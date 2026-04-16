Ezt az ételt a legtöbben tiltják diéta alatt, pedig a szakértő szerint csak úgy égeti le rólad a kilókat

Manapság rengetegen küzdenek súlyfelesleggel, ami nemcsak a kinézetünkre, hanem az egészségünkre is óriási hatást gyakorol. Ennek következtében sok a fogyni vágyó, aki az interneten található információkból igyekszik összerakni az étrendjét. Bár összességében a témával foglalkozó cikkek egybehangzóak, van egy olyan ételcsoport, amely még mindig óriási vita tárgyát képezi. De vajon melyik az, illetve szabad-e enni diéta alatt? Ha érdekel, olvass tovább!

Ezek az ételek segítenek a diéta alatt a kilók leadásában.

Ezt az ételcsoportot rengetegen tiltják, pedig segíthet megszabadulni a feleslegtől.

Az egymásnak ellentmondó információk könnyedén összezavarhatják a fogyni vágyókat.

Fontos különbséget tenni a különböző termékek között, hiszen egyesek sok kalóriát és hozzáadott cukrot tartalmaznak.

Lehet enni gyümölcsöt diéta alatt? A szakértő válasza sokkoló

Rengetegen teszik fel maguknak a kérdést, hogy lehet-e enni gyümölcsöt diéta alatt, hiszen cukrot tartalmaz, ezért a témával kapcsolatban Molnár Zsolt személyi edzőt, táplálkozási tanácsadót és márkanagykövetet kérdeztük.

Igen, lehet és érdemes is, mert a gyümölcsök rostot és vitaminokat adnak, elősegítik a teltségérzetet, illetve jobban kontroll alatt tartják az édesség utáni vágyat, mint a feldolgozott nasik

– magyarázta lapunknak a szakértő, akinek állítását hosszú távú vizsgálatok is alátámasztják, amelyek összefüggést találtak a gyümölcsfogyasztás és a fogyás között.

Köztudott, hogy a gyümölcsök kulcsfontosságúak egy egészséges és kiegyensúlyozott étrendben, hiszen rendkívül táplálóak, vitaminokban gazdagok, illetve antioxidánsokat és rostokat is tartalmaznak. Sokan azonban tartanak tőlük, mivel magasabb a természetes cukortartalmuk más élelmiszerekhez képest.

A gyümölcslevek és az aszalt gyümölcsök nagyon sok kalóriát és hozzáadott cukrot tartalmaznak. Ennek fényében jobb, ha ezeket messziről kerülöd diéta alatt.

Hogyan támogatják a gyümölcsök a fogyást?

Rengeteg gyümölcs alacsony kalóriatartalommal és magas tápanyagtartalommal rendelkezik, ahogyan korábban is említettük. Mivel sok rostot tartalmaznak, pozitívan hatnak a bélrendszer egészségére és fokozzák a teltségérzetet. Emellett számos tanulmány alátámasztotta a gyümölcsfogyasztás és a súlycsökkenés közötti kapcsolatot.

Napi 1–2 adag gyümölcs tökéletesen beilleszthető az étrendbe, azonban inkább a kevésbé feldolgozott, rostosabb fajtákat válaszd, például bogyósokat vagy almát, és időzítsd őket a nap aktívabb részére vagy étkezés mellé

– hangsúlyozta Molnár Zsolt.