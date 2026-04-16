Ezt az ételt a legtöbben tiltják diéta alatt, pedig a szakértő szerint csak úgy égeti le rólad a kilókat

Manapság rengetegen küzdenek súlyfelesleggel, ami nemcsak a kinézetünkre, hanem az egészségünkre is óriási hatást gyakorol. Ennek következtében sok a fogyni vágyó, aki az interneten található információkból igyekszik összerakni az étrendjét. Bár összességében a témával foglalkozó cikkek egybehangzóak, van egy olyan ételcsoport, amely még mindig óriási vita tárgyát képezi. De vajon melyik az, illetve szabad-e enni diéta alatt? Ha érdekel, olvass tovább!
Rengetegen teszik fel maguknak a kérdést, hogy lehet-e enni gyümölcsöt diéta alatt, hiszen cukrot tartalmaz, ezért a témával kapcsolatban Molnár Zsolt személyi edzőt, táplálkozási tanácsadót és márkanagykövetet kérdeztük.
Igen, lehet és érdemes is, mert a gyümölcsök rostot és vitaminokat adnak, elősegítik a teltségérzetet, illetve jobban kontroll alatt tartják az édesség utáni vágyat, mint a feldolgozott nasik
– magyarázta lapunknak a szakértő, akinek állítását hosszú távú vizsgálatok is alátámasztják, amelyek összefüggést találtak a gyümölcsfogyasztás és a fogyás között.
Köztudott, hogy a gyümölcsök kulcsfontosságúak egy egészséges és kiegyensúlyozott étrendben, hiszen rendkívül táplálóak, vitaminokban gazdagok, illetve antioxidánsokat és rostokat is tartalmaznak. Sokan azonban tartanak tőlük, mivel magasabb a természetes cukortartalmuk más élelmiszerekhez képest.
A gyümölcslevek és az aszalt gyümölcsök nagyon sok kalóriát és hozzáadott cukrot tartalmaznak. Ennek fényében jobb, ha ezeket messziről kerülöd diéta alatt.
Rengeteg gyümölcs alacsony kalóriatartalommal és magas tápanyagtartalommal rendelkezik, ahogyan korábban is említettük. Mivel sok rostot tartalmaznak, pozitívan hatnak a bélrendszer egészségére és fokozzák a teltségérzetet. Emellett számos tanulmány alátámasztotta a gyümölcsfogyasztás és a súlycsökkenés közötti kapcsolatot.
Napi 1–2 adag gyümölcs tökéletesen beilleszthető az étrendbe, azonban inkább a kevésbé feldolgozott, rostosabb fajtákat válaszd, például bogyósokat vagy almát, és időzítsd őket a nap aktívabb részére vagy étkezés mellé
– hangsúlyozta Molnár Zsolt.
Hiszen egy kis alma mindössze 77 kalóriát tartalmaz, és 4 gramm rostot biztosít a szervezet számára – amely körülbelül a napi szükséges mennyiség egyötöde – míg egy fél csésze áfonya (74 gramm) 42 kalóriát tartalmaz.
Tehát az alacsony kalóriatartalmú ételek, köztük a gyümölcsök diétás étrendbe való beillesztése segíthet a kalóriadeficit betartásában.
A kalóriadeficit a fogyás alapja, amely azt jelenti, hogy több kalóriát kell elégetned a nap folyamán, mint amennyit bevittél.
