Leolvad a bugyi nőkről: ez a divat hódít idén a férfiak körében

Régi-új férfi divat hódít 2026-ban, amikor a stílus és a kényelem kéz a kézben jár.

A gardrób új sztárjai a gallér nélküli mandarin ingek, a lenge zakók és a sportos, rugalmas, elegáns nadrágok.

A cipők terén a hófehér sneaker és loafer hódít.

Ki szereti a szoros, kényelmetlen nyakkendőket, vagy a merev öltönyöket? Az elegancia nem egyenlő a kényelmetlen ruhaviselettel. A férfi divat napról napra változik, és próbál úgy megújulni, hogy kiszolgálja a pasik igényét: vagyis egyszerre legyen elegáns, kényelmes és menő. Az idei évben egy régi-új férfi stílus hódít, amely nem más, mint a smart casual egy kis csavarral. Mutatjuk, mi az!

Mi a smart casual? Így alakul a férfi divat 2026-ban

A smart casual a férfi öltözködés egy olyan vékony határa, amely kinézetre egyszerre elegáns, mégis hétköznapi. Igazi aduász lehet a férfiak számára, ha a kinézetüket is be akarják vetni egy életbe vágó tárgyaláson, de utána nincs idejük átöltözni az esti partira. Miközben elhozza a blézer és a zakó forradalmát, a kényelmes férfi viseletnek is bőségesen eleget tesz. A stílus lényege, hogy a ruha szabása tűpontos, az anyaga prémium minőség, és mégis: az összhatás hihetetlenül könnyed.

Blézer és zakó újra húzva

Mára a zakók merev bélései eltűntek, a helyüket pedig átvették a könnyedebb szabású darabok. Az idei évben a gyapjú-selyem keverékek és az úgynevezett technikai lenvászon a legmenőbb. Egy mélykék vagy olívazöld darab már önmagában elegáns külsőt varázsol, így alatta nemcsak ing, hanem pamutpóló vagy egy vékony, kötött garbó is elfér.

Viszlát fojtogató ingek

Ha a legjobb férfi inget keresed, akkor mindig a textúrára figyelj. Smart casual esetében a sima fehér helyett inkább válassz apró mintásat, vagy mandarin galléros, vagyis gallér nélküli fazonokat. Színekben a föld színűekre összpontosíts, így például a homokszínre, a terrakottára és a palaszürke darabokra.

Skinny helyett kényelem

Neked is eleged van már a szűk, skinny nadrágokból? Nemcsak a nőket, lassan a férfiakat is az őrületbe kergeti ez a fazon. Szerencse, hogy az idei év a lefelé szűkülő, de lábhoz tapadó tapered és chino nadrágok éve. Ezek első ránézésre olyanok, mint egy elegáns szövetnadrág, de rejtett gumírozással és rugalmas anyaggal készülnek. Egy hosszú munkanap végén úgy érezheted magad bennük, mintha a kedvenc melegítődben lennél, miközben mindenki a stílusodat dicséri.