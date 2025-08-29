A szakértő elárulta a gyors fogyás és a feszes test titkát – Ettől lesz irigylésre méltó alakod

Biztosan már számtalanszor veled is szembejött az a tévhit, miszerint a nőknek messziről el kellene kerülniük a súlyzókat. A fitnesz- és egészségipar viszont arra ösztönzi a gyengébbik nemet, hogy mindenképpen próbálják ki ezt a mozgásformát, ami felpörgeti az anyagcserét és gyorsítja a fogyást.
Talán egyszer régen hallottad, hogy a kardió- és a kalóriamegvonás hozzájárul ahhoz, hogy gyorsan ledobd magadról a felesleget, de ez nem feltétlenül igaz. Ebben szerepet játszik, hogy a megerőltető kardió és diéta nagy mértékben fokozhatja a kortizolszintet (stresszhormon szintjét), a stressz és az elhízás pedig összefüggésben áll.
A súlyzós edzés több szempontból is hatékonyabb, mint a kardió. Mivel az ember ellenállásos mozgást hajt végre, ezáltal izmot épít, gyorsul az anyagcseréje, a test pedig formásabb és feszesebb lesz tőle
– magyarázta lapunknak Molnár Evelin a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzője, valamint hozzátette, hogy ráadásul csupán kardióval még izmot is vesztünk.
A súlyzós edzésnek számtalan előnye van, többek között növeli a tesztoszteront és a növekedési hormont, ami segít az izomépítésben és a zsírégetésben.
Csökkenti az inzulinrezisztenciát, erősíti a csontokat és az ízületeket, csökkenti a stresszt, javítja az alvást, fokozza az önbizalmat
– sorolta a szakértő, aki azt is kiemelte, hogy ez a mozgásforma egyáltalán nem unalmas.
Rengeteg nő fél attól, hogy túl izmos lesz és egy férfira fog hasonlítani, ez azonban egy óriási nagy tévhit. A személyi edző szerint ugyanis „hosszú évek kemény munkája után se lesz a nőknek férfias teste”, mivel a férfiak sokkal több tesztoszteronnal rendelkeznek, ami kulcsszerepet játszik az izomtömeg növekedésében.
Amennyiben végre elhatározod magad, hogy nekiállsz a súlyzós edzésnek, érdemes felkeresned egy szakembert, aki megmutatja a gyakorlatok helyes kivitelezését. Ez azért nagyon fontos, mivel megelőzheted a sérüléseket, hatékonyabbá teheted az izommunkát, ezáltal pedig gyorsabb fejlődést érhetsz el.
Az elején kisebb súllyal hajtsák végre a gyakorlatot, így helyesen lesz a kivitelezés. Ezekre a legalkalmasabbak a gépi gyakorlatok, aztán jöhetnek a szabad súlyzós gyakorlatok is
– hangsúlyozta a szakértő és hozzátette, hogy heti 2-3 edzéssel érdemes kezdeni, hogy elérd a kívánt eredményt.
Nagyon fontos, hogy ne csupán az edzésre helyezd a hangsúlyt, hanem az életmódváltásra. A személyi edző szerint dietetikustól vagy táplálkozási tanácsadótól is kérhetsz segítséget, aki megfelelő étrendet tud összeállítani neked.
Minden embernek kell egy hobbi, ami feltölti. Ne sajnáljatok magatoktól 1 órát, hogy tesztek az egészségetekért, amihez kitartásra, türelemre és alázatra van szükség
– zárta gondolatait Molnár Evelin.
