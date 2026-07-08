Harry herceg felesége, Meghan Markle, valamint gyermekeik, Archie és Lilibet nélkül érkezett az Egyesült Királyságba, mindössze néhány órával azután, hogy visszavonták számára a Buckingham-palotában felajánlott szálláslehetőséget.

Újabb csapás Harry hercegnek: hoppon maradt a londoni útján, már a Buckingham-palota sem kíváncsi rá

Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Újabb csapás Harry hercegnek: hoppon maradt a londoni útján, már a Buckingham-palota sem kíváncsi rá

Harry hazalátogatására azt követően került sor, hogy a hét későbbi részében Birminghambe utazik, ahol részt vesz egy rendezvényen, amely hivatalosan is megkezdi a visszaszámlálást a 2027-es Invictus Játékokig. Az utazást már jóval azelőtt nehézségek övezték, hogy Harry megérkezett volna Nagy-Britanniába. Nem ismert, melyik repülőtéren szállt le a herceg, és az sem nyilvános, hogy hol tartózkodik az útja során.

A feltételezések szerint Harry eredeti terve az volt, hogy feleségét és két gyermekét is magával hozza, abból kiindulva, hogy ideiglenes biztonsági intézkedéseket biztosítanak számára, amíg hazájában tartózkodik. Amikor a látogatást először bejelentették, Harryhez közel álló forrás arról beszélt, hogy a herceg szeretné, ha gyermekei időt tölthetnének nagyapjukkal, a királlyal.

A király mindössze néhány alkalommal találkozott Archie-val, amikor Harry és Meghan még az Egyesült Királyságban éltek, Lilibettel pedig csupán egyszer, 2022 nyarán. Szombaton azonban bejelentették, hogy Harry egyedül utazik Londonba, mert úgy véli, családja számára nem biztonságos a fővárosba látogatni megfelelő biztonsági intézkedések nélkül.