Úszott a kincsekben a nyírbátori méregkeverő: Milliókat és halomnyi kristályt találtak a házában

Hatalmas erőkkel csaptak le a rendőrök Nyírbátorban: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Nyírbátori Rendőrkapitányság nyomozói a Jonatán Közterületi Támogató Alosztály, a Mélységi Ellenőrzési Osztály és a Készenléti Rendőrség munkatársaival közösen, a DELTA Program keretében két nyírbátori díler kezén kattintotta meg a bilincset.

Aranyat és kristályt találtak a nyomozók

A megalapozott gyanú szerint egy 43 éves helyi férfi, Sz. Z. a saját otthonából rendszeresen árusított kábítószert a fogyasztóknak. A rendőrségi rajtaütés során a nyomozók bruttó több mint 200 gramm kristály nevű új pszichoaktív szert, közel négymillió forint készpénzt, arany ékszereket, mobiltelefonokat, valamint a kábítószer porciózásához és fogyasztásához használt eszközöket találtak és foglaltak le – derül ki a Police.hu közleményéből.

Nagyban játszott a két nyírbátori díler

Az eljárás során az is kiderült, hogy a 43 éves férfi nem egyedül dolgozott: a drogot egy 37 éves, szintén nyírbátori névrokonától, a szintén Sz. Z. monogramú férfitól szerezte be nagy tételben, hogy aztán kisebb adagokban továbbadja a vevőinek.

A rendőrök mindkét férfit kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének gyanújával hallgatták ki gyanúsítottként. A hatóságok a két dílert őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság azóta el is rendelt.