„Mindenekelőtt odaadó édesapa volt” – tragédia a hotelszobában, kétgyermekes családapa vetett véget az életének

A 42 éves, prestoni Graham Smith-et 2026. június 11-én a cheltenhami Queens Hotelben a helyszínen halottnak nyilvánították – hangzott el a családapa halálának körülményeit vizsgáló eljárás megnyitásán.

Hotelszobában vetett véget életének a kétgyermekes családapa Fotó: Pexels

Hotelszobában vetett véget életének a kétgyermekes családapa

Halála után felesége megható bejegyzést tett közzé az interneten, amelyhez több gyönyörű fényképet is mellékelt férjéről és két fiukról.

Jóképű férjem, szeretett fiunk, testvérünk, sógorunk, nagybácsink, unokatestvérünk és barátunk, de mindenekelőtt Corey és Olly büszke és odaadó édesapja. Graham kivételes kapus volt, nagyszerű szakács, lelkes túrázó és golfozó, a Bob Graham-kört teljesítők kiváló segítője, valamint saját magát az általános műveltség világbajnokának tartotta. Olyan ember volt, aki mindig tényszerűen helyesnek hitte magát... legalábbis Graham szerint

– írta a gyászoló özvegy. Majd hozzátette:

„A ugratások mestere volt, és büszkén viselte a Crocs papucsait – gyakran olyan helyeken is, ahol azoknak igazán semmi keresnivalójuk nem volt. Humora, kedvessége, hűsége, valamint az a képessége, hogy pontosan elmagyarázza, miért tévesek a tényeid, az útbaigazításod vagy a véleményed, örökre emlékezetes marad mindazok számára, akiknek szerencséjük volt ismerni őt”.

Graham halálának ügyében július 2-án, csütörtökön nyitották meg a halottkémi vizsgálatot a prestoni halottkémi bíróságon, majd azt elnapolták.

Chris Long vezető halottkém megerősítette, hogy a halál oka összhangban áll azzal, hogy a Lostock Hallban élő Graham tragikus módon önkezével vetett véget életének. A bíróságon elhangzott, hogy stratégiai projektek igazgatójaként dolgozott.

A végleges halottkémi tárgyalást október 27-ére tűzték ki – írja a Mirror.

'Devoted' father-of-two found dead in hotel room as wife pays heartbreaking tribute https://t.co/pNtEUfpepA — Sundydee (@Sundydee34) July 6, 2026