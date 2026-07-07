A királyi család rajongói szerint szabályosan potyogtak a könnyeik, miután Katalin hercegnéről egy rendkívül megható pillanatot örökítettek meg gyermekeivel. A királyi család tagjai közötti ritkán látható interakciót nemrég kamera rögzítette, és sokakat mélyen megérintett Sarolta hercegnő.

Sírva borult édesanyja nyakába Sarolta hercegnő: egy ország könnye csordult ki a titokban lefotózott családi jelenettől Fotó: Anadolu via AFP

Sírva borult édesanyja nyakába Sarolta hercegnő: egy ország könnye csordult ki a titokban lefotózott családi jelenettől

Mindez azt követően történt, hogy Katalin hercegné nemrég teljesítette a Three Peaks Challenge kihívást, amellyel a daganatos betegségekkel kapcsolatos figyelemfelhívást szerette volna támogatni.

A túráról készült újabb felvételek megosztása után azonban sokak figyelmét nem is Katalin, hanem Sarolta hercegnő ragadta meg. Az X közösségi oldalon több szemfüles felhasználó is kiemelt egy apró részletet, és azóta mindenki arról beszél, hogy a jelenet tökéletesen tükrözi Sarolta édesanyja iránt érzett szeretetét.

Nem ez az első alkalom, hogy Katalin hercegné a figyelem középpontjába került az utóbbi időben. A múlt héten például arról számoltak be, hogy egy spontán pillanatban megmutatta „igazi énjét”.

Az egyik közösségimédia-felhasználó ezt írta:

Zokogok. Sarolta hercegnő reakciója, amikor meglátta az édesanyját, miután Katalin teljesítette a Three Peaks Challenge-t a Royal Marsden Cancer Charity javára.

A bejegyzéshez több fényképet is csatoltak, amelyeken Sarolta hercegnő szeretettel átöleli édesanyját. Az egyik képen a fejéhez emeli a kezét, mintha sírna vagy teljesen elérzékenyült volna. A felvételek ritka bepillantást engednek a királyi család magánéletébe, amelyet csak nagyon ritkán láthat a nyilvánosság.

I’m sobbing 🥺😭



Princess Charlotte’s reaction to seeing her mum after Catherine completed the Three Peaks Challenge for the Royal Marsden Cancer Charity. pic.twitter.com/vyx80eQa2s — Belle (@RoyallyBelle_) July 5, 2026

A fotók nagy visszhangot váltottak ki a közösségi médiában, és sokan osztották meg a véleményüket róluk. Többen is elismerték, hogy a képek mélyen meghatották őket.

Az egyik hozzászóló ezt írta: „Ó, drága Sarolta hercegnő! Annyira szereti az anyukáját”.

Egy másik felhasználó így fogalmazott: „Ezekhez a képekhez figyelmeztetést kellett volna mellékelni. Most rengetegen zokogunk”.