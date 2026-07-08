A nyomozók lezárták a birminghami Swan Shopping Centre közelében található aluljárót, miközben helyszínelést végeztek. A sértett elmondása szerint az erőszak szombaton délután, körülbelül 15 órakor történt a birminghami Yardley városrész Church Road nevű utcájában.

Fényes nappal erőszakoltak meg egy nőt a forgalmas bevásárlóközpont aluljárójában – hajtóvadászatot indított a rendőrség Fotó: unsplash.com

Fényes nappal erőszakoltak meg egy nőt a forgalmas bevásárlóközpont aluljárójában – hajtóvadászatot indított a rendőrség

A helyszínen igazságügyi szakértői vizsgálat folyik, a rendőrség pedig biztonsági kamerák felvételeit gyűjti be és elemzi. A West Midlands-i rendőrség közlése szerint a sértettet jelenleg speciálisan képzett rendőrök támogatják, miközben a nyomozás tovább folytatódik.