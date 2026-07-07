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Sírva borult édesanyja nyakába Sarolta hercegnő: egy ország könnye csordult ki a titokban lefotózott családi jelenettől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Sarolta hercegnő
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 07. 09:00
Katalin hercegnékirályi család
Könnyekben úszik az internet. Egy ritka, kamerák által rögzített pillanat járta be a világot Katalin hercegnéről és kislányáról, Sarolta hercegnőről.
N.T.
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A királyi család rajongói szerint szabályosan potyogtak a könnyeik, miután Katalin hercegnéről egy rendkívül megható pillanatot örökítettek meg gyermekeivel. A királyi család tagjai közötti ritkán látható interakciót nemrég kamera rögzítette, és sokakat mélyen megérintett Sarolta hercegnő

Sírva borult édesanyja nyakába Sarolta hercegnő: egy ország könnye csordult ki a titokban lefotózott családi jelenettől
Sírva borult édesanyja nyakába Sarolta hercegnő: egy ország könnye csordult ki a titokban lefotózott családi jelenettől Fotó: Anadolu via AFP

Sírva borult édesanyja nyakába Sarolta hercegnő: egy ország könnye csordult ki a titokban lefotózott családi jelenettől

Mindez azt követően történt, hogy Katalin hercegné nemrég teljesítette a Three Peaks Challenge kihívást, amellyel a daganatos betegségekkel kapcsolatos figyelemfelhívást szerette volna támogatni.

A túráról készült újabb felvételek megosztása után azonban sokak figyelmét nem is Katalin, hanem Sarolta hercegnő ragadta meg. Az X közösségi oldalon több szemfüles felhasználó is kiemelt egy apró részletet, és azóta mindenki arról beszél, hogy a jelenet tökéletesen tükrözi Sarolta édesanyja iránt érzett szeretetét.

Nem ez az első alkalom, hogy Katalin hercegné a figyelem középpontjába került az utóbbi időben. A múlt héten például arról számoltak be, hogy egy spontán pillanatban megmutatta „igazi énjét”.

Az egyik közösségimédia-felhasználó ezt írta: 

Zokogok. Sarolta hercegnő reakciója, amikor meglátta az édesanyját, miután Katalin teljesítette a Three Peaks Challenge-t a Royal Marsden Cancer Charity javára.

A bejegyzéshez több fényképet is csatoltak, amelyeken Sarolta hercegnő szeretettel átöleli édesanyját. Az egyik képen a fejéhez emeli a kezét, mintha sírna vagy teljesen elérzékenyült volna. A felvételek ritka bepillantást engednek a királyi család magánéletébe, amelyet csak nagyon ritkán láthat a nyilvánosság.

A fotók nagy visszhangot váltottak ki a közösségi médiában, és sokan osztották meg a véleményüket róluk. Többen is elismerték, hogy a képek mélyen meghatották őket.

Az egyik hozzászóló ezt írta: „Ó, drága Sarolta hercegnő! Annyira szereti az anyukáját”.

Egy másik felhasználó így fogalmazott: „Ezekhez a képekhez figyelmeztetést kellett volna mellékelni. Most rengetegen zokogunk”.

Egy harmadik kommentelő ezt írta: „Bárcsak ezek a szeretettel teli ölelések örökre megőriznék ezeket a felbecsülhetetlen pillanatokat”.

Egy negyedik hozzászóló pedig így vélekedett: „Annyira szívmelengető látni, mennyire szeretik a gyerekek az édesanyjukat”.

Valaki más ezt írta: 

Biztosan rettenetesen aggódtak érte. Óriási megkönnyebbülés és hatalmas öröm lehet számukra, hogy újra egészségesnek és erősnek látják.

Mindez azt követően történt, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné vasárnap (július 5-én) további fotókat osztott meg az Instagramon Katalin Three Peaks Challenge teljesítéséről. A képek között több olyan felvétel is szerepelt, amelyeken Katalin és Vilmos átölelik egymást, illetve együtt láthatók gyermekeikkel.

A fotókon Katalin családja is feltűnik, a bejegyzést pedig eddig már több mint egymillióan kedvelték. A rajongók örömmel látták, hogy a hercegné boldognak és jó egészségnek örvendőnek tűnik – írja a Mirror

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