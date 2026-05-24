A katonai diétát szemléltető fotó, amin egy nőnek egy mérőszalaggal van megkötve a keze.

A katonai diéta 3 nap alatt brutális fogyást ígér – Valóban működik, vagy csak egy újabb veszélyes őrület?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 12:15
A fogyókúra az esetek nagy részében számtalan lemondással jár, nem is beszélve arról, ha egy szélsőséges étrend mellett teszed le a voksodat. De hallottál már az interneten terjedő katonai diétáról, amely 3 nap alatt ígér látványos változást? Mondd, hogy még nem próbáltad! Ugyanis felfedjük, milyen egészségügyi kockázattal jár ez a népszerű trend.
Kelle Fanni
Az elmúlt években megnőtt a fogyókúrázók száma, akik olyan egyszerű módszerek után kutatnak, amelyekkel gyorsan látványos változást érhetnek el. Azonban a szélsőséges étrendek többsége nemhogy nem használ, még árt is. Ide sorolható a 3 napos vagy más néven katonai diéta is, amelytől a szakértők óva intenek. De akkor miért esküsznek rá olyan sokan, miközben rendkívül káros? Ha érdekel, olvass tovább!

A katonai diéta alatt salátát evő lány.
A katonai diéta étrend 3 nap alatt ígér látványos változást!
  • Léteznek olyan diéták, amelyek nemcsak értelmetlenek, hanem még károsak is.
  • A katonai diétának komoly egészségügyi kockázatai lehetnek.
  • Semmilyen kutatás sem támasztja alá, hogy ezzel az étrenddel egy hét alatt akár 4,5 kilogrammot is lehessen fogyni.

Mit jelent a katonai diéta, és hogyan működik?

A katonai diéta egy rendkívül korlátozó étrenden, avagy időszakos böjtölésen alapul, amely hozzájárulhat a rövid távú fogyáshoz. Azonban a neve ne tévesszen meg senkit, mivel semmi köze sincs a hadsereghez, csupán pont olyan szigorú. A diétát állítólag legfeljebb egy hónapig lehet tartani, viszont egyetlen kutatás sem támasztja alá az előnyeit, miközben súlyos egészségügyi problémákat vonhat maga után.

A fogyókúra egy 3 napos, alacsony kalóriatartalmú étkezési tervet foglal magában, majd ezt követi 4 nap szünet. A diétázók az első 3 napban körülbelül 1100-1400 kalóriát ehetnek, majd a hét többi napján 1500-at.

  • A szakértők szerint egy átlagos felnőttnek körülbelül napi 2000 kalóriára van szüksége, ami természetesen rengeteg mindentől függ, mint a nem, az életkor és az aktivitási szint.
  • A drasztikus kalóriamegvonás előtt érdemes szakemberrel is egyeztetni.
Katonai diétát követő kövér lány alig eszik.
Semmilyen kutatás sem támasztja alá, hogy a diétával egy hét alatt akár 4,5 kilogrammot is lehet fogyni
Ezek a katonai diéta hátrányai, amelyekről ritkábban esik szó

Ahogyan korábban már említettük, a szélsőséges diéta előnyeit egyetlen korábbi kutatás sem támasztja alá. Bár a fogyás alapja valóban a kalóriadeficit, ez az étrend figyelmen kívül hagyja a fogyást befolyásoló egyéb tényezőket: az életmódbeli szokásokat, az egészségügyi állapotot, a gyógyszerek szedését, az alvási szokásokat és a genetikát.

A kalóriadeficit lényege, hogy kevesebb legyen a napi kalóriabeviteled, mint amennyire a szervezetednek szüksége van a jelenlegi testsúlyod fenntartásához.

Emellett a 3 napos diéta támogatói szerint bizonyos ételek kombinálása fokozhatja az anyagcserét és elősegítheti a zsírégetést, de ezzel kapcsolatban sem születtek még releváns kutatások.

Továbbá követői azt hangoztatják, hogy a diétázók akár 4,5 kilogrammot is fogyhatnak vele egy hét alatt. Azonban közel sem mindegy, hogy zsírvesztésről vagy vízveszteségről beszélünk. Ugyanis ez esetben a korai súlycsökkenést az utóbbi okozza, mivel a kalóriamegvonás következtében kiürülnek a glikogénraktárak. Ezért az étrend rövid távon nem eredményez tényleges fogyást.

A katonai diéta súlyos következményei: ezért ne próbáld ki

Összességében tehát a katonai diéta nem fenntartható, és nem segíti elő a tartós fogyást. Emellett a merev keretek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egészségtelen kapcsolatot alakíts ki az étellel, ami növeli a depresszió, a testszégyen és az étkezési zavarok kockázatát. Sőt, a túl gyors fogyás többek között vitaminhiányhoz és izomvesztéshez is vezethet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
