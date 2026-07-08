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Fényes nappal erőszakoltak meg egy nőt a forgalmas bevásárlóközpont aluljárójában – hajtóvadászatot indított a rendőrség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 08. 09:00
megerőszakoltaluljáróhajtóvadászatbevásárlóközpont
A rendőrség hajtóvadászatot indított, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy nőt fényes nappal megerőszakoltak egy bevásárlóközpont közelében.
N.T.
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A nyomozók lezárták a birminghami Swan Shopping Centre közelében található aluljárót, miközben helyszínelést végeztek. A sértett elmondása szerint az erőszak szombaton délután, körülbelül 15 órakor történt a birminghami Yardley városrész Church Road nevű utcájában.

Fényes nappal erőszakoltak meg egy nőt a forgalmas bevásárlóközpont aluljárójában – hajtóvadászatot indított a rendőrség
Fényes nappal erőszakoltak meg egy nőt a forgalmas bevásárlóközpont aluljárójában – hajtóvadászatot indított a rendőrség Fotó: unsplash.com

Fényes nappal erőszakoltak meg egy nőt a forgalmas bevásárlóközpont aluljárójában – hajtóvadászatot indított a rendőrség

A helyszínen igazságügyi szakértői vizsgálat folyik, a rendőrség pedig biztonsági kamerák felvételeit gyűjti be és elemzi. A West Midlands-i rendőrség közlése szerint a sértettet jelenleg speciálisan képzett rendőrök támogatják, miközben a nyomozás tovább folytatódik.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik az ügyről, hogy haladéktalanul jelentkezzen a rendőrségnél. A West Midlands-i rendőrség szóvivője így nyilatkozott:

Nyomozás indult, miután egy nő bejelentette, hogy szombaton, körülbelül 15 órakor megerőszakolták Birminghamben, a Church Roadon. Speciálisan képzett rendőrök támogatják a sértettet, miközben a nyomozók folytatják a vizsgálatot, amelynek részeként igazságügyi szakértői helyszínelést végeznek, valamint elemzik a környéken működő biztonsági kamerák felvételeit

– írja a The Sun

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