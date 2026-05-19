Napokra a hegyekben rekedt egy turista, döbbenet, mi segítette a mentőcsapatokat

Egy ausztrál férfi napokra eltűnt Tajvan hegyeiben, életét végül a szaxofonja menthette meg. A Matthew néven említett túrázó esővízzel tartotta életben magát, miközben a mentőcsapatok keresték.

Szaxofonja hangja mentette meg az elveszett túrázót (Illusztráció: Unsplash)

Szaxofonján játszott a hegyekben elveszett ausztrál férfi

Matthew-t május 15-én találták meg a Taitunghoz közeli hegyekben, miután az 50 éves férfi élelem és elektronikai eszközök nélkül, esővízen élve próbálta túlélni a megpróbáltatásokat. Barlangokban húzta meg magát, hogy védje magát az időjárástól és a természet viszontagságaitól.

A Taitung megyei tűzoltóság közlése szerint május 11-én kaptak bejelentést egy eltűnt külföldi turistáról, és azonnal több mentőcsapatot indítottak a keresésére. Bár Matthew-nál nem volt megfelelő túrafelszerelés, a szaxofonját magával vitte - a hangszer hangja segített a hatóságoknak a helymeghatározásban. A túrázót egy nappal később drónok segítségével észlelték, azonban a heves esőzések miatt a mentőcsapatok nem tudták azonnal megközelíteni.

A következő napokban drónokkal juttattak hozzá élelmet, míg végül egy csapat gyalogosan elérte őt. A tűzoltóság egyik képviselője szerint Matthew valószínűleg a közelmúltbeli esőzéseknek köszönhette az életét, mivel azok biztosították számára a szükséges ivóvizet. Hozzátette: a barlang szintén kulcsszerepet játszott, mert megvédte a kihűléstől.

Ez egy csoda. Köszönöm, Tajvan

- mondta Matthew a megmentése után. (People)