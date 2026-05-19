Szappanopera kvíz: csak az igazi rajongók emlékeznek a Vad angyal történetének részleteire

Te is szurkoltál Milinek? Vártad, hogyan alakulnak a titkos szerelmi szálak, és kiderül-e az igazság? Akkor ezt a szappanopera kvízt neked találták ki! Ha készen állsz tesztelni, mi mindenre emlékszel még a Vad angyalból, most megteheted. Egy vérbeli rajongó minden kérdésre rávágja a választ! Neked menni fog?
A mai napon ünnepli születésnapját a csodálatos Natalia Oreiro, aki egyik kedvenc szappanoperánk főhősnőjeként vált a tévénézők kedvencévé. Az uruguayi színésznőt és énekesnőt már nagyon fiatalon vonzotta a színpad és a kamerák világa: nyolcévesen kezdett színészetet tanulni, nem sokkal később pedig már reklámokban és sorozatokban is feltűnt. A világhírt végül a Vad angyalban nyújtott alakítása hozta meg számára, amelyben Milagros karakterét formálta meg.
A telenovella 1998-ban indult Argentínában, és hamar nagy nemzetközi rajongótáborra tett szert. Több mint 80 országban vetítették, Magyarországon pedig igazi kultuszsorozattá vált.
A történet középpontjában a nehéz sorsú, de vagány és szókimondó Mili és a gazdag családból származó szerelme állt. A párosnak rengeteg akadállyal kellett megküzdenie, hogy végül egymásra találhasson, de a sorozat rajongói imádták a dráma minden percét. Te is közéjük tartoztál? Akkor ez a kvíz neked szól!
Szappanopera kvízünk segítségével letesztelheted, mennyire maradtak meg benned a Vad angyal legemlékezetesebb pillanatai!
Nézd meg az alábbi videóból, hogy néznek ki ma a sorozat egykori szereplői:
