Sírva borult édesanyja nyakába Sarolta hercegnő: egy ország könnye csordult ki a titokban lefotózott családi jelenettől

A királyi család rajongói szerint szabályosan potyogtak a könnyeik, miután Katalin hercegnéről egy rendkívül megható pillanatot örökítettek meg gyermekeivel. A királyi család tagjai közötti ritkán látható interakciót nemrég kamera rögzítette, és sokakat mélyen megérintett Sarolta hercegnő.
Mindez azt követően történt, hogy Katalin hercegné nemrég teljesítette a Three Peaks Challenge kihívást, amellyel a daganatos betegségekkel kapcsolatos figyelemfelhívást szerette volna támogatni.
A túráról készült újabb felvételek megosztása után azonban sokak figyelmét nem is Katalin, hanem Sarolta hercegnő ragadta meg. Az X közösségi oldalon több szemfüles felhasználó is kiemelt egy apró részletet, és azóta mindenki arról beszél, hogy a jelenet tökéletesen tükrözi Sarolta édesanyja iránt érzett szeretetét.
Nem ez az első alkalom, hogy Katalin hercegné a figyelem középpontjába került az utóbbi időben. A múlt héten például arról számoltak be, hogy egy spontán pillanatban megmutatta „igazi énjét”.
Az egyik közösségimédia-felhasználó ezt írta:
Zokogok. Sarolta hercegnő reakciója, amikor meglátta az édesanyját, miután Katalin teljesítette a Three Peaks Challenge-t a Royal Marsden Cancer Charity javára.
A bejegyzéshez több fényképet is csatoltak, amelyeken Sarolta hercegnő szeretettel átöleli édesanyját. Az egyik képen a fejéhez emeli a kezét, mintha sírna vagy teljesen elérzékenyült volna. A felvételek ritka bepillantást engednek a királyi család magánéletébe, amelyet csak nagyon ritkán láthat a nyilvánosság.
A fotók nagy visszhangot váltottak ki a közösségi médiában, és sokan osztották meg a véleményüket róluk. Többen is elismerték, hogy a képek mélyen meghatották őket.
Az egyik hozzászóló ezt írta: „Ó, drága Sarolta hercegnő! Annyira szereti az anyukáját”.
Egy másik felhasználó így fogalmazott: „Ezekhez a képekhez figyelmeztetést kellett volna mellékelni. Most rengetegen zokogunk”.
Egy harmadik kommentelő ezt írta: „Bárcsak ezek a szeretettel teli ölelések örökre megőriznék ezeket a felbecsülhetetlen pillanatokat”.
Egy negyedik hozzászóló pedig így vélekedett: „Annyira szívmelengető látni, mennyire szeretik a gyerekek az édesanyjukat”.
Valaki más ezt írta:
Biztosan rettenetesen aggódtak érte. Óriási megkönnyebbülés és hatalmas öröm lehet számukra, hogy újra egészségesnek és erősnek látják.
Mindez azt követően történt, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné vasárnap (július 5-én) további fotókat osztott meg az Instagramon Katalin Three Peaks Challenge teljesítéséről. A képek között több olyan felvétel is szerepelt, amelyeken Katalin és Vilmos átölelik egymást, illetve együtt láthatók gyermekeikkel.
A fotókon Katalin családja is feltűnik, a bejegyzést pedig eddig már több mint egymillióan kedvelték. A rajongók örömmel látták, hogy a hercegné boldognak és jó egészségnek örvendőnek tűnik – írja a Mirror.
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