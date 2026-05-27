Nemzetközi fogás az M43-ason: lopott markolót találtak a rendőrök

A Készenléti Rendőrség Csongrád-Csanád vármegyei határvadászai nemzetközi rendőri együttműködés segítségével azonosították a munkagép tulajdonosát, miután a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség rendőrei május 21-én ellenőrizték a szállítmányt az autópályán. A markológépet egy nemzetközi körözés alatt álló tehergépkocsi szállította – írja a rendőrség.
A markolót ekkor még nem foglalták le, mivel az nem szerepelt a körözési rendszerben, továbbá azt sem tudták megállapítani, hogy lopott-e.
A tehergépkocsi lefoglalását követően május 22-én a KR munkatársai további ellenőrzéseket hajtottak végre a munkagéppel kapcsolatban. A markológépen talált felirat alapján sikerült azonosítani egy olasz céget, amelynek tulajdonosa a nemzetközi rendőri együttműködés során megerősítette, hogy a munkagép az övé, ugyanakkor arról nem tudott, hogy ellopták tőle. A külföldi hatóságokkal közösen végzett ellenőrzés során szembesült azzal, hogy a gépet valóban elvitték tőle.
Az olasz hatóságok ezt követően elrendelték a körözését és a lefoglalását. A mintegy 30 ezer euró értékű munkagépet a Makói Rendőrkapitányság munkatársai foglalták le.
