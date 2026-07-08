Árpa Attila felfedte a titkot, ami mindenkit érdekel: „Jövőre bővül a család”

Árpa Attila életében nem sok keresnivalója van egy olyan nőnek, aki nem szereti az állatokat. A színész-rendező ehhez nagyon is következetesen tartja magát, amit egy korábbi interjúban sem rejtett véka alá. Attila most azt is elárulta, nagyon várja, hogy ismét édesapa lehessen.

Árpa Attila filmjeit nagyon sokan szeretik, az Argo ma már igazi klasszikusnak számít

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Árpa Attila: „Megszoksz vagy megszöksz”

Árpa Attila jelenleg is két cicával, egy kígyóval és egy békával osztja meg az otthonát. Az állatoknak külön lakrészt alakítottak ki, így igazán kényelmesen élhetnek. A legtöbb állatot Árpa Attila lánya vitte haza, akikről most az édesapa gondoskodik. A rendező a hot! magazinnak elárulta, el sem tudná képzelni az életét állatok nélkül.

Ez nálam valóban nem kérdés, nincs kompromisszum

– vágja rá szinte azonnal. – „Megszoksz vagy megszöksz. Ez számomra annyira fontos, hogy ha lett is volna valaha az életemben olyan személy, aki allergiás a macskaszőrre, ami nem szerencsés helyzet, a végén akkor is az állat maradt volna.”

Árpa Attila kertjében az állatok gondtalanul élhetik az életüket

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Árpa Attila: „Azt csinálok, amit akarok”

Sármos, intelligens és magabiztos. Mindezt tudja ő maga is, azonban már kellő intelligenciával kezeli a saját életét. Sok szerepben láthattuk, a rosszfiútól a kegyetlen ceremóniamesteren át a családcentrikus édesapáig, hiszen Árpa Attila az RTL-en futó sorozatokban igen nagy népszerűségnek örvend. Azt viszont csak a hozzá legközelebb állók tudhatják, hogy mennyire nehéz eset, és hogy mit jelent számára a szabadság.

„Nem hiszem, hogy nehéz eset vagyok” – mondja mosolyogva. – „Illetve egészen addig vagyok nehéz eset, amíg kiderül a másik számára, hogy igazam volt.”

Elég hamar rájöttem arra, hogy túlélő vagyok. Sőt, ma már pontosan tudom, hogy mindazt az időt, amit itt tölthetünk, élvezni kell, másoknak örömet szerezni! Főleg azoknak, akiket szeretsz! Nem szólhat másról az életünk.

„Mert az itt töltött idő lényege nem az, hogy milyen örökséget hagysz magad után vagy hogy milyen hírnevet szereztél. Az én életemben azonban még egy fontos dolog van, ez pedig a szabadság. Nagyon sokan félreértelmezik, hogy mit jelent mindez. Nekem mindenesetre nem azt, hogy minden harmadik csajt magamra rántom, hanem azt, hogy tényleg azt csinálok, amit akarok, és oda megyek, ahová akarok. Ha választanom kellene aközött, hogy kapok ezermilliárdot, de nem tehetem ki a lábam Budapesten testőrök nélkül, vagy bármikor bármelyik fagyizóba beülhetek a lányommal, akkor mindig az utóbbit fogom választani.”