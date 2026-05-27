Kökény Attila: „Viktor a szívem másik fele zeneileg”

Két ember, két külön világ, mégis olyan összhang alakult ki közöttük, amire még ők maguk sem találtak magyarázatot. Kökény Attila és Rakonczai Viktor viszonya jóval több egyszerű munkakapcsolatnál: őszinte barátságuk mára szinte testvéri kötelékké vált. Persze, amikor közel két évtizede először találkoztak, még egyikük sem sejtette, hogy egyszer elválaszthatatlan párost fognak alkotni a színpadon.

Kökény Attila és Rakonczai Viktor régóta ismeri egymást (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Nagyon régóta ismerjük egymást, közel húsz éve. Attila akkoriban egy bárban énekelt és zongorázott, a testvérem pedig ott játszott vele, ő mondta nekem, hogy zenél ott egy srác, akinek elképesztően jó hangja van. Elmentem meghallgatni, és rögtön nagyon megtetszett. A tesóm már akkor azt mondta, hogy szerinte nekünk együtt kellene dolgoznunk, mert Attila hangjában ott van mindaz, amit az én zeném képvisel. Ám akkor ebből végül nem lett semmi. Aztán, amikor Attila berobbant a Megasztárral, újra találkoztunk a lemezei kapcsán, majd megint mindenki ment tovább a maga útján. Mígnem egyszer csak felhívott, hogy lenne egy tévéműsor, ahol lekísérhetném a Nincs semmi másom című dalát. Ami ezután történt, arra a mai napig emlékszem: letettem a telefont, odaültem a zongorához, hogy átnézzem a dalt, és egyszerűen bevillantak koncertképek! Olyan érzésem volt, mintha valami óriási dolog kezdődne

– kezdte a hot!-nak Viktor.

Nagy összhang van köztük (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

A közös fellépés azonban nem csak ­zeneileg volt sorsfordító. Már az első találkozások során olyan mély beszélgetéseket folytattak, mintha évek óta ismerték volna egymást.

„Az volt az érdekes, hogy még egy hangot sem ütöttünk le, de azt vettük észre, hogy már órák óta beszélgetünk. Olyan mély témákról nyíltunk meg egymásnak, mintha két testvér találkozott volna újra hosszú idő után” – emlékezett vissza Viktor.

A különleges összhangot Attila is azonnal megérezte. Az énekes szerint Viktor pontosan érzékeli minden rezdülését, és a köztük lévő kapcsolatnak köszönhetően sokszor olyan, mintha olvasnának egymás gondolataiban.

Azt is figyelte, hogy mikor és hogyan veszem a levegőt. Ilyen általában csak azok között van, akik már hosszú-hosszú évek óta együtt zenélnek. Tizenhat éves koromtól kezdve rengeteg emberrel dolgoztam együtt, de azt a fajta finomságot, érzékenységet és hangszerelést, amit Viktor ad hozzá a dalaimhoz, korábban soha senkinél nem tapasztaltam. Olyan, mintha zeneileg megvalósított volna engem. A feleségem fogalmazta meg a legjobban ezt: szerinte Viktor a szívem másik fele zeneileg

– mondta Kökény Attila énekes.