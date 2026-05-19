Bosszút akartak állni: viperával estek neki a férfinak

Emberölési kísérlet miatt mondta ki bűnösnek a Debreceni Ítélőtábla azt a két visszaeső férfit, akik viperával estek neki ismerősüknek. A bíróság a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség indítványa nyomán súlyosabb minősítésre változtatta az ügyet, amelyet korábban még életveszélyt okozó testi sértésként bíráltak el – írja a HAON.
A bíróság szerint a konfliktus 2022 októberében robbant ki, amikor a későbbi sértett egy kisváros utcáján sértegetni kezdte az egyik vádlottat, verekedésre hívta, majd még az autóját is leköpte. A feldühödött férfi később barátjának mesélte el a történteket, miközben együtt italoztak, ekkor döntötték el, hogy bosszút állnak. Hajnalban viperával felfegyverkezve indultak a sértett keresésére, majd amikor megtalálták, az egyik támadó fejbe verte a férfit, aki az ütés erejétől egy vízelvezető árokba zuhant.
A brutális támadás ezután tovább folytatódott: a két férfi hosszú perceken át ütlegelte a földre került sértettet. A nyomozás szerint a viperával akkora erővel csaptak le rá, hogy az végül eltört, miközben kézzel is ütötték, és többször megrúgták a védekezésre képtelen, a fejét próbáló férfit.
A támadás után a két férfi elmenekült a helyszínről, a bántalmazáshoz használt eszközt pedig elrejtették. A súlyosan megsérült áldozat életveszélyes állapotba került, ezért azonnali műtétre volt szükség az életének megmentéséhez. Az ügyben első fokon a Debreceni Törvényszék hozott ítéletet, amely a vádlottakat társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés miatt mondta ki bűnösnek.
4 év, illetve 3 év 6 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztéssel és 4-4 év közügyektől eltiltással sújtotta.
A Debreceni Ítélőtábla végül emberölési kísérlet miatt mondta ki bűnösnek a két férfit, és súlyosabb büntetést szabott ki rájuk: egyikük 6, társa 4 év 6 hónap fegyházat kapott. Az ítélet jogerős, feltételes szabadságra egyikük sem bocsátható.
