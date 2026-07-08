Egy nő a menopauzának tulajdonította a fáradtságot és az éjszakai izzadást, ám néhány órával egy túra után kórházba kellett szállítani. Később egy agresszív vérrákot diagnosztizáltak nála. Az 54 éves Sharron Clarke egészséges és aktív életet élt, annak ellenére, hogy egy ideje fáradtnak érezte magát, és gyakran izzadt. A tüneteket alapján azt hitte, menopauza áll a háttérben.

Azt hitte, csak menopauza – órákkal később kiderült, hogy agresszív leukémiával küzd

Fotó: Monkey Business Images / Shutterstock

„Azt hittem, csak a menopauza miatt vagyok fáradt – néhány órával később az életemért küzdöttem”

Ám alig néhány órával egy túrázás után súlyos mellkasi fájdalmak jelentkeztek nála, és életveszélyes állapotban került kórházba. Az ágygyárban dolgozó nőt kezdetben feltételezett szívelégtelenség miatt szállították kórházba.

Még ugyanazon a napon azonban kiderült, hogy akut mieloid leukémiában (AML) szenved – ez egy agresszív vérrák, amelyről ő, sokakhoz hasonlóan, nem gondolta volna, hogy életkora vagy tünetei alapján érintheti.

Sharron intenzív kemoterápián és egyéb kezeléseken esett át, amelyek súlyosan megviselték a szervezetét. Egy ponton az alacsony vérlemezkeszám miatt még a szeme mögött is vérzés alakult ki, ami maradandó látáskárosodást okozott. Szerencsére a kezelések hatására remisszióba került, és jelenleg is fenntartó kezelésben részesül, amely várhatóan 2027-ig tart. Történetét azért osztja meg, hogy felhívja a figyelmet a leukémia tüneteire.