Nikola Tesla az őrült géniusz, aki feje tetejére állította a világot – ezek életének legdöbbenetesebb pillanatai

Feltaláló, aki megálmodta a jövőt

Tesla nem csak az árammal foglalkozott. Ő találta fel a rádió távirányítást, dolgozott vezeték nélküli energiaátvitelen, és már száz évvel ezelőtt arról álmodott, hogy egyszer majd mindenki vezeték nélkül kommunikálhat a világ bármely pontjával. Ma, amikor a zsebünkben ott lapul az okostelefon, kicsit mindannyian Tesla álmait éljük.

Tesla Colorado Springsben saját laboratóriumában dolgozott tovább az elektromos energia és információ vezeték nélküli továbbításán Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Sokan mondják, hogy Tesla volt az első, aki igazán megértette, hogy az elektromosság nem csupán világításra való. Ő már akkoriban olyan dolgokon gondolkodott, mint a radar, a neonfény vagy az elektromos autó. Néhány ötlete persze túl merész volt a korának – de hát a nagy újítóknak ez a sorsa.

Zsenialitás és különcség

Tesla persze nem csak a találmányaival tűnt ki. Állítólag sosem aludt többet két óránál egy nap, és megszállottan kerülte a baktériumokat – szinte minden étteremben saját evőeszközöket használt. Imádta a galambokat, sőt, egyesek szerint volt egy kedvenc fehér galambja, amelyhez különösen ragaszkodott.

A pénzzel nem tudott bánni. Hiába voltak korszakalkotó találmányai, élete végére szinte teljesen elszegényedett. De őt ez nem zavarta. Azt mondta, a gondolatai és az álmai minden pénznél többet érnek.

Nikola Tesla 1881-ben Pomázra költözött, hogy a Puskás Tivadar-féle American Telephone Company-nek dolgozhasson, majd a budapesti telefonközpont főmérnöke lett Fotó: © Wikipédia

Nikola Tesla alakja ma is mindenütt felbukkan a mindennapjainkban, még ha nem is mindig vesszük észre. Az elektromos hálózatok, a rádió, a távirányítók, sőt, a modern vezeték nélküli technológiák is mind-mind az ő ötleteiből nőttek ki, de az autógyártók is szívesen hivatkoznak rá – gondoljunk csak az elektromos Teslákra, amelyek az ő nevét viselik.

S bár a világ talán sosem lesz tele Teslákkal, szerencsére egy is elég volt. Egy olyan ember, aki mert nagyot álmodni, és nem félt attól, ha néha bolondnak nézték.

