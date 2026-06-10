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Step aerobic edzést végző nők.

Szeretnél a NASA módszerével lefogyni? Ez a mozgásforma garantáltan leégeti rólad a kilókat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 08:45
aerobikfogyás
A régi időkben még nem volt divat edzőterembe járni, ezért nők milliói vásárolták az újabbnál újabb videókazettákat, amelyek segítségével otthon is formába hozhatták magukat. Az aerobik edzés azonban nem Jane Fonda nevéhez köthető, hanem a NASA-hoz. De vajon miért, és milyen előnyei vannak? Görgess lejjebb, és fogyj le az űrhajósok módszerével!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Bár manapság az edzőterem egyáltalán nem áll távol a nőktől, a régi időkben teljesen más volt a helyzet. Ugyanis inkább a férfiakat érdekelte a testépítés világa, míg a nők fitt, vonzó testet szerettek volna elérni gépek és nagy súlyok használata nélkül. Ezért jött képbe az aerobik edzés, amiért milliók kezdtek el rajongani. De vajon honnan indult a mozgásforma, és miért annyira nagyszerű? Ha érdekel, olvass tovább!

Aerobik edzést végző nők.
Fogyj le az űrhajósok módszerével, az aerobik edzéssel!
Fotó: Shutterstock
  • Az aerobik edzés alapját eredetileg a NASA kérésére fejlesztették ki.
  • Ez a mozgásforma nemcsak mesés alakot varázsol neked, hanem az egészségedre is elképesztő hatással van.
  • Nem kell csoportos órákon részt venned, ugyanis az otthonod kényelméből is elvégezheted a gyakorlatokat mindenféle eszköz nélkül.

Az aerobik edzés eredetileg a NASA-nak készült

Az aerobik edzés alapját Dr. Kenneth H. Cooper texasi orvos fejlesztette ki a NASA kérésére, ugyanis a Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal egy olyan módszer után kutatott, amely átmozgatja az egész testet, javítja az anyagcserét és hatásos a depresszió ellen. A szakértő a kérésnek eleget téve alakított ki egy mozgásrendszert, amely ezt követően az egész világon népszerűvé vált.

Feszes test és kirobbanó energia? Íme az aerobik edzés előnyei

Az aerobik hallatán a többségnek a ritmusos zene és a klasszikus „lépegetős” koreográfia ugrik be először, pedig már számtalan változata létezik, például a step-aerobik. Azonban mindegyik fajtájára igaz, hogy megmozgatja a test nagyobb izomcsoportjait, miközben ritmikusan ismétlődő gyakorlatokat tartalmaz. Ezért nem titok, hogy az aerobik edzések segítségével könnyedén megszabadulhatsz a súlyfeleslegtől és növelheted a jóllétedet, miközben az otthonod kényelméből is elvégezheted a gyakorlatsort. Lássuk is, milyen előnyökkel kecsegtet ez a mozgásforma!

Aerobik edzést végző nők egy csoportos órán.
Ez a mozgásforma nemcsak mesés alakot varázsol neked, hanem az egészségedre is elképesztő hatással van.
Fotó: GettyImages

Mesés alakot varázsol neked

Amennyiben odafigyelsz az étkezésedre, az aerobik segít formába lendülni, miközben változatos edzéseket kínál, amiket biztosan nem fogsz megunni. Tehát segít a fogyásban és az egészséges testsúly megtartásában.

Növeli a fittségedet

Valószínűleg az elején kimerítőnek találod majd az edzéseket, azonban egy bizonyos idő elteltével érezni fogod, hogy javul az állóképességed. Az aerobik ennek köszönhetően hozzájárul a szív és a tüdő fittségéhez, illetve erősíti a csontokat és az izmokat.

Csökkenti egyes betegségek kockázatát

Ez a mozgásforma csökkenti az elhízás, a szívbetegségek, a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a stroke és bizonyos rákfajták kockázatát.

Segítségével kezelhetők a krónikus betegségek

Az aerobik előnyei mellett említhető az is, hogy hozzájárul a vércukorszint és a vérnyomás csökkentéséhez, redukálhatja a fájdalmat, és segíthet az ízületi gyulladásban szenvedőknek. Emellett a koszorúér-betegséggel küzdők állapotán is javíthat.

Ebben a videóban egy aerobik edzést tekinthetsz meg, ha kedvet kaptál hozzá:

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