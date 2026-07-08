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Árpa Attila felfedte a titkot, ami mindenkit érdekel: „Jövőre bővül a család”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Árpa Attila
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 08. 13:00
Czakó AlexandraRTL
Van, amiben nehezen köt kompromisszumot, és ebből nem is csinál titkot. A sármos színész-rendező ugyanakkor tökéletes összhangban éli az életét, sőt, Árpa Attila azt is elárulta, hogy a kedvesével már tervezik a gyermekvállalást.
Dombovári Edina
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Árpa Attila életében nem sok keresnivalója van egy olyan nőnek, aki nem szereti az állatokat. A színész-rendező ehhez nagyon is következetesen tartja magát, amit egy korábbi interjúban sem rejtett véka alá. Attila most azt is elárulta, nagyon várja, hogy ismét édesapa lehessen.

Árpa Attila filmjeit nagyon sokan szeretik, az Argo filmek ma már igazi klasszikusnak számítanak.
Árpa Attila filmjeit nagyon sokan szeretik, az Argo ma már igazi klasszikusnak számít
(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Árpa Attila:  „Megszoksz vagy megszöksz”

Árpa Attila jelenleg is két cicával, egy kígyóval és egy békával osztja meg az otthonát. Az állatoknak külön lakrészt alakítottak ki, így igazán kényelmesen élhetnek. A legtöbb állatot Árpa Attila lánya vitte haza, akikről most az édesapa gondoskodik. A rendező a hot! magazinnak elárulta, el sem tudná képzelni az életét állatok nélkül.

Ez nálam valóban nem kérdés, nincs kompromisszum

 – vágja rá szinte azonnal. – „Megszoksz vagy megszöksz. Ez számomra annyira fontos, hogy ha lett is volna valaha az életemben olyan személy, aki allergiás a macskaszőrre, ami nem szerencsés helyzet, a végén akkor is az állat maradt volna.”

Árpa Attila kertjében az állatok gondtalanul élhetik az életüket.
Árpa Attila kertjében az állatok gondtalanul élhetik az életüket
(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Árpa Attila: „Azt csinálok, amit akarok”

Sármos, intelligens és magabiztos. Mindezt tudja ő maga is, azonban már kellő intelligenciával kezeli a saját életét. Sok szerepben láthattuk, a rosszfiútól a kegyetlen ceremóniamesteren át a családcentrikus édesapáig, hiszen Árpa Attila az RTL-en futó sorozatokban igen nagy népszerűségnek örvend. Azt viszont csak a hozzá legközelebb állók tudhatják, hogy mennyire nehéz eset, és hogy mit jelent számára a szabadság.

„Nem hiszem, hogy nehéz eset vagyok” – mondja mosolyogva. – „Illetve egészen addig vagyok nehéz eset, amíg kiderül a másik számára, hogy igazam volt.”

Elég hamar rájöttem arra, hogy túlélő vagyok. Sőt, ma már pontosan tudom, hogy mindazt az időt, amit itt tölthetünk, élvezni kell, másoknak örömet szerezni! Főleg azoknak, akiket szeretsz! Nem szólhat másról az életünk.

„Mert az itt töltött idő lényege nem az, hogy milyen örökséget hagysz magad után vagy hogy milyen hírnevet szereztél. Az én életemben azonban még egy fontos dolog van, ez pedig a szabadság. Nagyon sokan félreértelmezik, hogy mit jelent mindez. Nekem mindenesetre nem azt, hogy minden harmadik csajt magamra rántom, hanem azt, hogy tényleg azt csinálok, amit akarok, és oda megyek, ahová akarok. Ha választanom kellene aközött, hogy kapok ezermilliárdot, de nem tehetem ki a lábam Budapesten testőrök nélkül, vagy bármikor bármelyik fagyizóba beülhetek a lányommal, akkor mindig az utóbbit fogom választani.”

Árpa Attila és felesége, Árpa Alexandra már tervezik a babát
Árpa Attila és felesége, Árpa Alexandra már tervezik a babát
(Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor)

Árpa Attila gyereket szeretne: „Alexandra stabil hátteret ad nekem”

Árpa Attila feleségével, Alexandrával 2024-ben házasodtak össze. Attila a csinos, fiatal hölgy mellett valóban megtalálta a boldogságot. Összecsiszolódtak, és az egymáshoz való alkalmazkodás sem jelent kihívást számukra. Az sem titok, hogy a gyermekvállalás is szóba került náluk.

„Az ember mindig változik, és amikor új párja lesz, igyekszik hozzácsiszolódni.”

Sokan nem gondolják rólam, de én egy nagyon odaadó, figyelmes társ vagyok. Szívesen főzök, intézem az ügyeket, kertészkedem.

„Nekem pont elég az, hogy Alexandra stabil hátteret ad nekem, és itt van velem. Tőle megkapom mindazt a szeretetet, amire vágyom, ráadásul egy vicces lány. Nem titok, napirenden van a gyermekvállalás is, és nem bántuk volna, ha a kicsi idén megérkezik. A felkérések miatt kicsit még várunk, és úgy tervezzük, hogy jövőre bővül a család.”

Attila imádja a kétkerekű járgányokat, és egy gyönyörű Vespa tulajdonosa.
Attila köztudottan imád motorozni, a kertjét egy Vespa is díszíti
(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

A Sakál napját forgatja Eddie Redmayne-nel

Schwarzenegger mellett egy magyar énekes és Árpa Attila is szöveges szerepet kapott a The Kellys munkacímű filmben. Árpa ezzel párhuzamosan forgat – a címszereplő, Eddie Redmayne oldalán – A Sakál napja című sorozatban is, amelyet a hazai nézők a Netflixen láthatnak.

 

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(Fotó: hot! magazin)

 

 

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