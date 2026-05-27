Úszott a kincsekben a nyírbátori méregkeverő: Milliókat és halomnyi kristályt találtak a házában

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 09:55
Milliókat és rengeteg drogot találtak a rendőrök két nyírbátori dílernél, a bíróság már el is rendelte a letartóztatásukat.
Hatalmas erőkkel csaptak le a rendőrök Nyírbátorban: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Nyírbátori Rendőrkapitányság nyomozói a Jonatán Közterületi Támogató Alosztály, a Mélységi Ellenőrzési Osztály és a Készenléti Rendőrség munkatársaival közösen, a DELTA Program keretében két nyírbátori díler kezén kattintotta meg a bilincset.

A rendőrök hatalmas erőkkel csaptak le, bilincsben végezte a két nyírbátori díler Fotó: Gé / MW

Aranyat és kristályt találtak a nyomozók

A megalapozott gyanú szerint egy 43 éves helyi férfi, Sz. Z. a saját otthonából rendszeresen árusított kábítószert a fogyasztóknak. A rendőrségi rajtaütés során a nyomozók bruttó több mint 200 gramm kristály nevű új pszichoaktív szert, közel négymillió forint készpénzt, arany ékszereket, mobiltelefonokat, valamint a kábítószer porciózásához és fogyasztásához használt eszközöket találtak és foglaltak le – derül ki a Police.hu közleményéből.

Nagyban játszott a két nyírbátori díler

Az eljárás során az is kiderült, hogy a 43 éves férfi nem egyedül dolgozott: a drogot egy 37 éves, szintén nyírbátori névrokonától, a szintén Sz. Z. monogramú férfitól szerezte be nagy tételben, hogy aztán kisebb adagokban továbbadja a vevőinek.

A rendőrök mindkét férfit kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének gyanújával hallgatták ki gyanúsítottként. A hatóságok a két dílert őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság azóta el is rendelt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
