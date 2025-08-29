Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
A szakértő elárulta a gyors fogyás és a feszes test titkát – Ettől lesz irigylésre méltó alakod

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 18:15
Eleged van a hatástalan diétákból és a végeláthatatlan kardióból, amik nem hozzák meg a várt eredményt? Akkor van egy jó hírünk, ugyanis létezik egy olyan mozgásforma, amitől gyorsan beindul a fogyás, miközben feszesebb és formásabb leszel. A következő módszerrel azonban nemcsak elérheted, hanem meg is tarthatod az álomalakod!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Biztosan már számtalanszor veled is szembejött az a tévhit, miszerint a nőknek messziről el kellene kerülniük a súlyzókat. A fitnesz- és egészségipar viszont arra ösztönzi a gyengébbik nemet, hogy mindenképpen próbálják ki ezt a mozgásformát, ami felpörgeti az anyagcserét és gyorsítja a fogyást.

fogyás, diéta, centi
Ez a mozgásforma turbó üzemmódba kapcsolja a fogyást!
Fotó: AlpakaVideo /  Shutterstock 

Ezért hatékonyabb fogyás szempontjából a súlyzós edzés, mint a kardió

Talán egyszer régen hallottad, hogy a kardió- és a kalóriamegvonás hozzájárul ahhoz, hogy gyorsan ledobd magadról a felesleget, de ez nem feltétlenül igaz. Ebben szerepet játszik, hogy a megerőltető kardió és diéta nagy mértékben fokozhatja a kortizolszintet (stresszhormon szintjét), a stressz és az elhízás pedig összefüggésben áll.

A súlyzós edzés több szempontból is hatékonyabb, mint a kardió. Mivel az ember ellenállásos mozgást hajt végre, ezáltal izmot épít, gyorsul az anyagcseréje, a test pedig formásabb és feszesebb lesz tőle 

– magyarázta lapunknak Molnár Evelin a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzője, valamint hozzátette, hogy ráadásul csupán kardióval még izmot is vesztünk.

A súlyzós edzés előnyei, amikből csak profitálhatsz

A súlyzós edzésnek számtalan előnye van, többek között növeli a tesztoszteront és a növekedési hormont, ami segít az izomépítésben és a zsírégetésben.

Csökkenti az inzulinrezisztenciát, erősíti a csontokat és az ízületeket, csökkenti a stresszt, javítja az alvást, fokozza az önbizalmat 

– sorolta a szakértő, aki azt is kiemelte, hogy ez a mozgásforma egyáltalán nem unalmas.

fogyás, súlyzós edzés, edző nő
A súlyzós edzés nemcsak a fogyást indítja be, hanem feszes testet kölcsönöz.
Fotó: Johner Images /  Getty Images

Nem leszek túl izmos?

Rengeteg nő fél attól, hogy túl izmos lesz és egy férfira fog hasonlítani, ez azonban egy óriási nagy tévhit. A személyi edző szerint ugyanis hosszú évek kemény munkája után se lesz a nőknek férfias teste”, mivel a férfiak sokkal több tesztoszteronnal rendelkeznek, ami kulcsszerepet játszik az izomtömeg növekedésében.

Erre érdemes figyelned, ha elkezded a súlyzós edzést

Amennyiben végre elhatározod magad, hogy nekiállsz a súlyzós edzésnek, érdemes felkeresned egy szakembert, aki megmutatja a gyakorlatok helyes kivitelezését. Ez azért nagyon fontos, mivel megelőzheted a sérüléseket, hatékonyabbá teheted az izommunkát, ezáltal pedig gyorsabb fejlődést érhetsz el.

Az elején kisebb súllyal hajtsák végre a gyakorlatot, így helyesen lesz a kivitelezés. Ezekre a legalkalmasabbak a gépi gyakorlatok, aztán jöhetnek a szabad súlyzós gyakorlatok is 

– hangsúlyozta a szakértő és hozzátette, hogy heti 2-3 edzéssel érdemes kezdeni, hogy elérd a kívánt eredményt.

Így tarthatod meg a súlyodat hosszútávon

Nagyon fontos, hogy ne csupán az edzésre helyezd a hangsúlyt, hanem az életmódváltásra. A személyi edző szerint dietetikustól vagy táplálkozási tanácsadótól is kérhetsz segítséget, aki megfelelő étrendet tud összeállítani neked.

Minden embernek kell egy hobbi, ami feltölti. Ne sajnáljatok magatoktól 1 órát, hogy tesztek az egészségetekért, amihez kitartásra, türelemre és alázatra van szükség

 – zárta gondolatait Molnár Evelin.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan fogyj tudományosan megalapozott eszközökkel:

