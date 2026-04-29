Jó, ha tudod: ezzel az egyszerű edzésmóddal sokat tehetsz a vércukorszintedért

Bizonyára sokan tisztában vannak vele, hogy étkezés után – főleg szénhidrátban gazdag fogások esetén –, nagyon megemelkedhet a vércukorszint, azt viszont már talán kevesebben, hogy ennek mérsékléséhez nem feltétlenül kell felállni az asztaltól.

A kutatók szerint az úgynevezett ülő vádliemelés, más néven "soleus push-up" meglepően hatékony lehet ebben. A soleus, avagy gázlóizom a vádliban található, és különösen jó a véráramban lévő glükóz felhasználására. A mozdulat lényege, hogy ülő helyzetben, a lábujjakat a talajon tartva ismételten megemeljük, majd visszaengedjük a sarkunkat, így folyamatosan dolgoztatva a vádlit.

Egy 2025-ös vizsgálat szerint már az is sokat számít, ha a hosszan tartó ülést 30 percenként három perc ilyen jellegű gyakorlattal szakítjuk meg: a kutatás alapján ez 26 százalékkal csökkentette az inzulinválaszt.

A szakértőket is meglepte, amit ez az egyszerű torna tesz a vércukorszinttel

A tanulmány eredményei valóban figyelemre méltóak, mert korábban azt feltételeztük, hogy sétára van szükség az étkezés utáni vércukorszint stabilizálásához

– mondta el Ashley Katzenback gyógytornász. Hozzátette:

Ez a kutatás arra jutott, hogy az egyszerű, ülve is elvégezhető beavatkozások bőven elegendőek lehetnek.

Nem ez az egyetlen biztató adat. Egy még korábbi, 2022-es kisebb kutatásban azt figyelték meg, hogy azoknál, akik glükózital elfogyasztása után hosszabb időn keresztül vádliemelést végeztek, a vércukorszint-kiugrás nagyjából 52 százalékkal volt alacsonyabb azokhoz képest, akik szimplán ülve maradtak.

Sara K. Rosenkranz, a Nevadai Egyetem professzora szerint ennek oka maga a vádliizom működésében keresendő.

Az étkezés utáni ülő vádliemelések valóban segíthetnek csökkenteni az étkezés utáni glükózszintet, és jelentősen mérsékelhetik a vércukoringadozásokat, miközben alig növelik az energiafelhasználást

– fogalmazott.

A szakember szerint a gázlóizom azért különleges, mert kis intenzitás mellett is képes folyamatosan glükózt használni a véráramból. Vagyis, miközben az ember szinte észrevétlenül mozgatja a lábát, a szervezet eközben elkezdi felhasználni a keringő cukrot.

Ashley Katzenback ezt egy szemléletes hasonlattal magyarázta el: gyakran úgy emlegeti a vádlit, mint „az alsó végtagok szívét”, mert ez az izom segíti a vér visszaáramlását is, miközben aktiválásával fokozatosan csökkenthető a vércukorszint.