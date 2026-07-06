Kiadták a figyelmeztetést: kegyetlen vihar mossa el az országot, mutatjuk, hol csap le

A HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgálat Nonprofit Zrt. hétfő éjfélig elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt. Mutatjuk, hol csap le a vihar!
Az előrejelzés szerint elsősorban a déli és a délutáni órákban alakulhatnak ki nagyobb számban zivatarok. Az erősebb cellákat 65–80 kilométer/órás, helyenként ennél is erősebb széllökések, valamint kisebb méretű jég kísérheti.
Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 Celsius-fok között alakul, késő estére pedig 15 és 23 fok közé hűl a levegő.
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