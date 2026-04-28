A nők többsége itt rontja el az életmódváltást – Te ne kövesd a példájukat

A nők jelentős része ma már nem azért nem kezd el mozogni vagy figyelni az étkezésére, mert nem tudja, mit kellene tennie, pedig mindannyiuk számára fontos az álomalak elérése. Ebben segít most gyakorlati tanácsokkal Fodor Réka, a Barackcsapat alapítója.

„Azért nem indul el a változás, mert nincs egy olyan struktúra, ami leveszi a vállukról a napi döntések súlyát” – magyarázza Fodor Réka. A szakember tapasztalatai szerint a nők gyakran esnek abba a hibába, hogy a tökéletes alkalomra várnak, vagy túl magas elvárásokat támasztanak magukkal szemben. Miközben a mindennapi kihívások, a munkahelyi nyomás, a gyermekneveléssel járó stressz, folyamatos bizonytalanságot teremtenek.



Nem vagyunk gépek, és nem is kellene úgy működnünk. A döntési fáradtság elleni legjobb védekezés, ha ismerjük a saját belső ritmusunkat.”



Egy átlagos nőnek a munkahelyi és családi logisztika mellett napi több ezer mikrodöntést kell meghoznia. Ha ehhez hozzáadódik az életmódváltással járó bizonytalanság – mit egyek, milyen edzést válasszak, mennyi kalóriát vittem be – szinte törvényszerű lesz az elutasítás. Fodor Réka szerint a megoldás a döntéshozatal automatizálása.

„A döntési fáradtság ugyanis egy létező neuropszichológiai jelenség. Minden egyes választás, akár a reggeli outfit kiválasztásától egy a bonyolult üzleti stratégia megalkotásáig, ugyanazt a „mentális üzemanyagot” fogyasztja. A mentális egészség megőrzésének kulcsa pedig a döntési automatizmusok kialakítása” – fogalmazott az edző. Hozzátette, hogy már a kikapcsolódást is tervezni kell, ha túl sok az opció az énidő eltöltésére, akkor a pihenés is csak egy újabb elem lesz a listán, amin rágódhatunk.

Emellett a hormonális ciklus is alapjaiban határozza meg a döntési hatékonyságot. Ha az ösztrogénszint csúcson van, az agyunk éles, úgy érezzük, bármit meg tudunk oldani, de ebben a szakaszban hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat. A menstruáció előtti napokban a progeszteron dominál, vagyis jön a „nem érdekel” időszak, az agyunk ilyenkor természetes módon befelé fordulna.”

Fodor Réka hangsúlyozza, hogy a heti 3-4 alkalommal végzett, 20-30 perces, jól felépített mozgás már képes megtörni a kimerültség ördögi körét.