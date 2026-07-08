Még előtte állt az egész élet: halálra gázoltak egy 17 éves lányt, majd a sofőr elmenekült, miközben a világbajnoki győzelmet ünnepelte

A 17 éves Nikoline édesanyja a rendőrséghez fordult, miután a közösségi médiában is segítséget kért lánya megtalálásához. Elmondása szerint a lány hétfő hajnalban, körülbelül 4 órakor tűnt el a marbellai Puerto Banúsban található Funky Buddha szórakozóhelyről. Később kiderült, halálra gázolták.

Horror a foci vb árnyékában: halálra gázoltak egy 17 éves lányt Fotó: unsplash.com

Horror a foci vb árnyékában: halálra gázoltak egy 17 éves lányt

Kedden derült ki, hogy Nikoline még ugyanazon a napon, nem sokkal hajnali fél hat előtt életét vesztette, amikor elütötte egy teherautó az A7-es autópályán, Cala de Mijas közelében, amely mintegy 30 percre fekszik Marbellától.

Az egyik szemtanú, aki értesítette a mentőszolgálatot, arról számolt be, hogy egy nőt elütött egy teherautó, amelynek sofőrje megállás nélkül továbbhajtott. Az eltűnt tinédzsernél nem volt semmilyen személyazonosító okmány, de a rendőrség a család eltűnési bejelentését követően végzett további vizsgálatok alapján megerősítette, hogy az áldozat valóban ő volt.

A nyomozók jelenleg is keresik a jármű sofőrjét, egyelőre azonban nem érkezett hír arról, hogy bárkit is őrizetbe vettek volna. A tragikus baleset híre már hétfő reggel nyilvánosságra került, de csak később erősítették meg, hogy az áldozat a 17 éves Nikoline volt.

Hétfőn, a déli órákban a Norvégiából származó lány édesanyja a közösségi médiában kért segítséget lánya felkutatásához, és arra kérte a Costa del Solon tartózkodó brit turistákat és ott élő külföldieket is, hogy figyeljenek fel rá. A felhívás néhány órával azután jelent meg, hogy Norvégia 2–1-re legyőzte Brazíliát, és története során először jutott be a labdarúgó-világbajnokság döntőjébe.

A tinédzser, aki Norvégiában élt a vér szerinti édesapjával, június 19. óta a családjánál tartózkodott a Fuengirola környékén. Eltűnésének napján kellett volna hazautaznia, hogy részt vegyen egyik közeli barátja születésnapi ünnepségén.

Édesanyja elmondása szerint Nikoline először barátaival egy calahondai bárba ment, majd Marbella óvárosába indultak. Később egy másik norvég fiatalokból álló társasággal taxiba szálltak, és a Puerto Banúsban működő Funky Buddha szórakozóhelyre mentek. Úgy tudni, hogy Nikoline akkor tűnt el, amikor egyik barátnője hajnali 3 és 4 óra között kiment a mosdóba.