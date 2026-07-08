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Újabb csapás Harry hercegnek: hoppon maradt a londoni útján, már a Buckingham-palota sem kíváncsi rá

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 08. 15:00
Buckingham-palotaLondonMeghan Marklekirályi család
Harry herceg brit útja nagy médiafigyelmet váltott ki.
N.T.
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Harry herceg felesége, Meghan Markle, valamint gyermekeik, Archie és Lilibet nélkül érkezett az Egyesült Királyságba, mindössze néhány órával azután, hogy visszavonták számára a Buckingham-palotában felajánlott szálláslehetőséget.

Újabb csapás Harry hercegnek: hoppon maradt a londoni útján, már a Buckingham-palota sem kíváncsi rá
Újabb csapás Harry hercegnek: hoppon maradt a londoni útján, már a Buckingham-palota sem kíváncsi rá 
Fotó: Nancy Kaszerman /  Northfoto

Újabb csapás Harry hercegnek: hoppon maradt a londoni útján, már a Buckingham-palota sem kíváncsi rá  

Harry hazalátogatására azt követően került sor, hogy a hét későbbi részében Birminghambe utazik, ahol részt vesz egy rendezvényen, amely hivatalosan is megkezdi a visszaszámlálást a 2027-es Invictus Játékokig. Az utazást már jóval azelőtt nehézségek övezték, hogy Harry megérkezett volna Nagy-Britanniába. Nem ismert, melyik repülőtéren szállt le a herceg, és az sem nyilvános, hogy hol tartózkodik az útja során.

A feltételezések szerint Harry eredeti terve az volt, hogy feleségét és két gyermekét is magával hozza, abból kiindulva, hogy ideiglenes biztonsági intézkedéseket biztosítanak számára, amíg hazájában tartózkodik. Amikor a látogatást először bejelentették, Harryhez közel álló forrás arról beszélt, hogy a herceg szeretné, ha gyermekei időt tölthetnének nagyapjukkal, a királlyal.

A király mindössze néhány alkalommal találkozott Archie-val, amikor Harry és Meghan még az Egyesült Királyságban éltek, Lilibettel pedig csupán egyszer, 2022 nyarán. Szombaton azonban bejelentették, hogy Harry egyedül utazik Londonba, mert úgy véli, családja számára nem biztonságos a fővárosba látogatni megfelelő biztonsági intézkedések nélkül.

Harry kérelmét, amelyben közpénzből finanszírozott személyi védelmet kért, a brit belügyminisztérium elutasította, ami a hírek szerint feldühítette és elszomorította a herceget. Emellett a herceg még vár a Kockázatkezelési Testület felülvizsgálatára is. Ez annak a folyamatnak a része, amelynek során a Királyi Család és Közéleti Személyiségek Védelméért Felelős Végrehajtó Bizottság dönt a biztonsági igényeiről. A herceg azonban a múlt héten értesült arról, hogy erre a felülvizsgálatra egyelőre még nem került sor.

Bár Meghan, Archie és Lilibet nem csatlakoznak Harryhez Londonban, egyelőre nem világos, hogy a hét későbbi részében esetleg együtt lesznek-e a herceggel a birminghami Invictus-rendezvényen. Mivel Sussex hercegnéje és a gyermekek nem utaznak Londonba, egyre valószínűtlenebbnek tűnik, hogy a király időt tölthet majd unokáival.

Ugyanakkor felmerült, hogy a sussexi hercegi pár valamelyik vidéki királyi rezidencián – akár a gloucestershire-i Highgrove-ban, akár a norfolki Sandringhamben – szombaton találkozhatna a királlyal, bár erre vonatkozó hivatalos kérés nem érkezett.

A biztonsági vita mellett korábban azt is bejelentették, hogy Harry londoni tartózkodása alatt mégsem a Buckingham-palotában fog megszállni – írja a Mirror

 

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