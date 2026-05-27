Tömegeket vertek át – Több mint száz céget érinthetett a gigantikus csalássorozat

Az ügy még 2023 februárjában robbant ki, amikor a részvénytársaság feljelentést tett a nevével történő visszaélések miatt. A nyomozás adatai szerint a csalók több sértettet is rászedtek: volt, akiktől termékeket csaltak ki, másoknak pedig hamis e-mailekben kínáltak kedvező árúnak tűnő ajánlatokat – írja a rendőrség.

A nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya folytatta le.

A nyomozás közel három évig tartott, ez idő alatt a gazdasági nyomozók teljesen feltérképezték a rendkívül összetett ügyet, amely több mint száz céget érintett. A hatóságok szerint sikerült minden szükséges bizonyítékot összegyűjteni ahhoz, hogy az ügy vádemelésre alkalmas legyen.

A rendőrök több különálló eljárást is összevontak, miután ugyanazok a bankszámlaszámok, doménnevek, e-mail-címek és telefonszámok bukkantak fel bennük. A nyomozók úgy vélték, ugyanaz az elkövetői kör állhat a csalások mögött. Az ügyben végül összesen 11 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A nyomozati anyag akkora lett, hogy a végére 44 „Adria” típusú irattartó telt meg dokumentumokkal.

A gyanú szerint az elkövetők több vállalat – köztük négy részvénytársaság – nevében kisebb cégeket kerestek meg azzal, hogy különböző termékekre árajánlatot kérjenek tőlük. Ezen áruk között voltak drónok, videókártyák, elektromos rollerek, élelmiszerek, de még hordós olaj is. Az ajánlatot követően a termékek megrendelése, illetve fuvarozókon keresztüli elszállítása is megtörtént utólagos fizetési feltételekkel, azonban a számlákat egyik esetben sem egyenlítették ki. Az elkövetés másik módszere pedig az volt, hogy neves vállalatok nevében különböző termékeket kínáltak rendkívül kedvező áron megvételre vállalkozók részére. Megrendelés esetén az adott bankszámlára előleget kellet fizetni, azonban a termékek soha sem érkeztek meg. A fenti két módszerrel összesen 144 üzlet köttetett az elkövetők és a sértettek között. A kicsalni kísérelt összeg összesen 573 millió forint volt. Azonban tekintettel arra, hogy volt olyan, amikor a sértett gazdasági társaságok időben észlelték a csalási kísérletet, így a valódi kár értéke 236 millió forint – fogalmazott közleményében a rendőrség.