„Nem ragadunk bele a múltba" - újabb nagy sikert aratott a magyar olimpiai bajnok

Aranyérmes lett Márton Viviana a müncheni taekwondo Európa-bajnokságon, mivel a 62 kilogrammos kategória döntőjében 2-0-ra legyőzte a spanyol Elsa Secanell Charlest. A húszéves magyar olimpiai bajnok a Borsnak elmondta, nem volt könnyű dolga, nehéz helyzetből fordított a fináléban, és az elektronikus eredményjelző-rendszer sokszor hibázott.
Általánosságban az egész Eb során az ütéseket, és rúgásokat kontrolláló elektronikus berendezés rosszul működött, az egyik taekwondósnál könnyen adta a pontokat, a másiknál nehezen. Ez gond, hiszen így a versenyző képtelen megmutatni a képességeit
- fejtegette Viviana.
Miután riválisa az első menetben 8-0-ra elhúzott, Viviana finn edzőnője, Suvi Mikkonen jelezte, hogy gond van a rendszerrel.
Felülvizsgálatot kértünk, utána finn edzőnőm, Suvi azt tanácsolta, irányítsam pontosabban a lábamat, próbáljak precízebben rúgni, ez sikerült is, 0-8 után 16-10-re megnyertem az első menetet. Ellenfelemet, a spanyol Elsa Secanell Charlest jól ismertem, korábban kétszer küzdöttünk, mindkét alkalommal legyőztem, ezért Münchenben tudtam, hogy mire számíthatok.
Eközben Viviana ikertestvére, a háromszoros világbajnok Luana második lett.
Pár hónappal ezelőtt térdsérülést szenvedett, de felépült. Jól kezelte a müncheni helyzetet, nem tört meg. Mindig előre nézünk, nem ragadunk bele a múltba vagy a hibákba. Pozitívan gondolkodunk, mert tudjuk, ez is a céljainkhoz vezető út része. Ráadásul a taekwondo olyan harcművészet, amely tiszteletre, fegyelemre tanít. Barátokat lehet szerezni, különleges értékeket hordoz, szórakoztató sportág.
Az olimpiai bajnok azt is elárulta, hogy a Real Madrid a kedvenc csapata.
Szeretem a futballt, de nem követem túl szorosan az eseményeket. Remélem, a következő szezonban jobban teljesítenek majd.
