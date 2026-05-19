Leolvad a bugyi nőkről: ez a divat hódít idén a férfiak körében

Ki szereti a szoros, kényelmetlen nyakkendőket, vagy a merev öltönyöket? Az elegancia nem egyenlő a kényelmetlen ruhaviselettel. A férfi divat napról napra változik, és próbál úgy megújulni, hogy kiszolgálja a pasik igényét: vagyis egyszerre legyen elegáns, kényelmes és menő. Az idei évben egy régi-új férfi stílus hódít, amely nem más, mint a smart casual egy kis csavarral. Mutatjuk, mi az!
A smart casual a férfi öltözködés egy olyan vékony határa, amely kinézetre egyszerre elegáns, mégis hétköznapi. Igazi aduász lehet a férfiak számára, ha a kinézetüket is be akarják vetni egy életbe vágó tárgyaláson, de utána nincs idejük átöltözni az esti partira. Miközben elhozza a blézer és a zakó forradalmát, a kényelmes férfi viseletnek is bőségesen eleget tesz. A stílus lényege, hogy a ruha szabása tűpontos, az anyaga prémium minőség, és mégis: az összhatás hihetetlenül könnyed.
Mára a zakók merev bélései eltűntek, a helyüket pedig átvették a könnyedebb szabású darabok. Az idei évben a gyapjú-selyem keverékek és az úgynevezett technikai lenvászon a legmenőbb. Egy mélykék vagy olívazöld darab már önmagában elegáns külsőt varázsol, így alatta nemcsak ing, hanem pamutpóló vagy egy vékony, kötött garbó is elfér.
Ha a legjobb férfi inget keresed, akkor mindig a textúrára figyelj. Smart casual esetében a sima fehér helyett inkább válassz apró mintásat, vagy mandarin galléros, vagyis gallér nélküli fazonokat. Színekben a föld színűekre összpontosíts, így például a homokszínre, a terrakottára és a palaszürke darabokra.
Neked is eleged van már a szűk, skinny nadrágokból? Nemcsak a nőket, lassan a férfiakat is az őrületbe kergeti ez a fazon. Szerencse, hogy az idei év a lefelé szűkülő, de lábhoz tapadó tapered és chino nadrágok éve. Ezek első ránézésre olyanok, mint egy elegáns szövetnadrág, de rejtett gumírozással és rugalmas anyaggal készülnek. Egy hosszú munkanap végén úgy érezheted magad bennük, mintha a kedvenc melegítődben lennél, miközben mindenki a stílusodat dicséri.
A tökéletes férfi cipő sem maradhat le a listáról. Ma már a minimalista, hófehér bőr sneaker a menő. Ha elegánsabbra vágysz, a loafer, vagyis belecsúszós félcipő is szóba jöhet, ahogy a hasított bőr Chelsea csizma is. 2026-ban a zokni viselése opcionális, de ha látszik, legyen minőségi és színben passzoló.
