Napokra a hegyekben rekedt egy turista, döbbenet, mi segítette a mentőcsapatokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 12:00
A férfi esővizet ivott és barlangokban húzta meg magát. Bár a szaxofonja hangja alapján rátaláltak, a hatóságoknak napokba telt, mire ki tudták menteni.
Egy ausztrál férfi napokra eltűnt Tajvan hegyeiben, életét végül a szaxofonja menthette meg. A Matthew néven említett túrázó esővízzel tartotta életben magát, miközben a mentőcsapatok keresték.

Szaxofonja hangja mentette meg az elveszett túrázót

Szaxofonján játszott a hegyekben elveszett ausztrál férfi

Matthew-t május 15-én találták meg a Taitunghoz közeli hegyekben, miután az 50 éves férfi élelem és elektronikai eszközök nélkül, esővízen élve próbálta túlélni a megpróbáltatásokat. Barlangokban húzta meg magát, hogy védje magát az időjárástól és a természet viszontagságaitól.

A Taitung megyei tűzoltóság közlése szerint május 11-én kaptak bejelentést egy eltűnt külföldi turistáról, és azonnal több mentőcsapatot indítottak a keresésére. Bár Matthew-nál nem volt megfelelő túrafelszerelés, a szaxofonját magával vitte - a hangszer hangja segített a hatóságoknak a helymeghatározásban. A túrázót egy nappal később drónok segítségével észlelték, azonban a heves esőzések miatt a mentőcsapatok nem tudták azonnal megközelíteni.

A következő napokban drónokkal juttattak hozzá élelmet, míg végül egy csapat gyalogosan elérte őt. A tűzoltóság egyik képviselője szerint Matthew valószínűleg a közelmúltbeli esőzéseknek köszönhette az életét, mivel azok biztosították számára a szükséges ivóvizet. Hozzátette: a barlang szintén kulcsszerepet játszott, mert megvédte a kihűléstől.

Ez egy csoda. Köszönöm, Tajvan

- mondta Matthew a megmentése után. (People)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
