Rajmi már gyerekként is a teltebb testalkatú fiúk közé tartozott, amit nehezen élt meg.
– Mindig egy kicsit ducibb voltam az átlagnál – árulja el őszintén a Fanny magazinnak. – Gyerekként többféle sportot is kipróbáltam, közben azonban gyakran a nassolnivalók, édességek, csipszek kerültek előtérbe, annak ellenére is, hogy mindig volt otthon egészséges, „rendes” étel is. Idővel a sport háttérbe szorult, a súlyom pedig fokozatosan gyarapodott. Ezzel párhuzamosan a csúfolódás sem maradt el az iskolában. Rosszul estek a megjegyzések, de őszintén szólva engem is zavart a külsőm. Strandolásnál például sokszor nem akartam levenni a pólómat. A szüleim többször próbáltak ösztönözni arra, hogy találjak magamnak egy sportot és mozogjak rendszeresen, de akkor még nem éreztem ehhez elég motivációt. A változás 16 éves korom körül kezdődött, amikor kamaszodva egyre fontosabbá vált a kortársak, különösen a lányok visszajelzése. Akkor döntöttem úgy, hogy elhagyom az édességeket. Azt gondoltam, ez majd látványos eredményt hoz, de önmagában nem volt elég. Hiába ettem kevesebb nassolnivalót, a súlyom nem igazán változott.
Bár Rajmi több sportágat is kipróbált, mert szerette volna jobban érezni magát a bőrében, a tartós áttörés sokáig elmaradt.
– Thai bokszoltam is, amit nagyon szerettem, de az érettségi időszakában abba kellett hagynom – meséli. – Később saját testsúlyos edzésekkel próbálkoztam, de nem hozták meg azt az eredményt, amire vágytam. Továbbra is túlsúlyosnak éreztem magam és nem láttam azt a tónusosabb fizikumot, amit szerettem volna. A párom elfogadó és támogató volt, de én ennek ellenére elégedetlen voltam a külsőmmel. Ha felvettem egy fehér pólót, azonnal azt figyeltem, mennyire látszanak a plusz kilók. Folyamatosan azon járt az eszem, hogyan nézek ki. Tavaly döntöttem úgy, hogy szakember segítségét kérem. Arra jutottam, ez nem mehet így tovább! Ezért kerestem meg Krisztiánt, aki egy részletes felmérés után személyre szabott edzéstervet állított össze nekem. A választásban a korábbi pozitív tapasztalatok is szerepet játszottak, hisz édesanyám korábban Krisztián aerobikóráira is járt. Illetve, fontos volt számomra, hogy tapasztalt edzővel dolgozzak, ő pedig több évtizedes szakmai múlttal rendelkezik.
Rajmond eredetileg a fogyást és a formásabb fizikumot tűzte ki célul, ám időközben egy másik, számára legalább ennyire fontos eredmény is megszületett.
– A legjobb az egészben, hogy rengeteget erősödtem – mondja büszkén. – A mindennapokban is megmutatkozik ez a fejlődés, hiszen kamionszerelőként, fizikailag megterhelő munkát végzek. Nagyon szeretem a munkám, jó érzés, hogy gond nélkül megemelek akár egy 130 kilós kereket is, ezért a kollégáim gyakran „Böhöm Réjmondnak” hívnak. Bár a testsúlyomban is történt változás, az izomtömeg növekedése miatt a ruhatáram is teljesen átalakult: az M-es méretet XL váltotta fel. A fizikai fejlődés ellenére az önbizalom terén még nem történt teljes áttörés. Érdekes, hogy erősebb és fittebb lettem, az önbizalmam nem nőtt meg automatikusan. Még mindig nehezen fogadom be a dicséretet.
Érzem viszont, hogy a folyamat összességében sokat segít. Már sokkal jobban érzem magam a bőrömben. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy inkább a sportba fektessen energiát, mint káros szokásokba. A mozgás minden téren pozitív hatással van az ember életére.
Rajmond ma már heti 3–4 alkalommal edz, miközben tudatosabban figyel az étkezésére is.
– Rengeteg hasznos tanácsot kaptam Krisztiántól, de őszintén szólva nem mindent tudok betartani az étkezésben – mondja. – Például a napi ötszöri étkezés nálam nem reális, örülök, ha a három összejön. A mindennapokban egyszerű étrendet követek: reggelire tükörtojás teljes kiőrlésű tortillában, ebédre csirkemell rizzsel, vacsorára gyakran fehérjeturmix. Az edzések viszont a maximumról szólnak. Ott mindent beleadok. Fekvenyomásban például a 140 kiló sem ritka. Szeretem, hogy nem csak a felsőtestre koncentrálunk, hanem például a lábizmok, vádli, combhajlító is ugyanúgy hangsúlyt kapnak. A terhelés néha a hétköznapokban is érezhető. Volt, hogy edzés után alig tudtam kuplungolni, annyira elfáradt a lábam. Közben, az edzés jóval több lett, mint egyszerű mozgás: valódi szenvedéllyé vált. Nekem ez lett a hobbim, a kikapcsolódásom. Nem is tudnám elképzelni nélküle a mindennapokat. Ilyenkor a napi stressz megszűnik, teljesen kikapcsolok. Szerencsére a környezetem is támogat benne.
Életmódváltásnál érdemes nem csak a kilók számát figyelni, hanem a testösszetételt is. Sporttal, megfelelő táplálkozással és elegendő vízfogyasztással változtatni tudunk ennek az arányán.
– Testünk összetétele csont, izom, és zsírtartalmának arányai genetikusan meghatározottak – magyarázza Czanik Krisztián. – A csontok, ízületek alakjának és vastagságának megváltoztatására nincs esély, viszont az izomszövet és zsírszövet alakítása megfelelő módszerek alkalmazásával kivitelezhető. Ahhoz, hogy növeljük az izmot és csökkentsük a zsírokat, előtérbe kell helyezni a fehérjedús táplálkozást, egy napra két gramm testtömeg kilogramm fehérje mennyiséget kell biztosítani. Mozgás szempontjából pedig lényeges a holisztikus, változatos edzés. Minden ember más, így sokat számít a kor, a genetikai adottság, korábbi sport múlt, edzettségi állapot, a kitűzött cél, ezért fontos a személyre szabott, egyéni program. A túlzottan a bőr alatti és szervzsírosodás különálló, de egy összefüggő folyamat. A zsírosodás hátterében a helytelen táplálkozás és mozgásszegény életmód áll, ami növeli a szív és érrendszeri betegségek kockázatát. Az életmódváltás egy folyamat. Senkitől nem várom el, hogy mindent megváltoztasson egyik pillanatról a másikra. Rajmi esetén a mozgás, táplálékkiegészítők bevitele, a fiatal kora, a terhelhetősége elég volt ahhoz, hogy megváltoztassuk a testösszetételét, de még sok munka áll előttünk.
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