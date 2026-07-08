A magas vérnyomást nem véletlenül nevezik csendes gyilkosnak, mivel szinte egyáltalán nem okoz tüneteket egészen addig, amíg az állapot súlyossá nem válik. Kezelés nélkül növelheti a súlyos betegségek, például a szívroham, a stroke, a vesebetegség és az érrendszeri eredetű demencia kialakulásának kockázatát.

A magas vérnyomás korai jelei – ezekre a tünetekre érdemes odafigyelni Fotó: Halfpoint Images / GettyImages

A magas vérnyomás korai jelei – ezekre a tünetekre érdemes odafigyelni

Damien, egy emelt szintű képzettséggel rendelkező ápoló szakember, a TikTokon (@Anpdamo) osztott meg öt figyelmeztető jelet, amelyek arra utalhatnak, hogy ez a „csendes gyilkos” kezdi átvenni az irányítást az egészséged felett. Ha ilyen tüneteket tapasztalsz, érdemes orvoshoz fordulni, aki megfelelően fel tudja állítani a diagnózist, és meg tudja állapítani, szükség van-e kezelésre.

A legtöbb magas vérnyomásban szenvedő ember teljesen jól érzi magát, ezért nevezik ezt az állapotot csendes gyilkosnak. Ez az Egyesült Királyságban minden harmadik felnőttet érint, és a legtöbben nem is tudnak róla

– fogalmazott az ápoló.

Damien szerint az egyik kevésbé ismert figyelmeztető jel lehet az ébredéskor jelentkező fejfájás. Elmagyarázta:

Nem minden fejfájás utal magas vérnyomásra, de a rendszeresen, ébredéskor jelentkező fejfájás olyan figyelmeztető jel lehet, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Hozzátette, további tünetekről is érdemes beszámolni a háziorvosnak. Ilyen lehet a homályos látás, a látótérben megjelenő foltok vagy pontok észlelése, illetve bármilyen szokatlan látászavar.

A szemben apró vérerek találhatók, amelyek rendkívül érzékenyen reagálnak ezekre a vérnyomásváltozásokra.

Az is aggodalomra adhat okot, ha olyan tevékenységek közben jelentkezik légszomj, amelyek normális esetben nem számítanak különösebben megerőltetőnek. Már egy egyszerű lépcsőzés is elegendő lehet ahhoz, hogy „a szokásosnál valamivel jobban kifulladj”. Az ápoló szakember elmagyarázta, hogy ez arra utalhat, hogy a szív a kelleténél nagyobb terhelés alatt dolgozik. Az orrvérzés önmagában általában nem súlyos probléma, de ha gyakran jelentkezik vagy erős, és a fent említett tünetek bármelyikével együtt fordul elő, azt nem szabad figyelmen kívül hagyni.