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Kiadták a figyelmeztetést: kegyetlen vihar mossa el az országot, mutatjuk, hol csap le

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vihar
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 06. 09:30
figyelmeztetészivataridőjárás
Még igazi nyári meleg várható hétfőn, délutánra azonban sokfelé megérkezhetnek a zivatarok. A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki, az erősebb viharokat viharos erejű szél és kisebb jég is kísérheti.
N.T.
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A HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgálat Nonprofit Zrt. hétfő éjfélig elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt. Mutatjuk, hol csap le a vihar! 

Kiadták a figyelmeztetést: kegyetlen vihar mossa el az országot
Kiadták a figyelmeztetést: kegyetlen vihar mossa el az országot, mutatjuk, hol csap le Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Kiadták a figyelmeztetést: kegyetlen vihar mossa el az országot, mutatjuk, hol csap le

Az előrejelzés szerint elsősorban a déli és a délutáni órákban alakulhatnak ki nagyobb számban zivatarok. Az erősebb cellákat 65–80 kilométer/órás, helyenként ennél is erősebb széllökések, valamint kisebb méretű jég kísérheti.

Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 Celsius-fok között alakul, késő estére pedig 15 és 23 fok közé hűl a levegő.

Fotó: HungaroMet

 

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