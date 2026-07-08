„Azt hittem, csak a menopauza miatt vagyok fáradt – néhány órával később az életemért küzdöttem” 

Egy nő a menopauzának tulajdonította a fáradtságot és az éjszakai izzadást, ám néhány órával egy túra után kórházba kellett szállítani. Később egy agresszív vérrákot diagnosztizáltak nála. Az 54 éves Sharron Clarke egészséges és aktív életet élt, annak ellenére, hogy egy ideje fáradtnak érezte magát, és gyakran izzadt. A tüneteket alapján azt hitte, menopauza áll a háttérben.
Ám alig néhány órával egy túrázás után súlyos mellkasi fájdalmak jelentkeztek nála, és életveszélyes állapotban került kórházba. Az ágygyárban dolgozó nőt kezdetben feltételezett szívelégtelenség miatt szállították kórházba.
Még ugyanazon a napon azonban kiderült, hogy akut mieloid leukémiában (AML) szenved – ez egy agresszív vérrák, amelyről ő, sokakhoz hasonlóan, nem gondolta volna, hogy életkora vagy tünetei alapján érintheti.
Sharron intenzív kemoterápián és egyéb kezeléseken esett át, amelyek súlyosan megviselték a szervezetét. Egy ponton az alacsony vérlemezkeszám miatt még a szeme mögött is vérzés alakult ki, ami maradandó látáskárosodást okozott. Szerencsére a kezelések hatására remisszióba került, és jelenleg is fenntartó kezelésben részesül, amely várhatóan 2027-ig tart. Történetét azért osztja meg, hogy felhívja a figyelmet a leukémia tüneteire.
A kétgyermekes édesanya, Sharron így emlékezett vissza:
Aznap reggel teljesen jól voltam. Hajnali fél négykor már a barátaimmal indultam, hogy napfelkeltére megmásszuk a Catbells-hegyet. Egészségesnek és aktívnak éreztem magam – semmi nem utalt arra, hogy súlyosan beteg lennék
– kezdte, majd így folytatta:
Életemben szinte soha nem voltam beteg, legfeljebb néha megfáztam. Amikor elkezdtem fáradtnak érezni magam, és időnként izzadtam, egyszerűen azt gondoltam, hogy ez a korommal jár. Nem mentem orvoshoz. Azt hittem, a menopauza okozza. Eszembe sem jutott, hogy leukémiám lehet. Úgy gondoltam, ez vagy gyermekkori betegség, vagy inkább idősebb embereket érint. Egészen másképp is alakulhatott volna. Tudom, milyen szerencsés vagyok.
Sharronnak a 2025. július 26-i túra előtt nem voltak egészségügyi panaszai vagy aggasztó tünetei – írja a Mirror.
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