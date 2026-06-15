„Edző nélkül nem jött eredmény” - Rajmond simán felemeli a 130 kilós kamionkereket

Sokan még ma is úgy gondolják, hogy a testképzavar és a súly miatti szorongás elsősorban a lányokat, nőket érinti. Azonban sokszor a fiúk és férfiak jó része is küzd azzal, ahogyan a testét látja. Kevesebb szó esik róla, de náluk is megjelenhet a szégyenérzet, az önbizalomhiány.

A 24 éves Herdlicska Rajmond életét sokáig meghatározta a negatív testkép

Fotó: Fanny magazin

Negatív testkép: „Nem mertem levenni a pólómat”

Rajmi már gyerekként is a teltebb testalkatú fiúk közé tartozott, amit nehezen élt meg.

– Mindig egy kicsit ducibb voltam az átlagnál – árulja el őszintén a Fanny magazinnak. – Gyerekként többféle sportot is kipróbáltam, közben azonban gyakran a nassolnivalók, édességek, csipszek kerültek előtérbe, annak ellenére is, hogy mindig volt otthon egészséges, „rendes” étel is. Idővel a sport háttérbe szorult, a súlyom pedig fokozatosan gyarapodott. Ezzel párhuzamosan a csúfolódás sem maradt el az iskolában. Rosszul estek a megjegyzések, de őszintén szólva engem is zavart a külsőm. Strandolásnál például sokszor nem akartam levenni a pólómat. A szüleim többször próbáltak ösztönözni arra, hogy találjak magamnak egy sportot és mozogjak rendszeresen, de akkor még nem éreztem ehhez elég motivációt. A változás 16 éves korom körül kezdődött, amikor kamaszodva egyre fontosabbá vált a kortársak, különösen a lányok visszajelzése. Akkor döntöttem úgy, hogy elhagyom az édességeket. Azt gondoltam, ez majd látványos eredményt hoz, de önmagában nem volt elég. Hiába ettem kevesebb nassolnivalót, a súlyom nem igazán változott.

„Állandóan behúztam a hasam”

Bár Rajmi több sportágat is kipróbált, mert szerette volna jobban érezni magát a bőrében, a tartós áttörés sokáig elmaradt.

– Thai bokszoltam is, amit nagyon szerettem, de az érettségi időszakában abba kellett hagynom – meséli. – Később saját testsúlyos edzésekkel próbálkoztam, de nem hozták meg azt az eredményt, amire vágytam. Továbbra is túlsúlyosnak éreztem magam és nem láttam azt a tónusosabb fizikumot, amit szerettem volna. A párom elfogadó és támogató volt, de én ennek ellenére elégedetlen voltam a külsőmmel. Ha felvettem egy fehér pólót, azonnal azt figyeltem, mennyire látszanak a plusz kilók. Folyamatosan azon járt az eszem, hogyan nézek ki. Tavaly döntöttem úgy, hogy szakember segítségét kérem. Arra jutottam, ez nem mehet így tovább! Ezért kerestem meg Krisztiánt, aki egy részletes felmérés után személyre szabott edzéstervet állított össze nekem. A választásban a korábbi pozitív tapasztalatok is szerepet játszottak, hisz édesanyám korábban Krisztián aerobikóráira is járt. Illetve, fontos volt számomra, hogy tapasztalt edzővel dolgozzak, ő pedig több évtizedes szakmai múlttal rendelkezik.