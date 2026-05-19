Évekig hittünk benne, pedig veszélyes – Szakértő fedi fel a vércsoportdiéta kockázatait

Az elmúlt években egyre több szélsőséges étrend látott napvilágot, miközben rohamosan nőtt az elhízottak száma is. Azonban rendkívül nehéz eldönteni, hogy a számtalan fogyókúrás módszer közül melyik az, amelyik tényleg működik, és melyik az, amelyik értelmetlen, sőt, még az egészségedre is káros hatással lehet. Ennek fényében egy táplálkozási tanácsadó segítségével rántjuk le a leplet a népszerű vércsoportdiéta árnyoldalairól!

Vannak olyan diéták, amelyek nemcsak értelmetlenek, hanem még károsak is.

A vércsoportdiétának egészségügyi kockázatai lehetnek.

A táplálkozási tanácsadó szerint ezt kellene tenned, ha fogyni akarsz.

Mit értünk vércsoportdiéta alatt?

A vércsoportdiéta a népszerű étrendek közé tartozik, amely a genetikával áll összefüggésben, és azt sugallja, hogy a vércsoportod meghatározhatja, milyen ételeket kellene fogyasztanod. Azonban az étrend eredményessége többségében a tudatosságnak és az étkezésekre való odafigyelésnek köszönhető, ami segíthet a testsúlycsökkentésében és pozitívan hathat az egészségre.

Őszintén... nincs mögötte meggyőző tudományos bizonyíték. Ha valaki fogy vele, az inkább a kalóriacsökkentés és a tudatosabb étkezés miatt van, nem pedig a vércsoportnak köszönhető

– magyarázta lapunknak Molnár Zsolt személyi edző, táplálkozási tanácsadó és márkanagykövet. Tehát míg egyes kutatások szerint bizonyos ételek fogyasztása jobb egészségügyi mutatókkal jár, egyetlen vizsgálat sem igazolja, hogy az adott étrendek hatásosabbak lennének a különböző vércsoportúak számára.

A-s vércsoport: többnyire vegetáriánus étrend

B-s vércsoport: magas tejtermék-bevitel

AB-s vércsoport: az A és a B típusú étrend keveréke

0-s vércsoport: magas állati fehérjetartalmú étrend

A szakértő szerint ezek a vércsoportdiéta veszélyei, amikről ritkán esik szó

Azonban közel sem mindegy, hogy egy diéta csak nem úgy működik, ahogyan várnánk, vagy emellett még a szervezetünkre is negatív hatással van.

A vércsoportdiétának lehetnek kockázatai, mert a teljes élelmiszercsoportok kizárása könnyen vezethet hiányállapotokhoz – többek között fehérje-, vas- vagy vitaminhiányhoz –, főleg, ha nincs jól megtervezve az étrend. Ráadásul feleslegesen korlátozó, ami hosszú távon nem fenntartható

– emelte ki Molnár Zsolt a fogyókúrás módszer árnyoldalát, majd azt is elárulta, mit tanácsol helyette.

Vércsoportdiéta helyett inkább kövess egy egyénre szabott, kiegyensúlyozott étrendet, ami figyelembe veszi a kalóriabevitelt, a megfelelő fehérjefogyasztást és a rendszeres mozgást. Nem a vércsoport számít, hanem a következetesség és a fenntarthatóság

– zárta gondolatait a táplálkozási tanácsadó.

Mielőtt bármilyen diétába kezdenél, fontos, hogy konzultálj egy szakemberrel.

