Távozik a színésznő a Harry Potter sorozatból – újraosztják az ikonikus szerepet

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 12:20
Új színésznőt kap Ginny Weasley szerepe a Harry Potter második évadában. A fiatal színész már az első évad után búcsút int a produkciónak.

Ron Weasley (Alastair Stout) húga egy kicsit másképp fog kinézni az HBO Harry Potter sorozatának második évadában. A fiatal színésznő, Gracie Cochrane, aki Ginny Weasleyt alakítja a Harry Potter és a bölcsek köve című évadban, nem tér vissza a fantasy-sorozat második évadára – árulta el Cochrane és családja. A hír akkor érkezett, amikor az első évad forgatása éppen a végéhez közeledik – írja a Deadline.

„Előre nem látható körülmények miatt Gracie meghozta azt a nehéz döntést, hogy az első évad után kilép Ginny Weasley szerepéből az HBO Harry Potter-sorozatában. A Harry Potter világának részeként eltöltött idő valóban csodálatos volt, és mélységesen hálás Lucy Bevannek és a teljes produkciós csapatnak azért, hogy ilyen felejthetetlen élményt teremtettek. Gracie nagyon izgatott a jövője által kínált lehetőségek miatt.”

 – áll a közleményben.

A J.K. Rowling rendkívül népszerű könyveiből készülő adaptációt a hónap elején hivatalosan is berendelték a második évadra, az új etap forgatása várhatóan ősszel kezdődik.

Tiszteletben tartjuk Gracie Cochrane és családja döntését, hogy nem tér vissza az HBO Harry Potter-sorozatának következő évadára, és hálásak vagyunk a munkájáért az első évadban

– közölte az HBO. „Minden jót kívánunk Gracie-nek és családjának.”

Az újraszereposztások mindig sajnálatosak, és különösen érzékeny helyzetet teremtenek, amikor gyerekszínészről van szó. A Harry Potter-sorozat összes gyerekszereplőjét több tízezer jelentkező közül választották ki, és most reflektorfénybe kerülnek, miközben átveszik az ismert irodalmi karakterek szerepeit. Ginny Weasley különleges helyet foglal el közöttük, mivel a történet későbbi részében kapcsolatba kerül a címszereplővel.

 

