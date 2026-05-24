A katonai diéta 3 nap alatt brutális fogyást ígér – Valóban működik, vagy csak egy újabb veszélyes őrület?

Az elmúlt években megnőtt a fogyókúrázók száma, akik olyan egyszerű módszerek után kutatnak, amelyekkel gyorsan látványos változást érhetnek el. Azonban a szélsőséges étrendek többsége nemhogy nem használ, még árt is. Ide sorolható a 3 napos vagy más néven katonai diéta is, amelytől a szakértők óva intenek. De akkor miért esküsznek rá olyan sokan, miközben rendkívül káros? Ha érdekel, olvass tovább!
A katonai diéta egy rendkívül korlátozó étrenden, avagy időszakos böjtölésen alapul, amely hozzájárulhat a rövid távú fogyáshoz. Azonban a neve ne tévesszen meg senkit, mivel semmi köze sincs a hadsereghez, csupán pont olyan szigorú. A diétát állítólag legfeljebb egy hónapig lehet tartani, viszont egyetlen kutatás sem támasztja alá az előnyeit, miközben súlyos egészségügyi problémákat vonhat maga után.
A fogyókúra egy 3 napos, alacsony kalóriatartalmú étkezési tervet foglal magában, majd ezt követi 4 nap szünet. A diétázók az első 3 napban körülbelül 1100-1400 kalóriát ehetnek, majd a hét többi napján 1500-at.
Ahogyan korábban már említettük, a szélsőséges diéta előnyeit egyetlen korábbi kutatás sem támasztja alá. Bár a fogyás alapja valóban a kalóriadeficit, ez az étrend figyelmen kívül hagyja a fogyást befolyásoló egyéb tényezőket: az életmódbeli szokásokat, az egészségügyi állapotot, a gyógyszerek szedését, az alvási szokásokat és a genetikát.
A kalóriadeficit lényege, hogy kevesebb legyen a napi kalóriabeviteled, mint amennyire a szervezetednek szüksége van a jelenlegi testsúlyod fenntartásához.
Emellett a 3 napos diéta támogatói szerint bizonyos ételek kombinálása fokozhatja az anyagcserét és elősegítheti a zsírégetést, de ezzel kapcsolatban sem születtek még releváns kutatások.
Továbbá követői azt hangoztatják, hogy a diétázók akár 4,5 kilogrammot is fogyhatnak vele egy hét alatt. Azonban közel sem mindegy, hogy zsírvesztésről vagy vízveszteségről beszélünk. Ugyanis ez esetben a korai súlycsökkenést az utóbbi okozza, mivel a kalóriamegvonás következtében kiürülnek a glikogénraktárak. Ezért az étrend rövid távon nem eredményez tényleges fogyást.
Összességében tehát a katonai diéta nem fenntartható, és nem segíti elő a tartós fogyást. Emellett a merev keretek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egészségtelen kapcsolatot alakíts ki az étellel, ami növeli a depresszió, a testszégyen és az étkezési zavarok kockázatát. Sőt, a túl gyors fogyás többek között vitaminhiányhoz és izomvesztéshez is vezethet.
Ebben a videóban egy másik szélsőséges fogyókúrát, a vércsoportdiétát ismerheted meg:
