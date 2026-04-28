A nők többsége itt rontja el az életmódváltást – Te ne kövesd a példájukat

A nők jelentős része ma már nem azért nem kezd el mozogni vagy figyelni az étkezésére, mert nem tudja, mit kellene tennie, pedig mindannyiuk számára fontos az álomalak elérése. Ebben segít most gyakorlati tanácsokkal Fodor Réka, a Barackcsapat alapítója.
„Azért nem indul el a változás, mert nincs egy olyan struktúra, ami leveszi a vállukról a napi döntések súlyát” – magyarázza Fodor Réka. A szakember tapasztalatai szerint a nők gyakran esnek abba a hibába, hogy a tökéletes alkalomra várnak, vagy túl magas elvárásokat támasztanak magukkal szemben. Miközben a mindennapi kihívások, a munkahelyi nyomás, a gyermekneveléssel járó stressz, folyamatos bizonytalanságot teremtenek.
Nem vagyunk gépek, és nem is kellene úgy működnünk. A döntési fáradtság elleni legjobb védekezés, ha ismerjük a saját belső ritmusunkat.”
Egy átlagos nőnek a munkahelyi és családi logisztika mellett napi több ezer mikrodöntést kell meghoznia. Ha ehhez hozzáadódik az életmódváltással járó bizonytalanság – mit egyek, milyen edzést válasszak, mennyi kalóriát vittem be – szinte törvényszerű lesz az elutasítás. Fodor Réka szerint a megoldás a döntéshozatal automatizálása.
„A döntési fáradtság ugyanis egy létező neuropszichológiai jelenség. Minden egyes választás, akár a reggeli outfit kiválasztásától egy a bonyolult üzleti stratégia megalkotásáig, ugyanazt a „mentális üzemanyagot” fogyasztja. A mentális egészség megőrzésének kulcsa pedig a döntési automatizmusok kialakítása” – fogalmazott az edző. Hozzátette, hogy már a kikapcsolódást is tervezni kell, ha túl sok az opció az énidő eltöltésére, akkor a pihenés is csak egy újabb elem lesz a listán, amin rágódhatunk.
Emellett a hormonális ciklus is alapjaiban határozza meg a döntési hatékonyságot. Ha az ösztrogénszint csúcson van, az agyunk éles, úgy érezzük, bármit meg tudunk oldani, de ebben a szakaszban hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat. A menstruáció előtti napokban a progeszteron dominál, vagyis jön a „nem érdekel” időszak, az agyunk ilyenkor természetes módon befelé fordulna.”
Fodor Réka hangsúlyozza, hogy a heti 3-4 alkalommal végzett, 20-30 perces, jól felépített mozgás már képes megtörni a kimerültség ördögi körét.
„Az edzés akkor tölt, ha nem küzdelemként van jelen. A cél az, hogy a mozgás és az étrend ne különálló projektként, hanem egy működő rendszer részeként épüljön be a mindennapokba.”
A Barackcsapat platformjának fejlesztései a hormonháztartáshoz igazítják az étrendet és az edzést, így a test nem küzdelemként, hanem támogatásként éli meg az életmódváltást.
„Sőt a rendszer ugyanilyen személyre szabott módon nem csak az edzéseket adja, de az életmód tanácsokat, női szépség javaslatokat, a felhasználó igényeire igazított napi étkezéseket is, illetve előző héten grammra pontos bevásárlólistát készít a következő heti fogásokhoz. A haladásukat pontos statisztikában követhetik a felhasználók, illetve automatikus kalória számláló rendszer is rendelkezésre áll. A már több mint tizenötezer nő által napi -heti szinten használt online edzés videótár és életmód platform kiváltja az eddig különálló, gyakran költséges alkalmazásokat. Egyetlen, átlátható rendszerbe tereljük a női edzést- táplálkozási tanácsadást, nem plusz feladatokat adunk a nőknek, hanem a már meglévő döntési folyamatokat egyszerűsítjük le” - árulta el Fodor Réka.
A szakértő szerint a közösségi támogatás is elengedhetetlen a folyamatban:
Azok a nők, akik nem magányosan küzdenek az életmódváltással, hanem egy validált rendszer és egy támogató közösség részei, sokkal nagyobb eséllyel őrzik meg energiaszintjüket a nehezebb élethelyzetekben is”
- tette hozzá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.